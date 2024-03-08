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Десятки миллиардов: в Крыму оценили объемы господдержки аграриев региона - РИА Новости Крым, 08.03.2024
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Десятки миллиардов: в Крыму оценили объемы господдержки аграриев региона
Десятки миллиардов: в Крыму оценили объемы господдержки аграриев региона - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Десятки миллиардов: в Крыму оценили объемы господдержки аграриев региона
За период нахождения Крыма в составе России сельхозтоваропроизводители республики получили государственную поддержку на общую сумму 28 миллиардов рублей,... РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T18:25
2024-03-08T18:25
юрий гоцанюк
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совет министров рк
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. За период нахождения Крыма в составе России сельхозтоваропроизводители республики получили государственную поддержку на общую сумму 28 миллиардов рублей, включая транши этого года. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.По его словам, благодаря этой господдержке удалось увеличить посевные площади в 1,3 раза. Площадь плодово-ягодных насаждений и виноградников увеличилась на 18 тысяч гектаров. Вследствие этого производство фруктов и ягод в Крыму выросло почти вдвое, а винограда – в полтора раза.Построенные и модернизированные в регионе мощности на сегодняшний день позволяют хранить порядка 135 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции.Кроме того, крымским аграриям за 10 лет удалось более чем в четыре раза увеличить производство молока. Также благодаря господдержке предприятия АПК смогли приобрести порядка 2,5 тысяч сельхозмашин, что позволило увеличить производительность труда и нарастить объемы производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Это прорыв: крымские виноделы оценили новый законопроект об энотуризмеАграрии Херсонской области получат 1 млрд рублей господдержки в этом годуСколько денег получили аграрии Крыма в рамках льготного кредитования
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юрий гоцанюк, крым, совет министров рк, сельское хозяйство, поддержка аграриев , новости, агропромышленный комплекс (апк), новости крыма
Десятки миллиардов: в Крыму оценили объемы господдержки аграриев региона

Аграрии Крыма за 10 лет получили порядка 28 млрд рублей господдержки – власти

18:25 08.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКомбайн
Комбайн - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. За период нахождения Крыма в составе России сельхозтоваропроизводители республики получили государственную поддержку на общую сумму 28 миллиардов рублей, включая транши этого года. Об этом в интервью РИА Новости Крым сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
"В рамках госпрограммы (аграриям Крыма) выделено 28 миллиардов рублей, включая средства этого года", - сказал Гоцанюк.
По его словам, благодаря этой господдержке удалось увеличить посевные площади в 1,3 раза. Площадь плодово-ягодных насаждений и виноградников увеличилась на 18 тысяч гектаров. Вследствие этого производство фруктов и ягод в Крыму выросло почти вдвое, а винограда – в полтора раза.
Построенные и модернизированные в регионе мощности на сегодняшний день позволяют хранить порядка 135 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции.

"Сейчас строится большой оптово-распределительный центр в Бахчисарайском районе на 34 тысячи тонн. Мы этот объект завершим к концу следующего года. Фермеры не только Крыма, но и других регионов смогут хранить, перерабатывать и упаковывать свою продукцию. Также планируется строительство оптово-распределительного центра в Симферопольском районе", - сообщил председатель Совмина республики.

Кроме того, крымским аграриям за 10 лет удалось более чем в четыре раза увеличить производство молока. Также благодаря господдержке предприятия АПК смогли приобрести порядка 2,5 тысяч сельхозмашин, что позволило увеличить производительность труда и нарастить объемы производства.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымЮрий ГоцанюкКрымСовет министров РКСельское хозяйствоПоддержка аграриевНовостиАгропромышленный комплекс (АПК)Новости Крыма
 
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