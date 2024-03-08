https://crimea.ria.ru/20240308/desyatki-milliardov-v-krymu-otsenili-obemy-gospodderzhki-agrariev-regiona-1135502175.html

Десятки миллиардов: в Крыму оценили объемы господдержки аграриев региона

Десятки миллиардов: в Крыму оценили объемы господдержки аграриев региона - РИА Новости Крым, 08.03.2024

Десятки миллиардов: в Крыму оценили объемы господдержки аграриев региона

За период нахождения Крыма в составе России сельхозтоваропроизводители республики получили государственную поддержку на общую сумму 28 миллиардов рублей,... РИА Новости Крым, 08.03.2024

2024-03-08T18:25

2024-03-08T18:25

2024-03-08T18:25

юрий гоцанюк

эксклюзивы риа новости крым

крым

совет министров рк

сельское хозяйство

поддержка аграриев

новости

агропромышленный комплекс (апк)

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/05/1129840619_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_e12906440602f52097ccb06ed9f1319c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. За период нахождения Крыма в составе России сельхозтоваропроизводители республики получили государственную поддержку на общую сумму 28 миллиардов рублей, включая транши этого года. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.По его словам, благодаря этой господдержке удалось увеличить посевные площади в 1,3 раза. Площадь плодово-ягодных насаждений и виноградников увеличилась на 18 тысяч гектаров. Вследствие этого производство фруктов и ягод в Крыму выросло почти вдвое, а винограда – в полтора раза.Построенные и модернизированные в регионе мощности на сегодняшний день позволяют хранить порядка 135 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции.Кроме того, крымским аграриям за 10 лет удалось более чем в четыре раза увеличить производство молока. Также благодаря господдержке предприятия АПК смогли приобрести порядка 2,5 тысяч сельхозмашин, что позволило увеличить производительность труда и нарастить объемы производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Это прорыв: крымские виноделы оценили новый законопроект об энотуризмеАграрии Херсонской области получат 1 млрд рублей господдержки в этом годуСколько денег получили аграрии Крыма в рамках льготного кредитования

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, крым, совет министров рк, сельское хозяйство, поддержка аграриев , новости, агропромышленный комплекс (апк), новости крыма