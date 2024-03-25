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Хватит ли влаги для озимых и яровых в Крыму
Хватит ли влаги для озимых и яровых в Крыму - РИА Новости Крым, 25.03.2024
Хватит ли влаги для озимых и яровых в Крыму
После обильных осадков в осенне-зимний период влаги в почве и для озимых, и для яровых достаточно, но пока не известно, хватит ли ее культурам в период их... РИА Новости Крым, 25.03.2024
2024-03-25T06:27
2024-03-25T06:27
2024-03-25T06:27
людмила радченко
радио "спутник в крыму"
мнения
сельское хозяйство
продовольственная безопасность крыма
новости крыма
крымская погода
крым
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Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко о последствиях сильных осадков и угрозе озимым
Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко о последствиях сильных осадков и угрозе озимым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. После обильных осадков в осенне-зимний период влаги в почве и для озимых, и для яровых достаточно, но пока не известно, хватит ли ее культурам в период их созревания. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замдиректора по научной работе Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко. По ее словам, в данный момент идет активный рост озимых."Много влаги, достаточной для развития и озимых и яровых, хорошие температуры. Складывается все хорошо", – сказала Радченко.В то же время ученые опасаются, что из-за выпадения в конце 2023 – начале 2024 года почти полугодовой нормы осадков достаточного количества влаги может не быть позже весной, в период формирования колоса и созревания, а это самые критические фазы, подчеркивает эксперт.Ученые надеются, сказала эксперт, что долгосрочные прогнозы синоптиков не подведут, и апрельских дождей вместе с влагой, присутствующей в почве, будет достаточно для нормального созревания растений, "которые вынесли Армагеддон минувшего холодного сезона". Тогда многие растения в Крыму погибли после потопа на полях, рассказала Радченко. Особенно пострадал Западный Крым: Раздольненский, Красноперекопский и Черноморский районы.Также на многих участках в результате сильнейших осадков была нарушена аэрация растений, то есть снабжение их кислородом из-за того, что на поверхности земли образовалась почвенная корка как летом, отметила ученый."И она не способствовала развитию растений, которые еще были ослабленные. Вегетация осенью шла долго – более 40 дней. За этот период растения уже должны хорошо распуститься, а мы этого не наблюдали, и рекомендовали разрушить почвенную корку и дать доступ воздуху. С такой проблемой мы столкнулись впервые за многие годы", – рассказала Радченко.Кроме того, из глубины почв на полях вымыло удобрения. Растения оказались лишены жизненно важного азота, из-за чего подверглись грибковым инфекциям, добавила она. В частности, по словам Радченко, удар местами пришелся по ячменю, так что сегодня требуются масштабные работы по внесению новых удобрений.По словам специалиста, сев ранних яровых удалось начать еще в феврале, и это хорошо.В связи с изменением климата ученые, в том числе в Крыму, сегодня особенно сосредоточены на выведении новых адаптивных сортов озимых и яровых культур, говорит специалист. Это значит, что создаваемые сорта должны быть устойчивы к биотическим, то есть природным, и абиотическим факторам, подчеркивает она."Вот это очень важно. Поэтому все селекционные центры ведут сегодня очень широкое экологическое сортоиспытание. И важна местная селекция", – отметила Радченко.В целом сельхозпроизводители Крыма готовы выращивать любые культуры, утверждает она.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на продукты оптимизируют с помощью логистических центров в Крыму Десятки миллиардов: в Крыму оценили объемы господдержки аграриев региона В Крыму выплатят субсидии производителям ягод
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людмила радченко, мнения, сельское хозяйство, продовольственная безопасность крыма, новости крыма, крымская погода, крым
Хватит ли влаги для озимых и яровых в Крыму
В Крыму может не хватить влаги для озимых и яровых в период их созревания – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым.
После обильных осадков в осенне-зимний период влаги в почве и для озимых, и для яровых достаточно, но пока не известно, хватит ли ее культурам в период их созревания. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила замдиректора по научной работе Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Радченко.
По ее словам, в данный момент идет активный рост озимых.
"Много влаги, достаточной для развития и озимых и яровых, хорошие температуры. Складывается все хорошо", – сказала Радченко.
В то же время ученые опасаются, что из-за выпадения в конце 2023 – начале 2024 года почти полугодовой нормы осадков достаточного количества влаги может не быть позже весной, в период формирования колоса и созревания, а это самые критические фазы, подчеркивает эксперт.
"Фаза выхода в трубку – с 5 по 9 апреля. Это критический этап, когда формируется колос, и в это время нужна влага и умеренные температуры. Потом будет все зависеть от условий, которые сложатся при формировании урожая", – сказала Радченко.
Ученые надеются, сказала эксперт, что долгосрочные прогнозы синоптиков не подведут, и апрельских дождей вместе с влагой, присутствующей в почве, будет достаточно для нормального созревания растений, "которые вынесли Армагеддон минувшего холодного сезона". Тогда многие растения в Крыму погибли после потопа на полях, рассказала Радченко. Особенно пострадал Западный Крым: Раздольненский, Красноперекопский и Черноморский районы.
"Там на некоторых полях даже пересевать пришлось. В связи с контрастными температурами плюс-минус и перенасыщением почвы влагой отмечалась гибель отдельных растений на многих полях. Сейчас видно те поля, которые были повреждены, посевы там изрежены", – поделилась Радченко.
Также на многих участках в результате сильнейших осадков была нарушена аэрация растений, то есть снабжение их кислородом из-за того, что на поверхности земли образовалась почвенная корка как летом, отметила ученый.
"И она не способствовала развитию растений, которые еще были ослабленные. Вегетация осенью шла долго – более 40 дней. За этот период растения уже должны хорошо распуститься, а мы этого не наблюдали, и рекомендовали разрушить почвенную корку и дать доступ воздуху. С такой проблемой мы столкнулись впервые за многие годы", – рассказала Радченко.
Кроме того, из глубины почв на полях вымыло удобрения. Растения оказались лишены жизненно важного азота, из-за чего подверглись грибковым инфекциям, добавила она. В частности, по словам Радченко, удар местами пришелся по ячменю, так что сегодня требуются масштабные работы по внесению новых удобрений.
По словам специалиста, сев ранних яровых удалось начать еще в феврале, и это хорошо.
"Многолетние исследования показывают: чем раньше посеяли – тем выше урожай получили. Зависимость прямая. У нас была возможность еще в феврале посеять яровой ячмень, и уже всходы имеются, то есть фаза хорошая. Во многих предприятиях уже посеян кориандр и горчица. Все это можно сеять в связи с погодными условиями. В ближайший месяц, судя по прогнозу, никаких опасных отклонений нет", – поделилась Радченко.
В связи с изменением климата ученые, в том числе в Крыму, сегодня особенно сосредоточены на выведении новых адаптивных сортов озимых и яровых культур, говорит специалист. Это значит, что создаваемые сорта должны быть устойчивы к биотическим, то есть природным, и абиотическим факторам, подчеркивает она.
"Вот это очень важно. Поэтому все селекционные центры ведут сегодня очень широкое экологическое сортоиспытание. И важна местная селекция", – отметила Радченко.
В целом сельхозпроизводители Крыма готовы выращивать любые культуры, утверждает она.
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