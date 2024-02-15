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Сколько денег получили аграрии Крыма в рамках льготного кредитования

Сколько денег получили аграрии Крыма в рамках льготного кредитования - РИА Новости Крым, 15.02.2024

Сколько денег получили аграрии Крыма в рамках льготного кредитования

Более 9 миллиардов рублей льготных кредитов на производство и переработку сельхозпродукции получили предприятия Крыма за год. Об этом РИА Новости Крым сообщили... РИА Новости Крым, 15.02.2024

2024-02-15T06:04

2024-02-15T06:04

2024-02-15T08:32

крым

экономика

сельское хозяйство

минсельхоз крыма

правительство россии

льготное кредитование

поддержка аграриев

агропромышленный комплекс (апк)

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев - РИА новости Крым. Более 9 миллиардов рублей льготных кредитов на производство и переработку сельхозпродукции получили предприятия Крыма за год. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском минсельхозе.Согласно представленной статистике, льготные кредиты на производство и переработку сельхозпродукции с государственной поддержкой высоко востребованы в регионе. В 2022 году аграрии получили 29 инвестиционных кредитов на сумму 2,59 млрд рублей и 82 краткосрочных займа на 4,67 млрд рублей. Годом ранее было выдано 17 инвестиционных и 49 краткосрочных кредитов (на сумму 1,54 млрд рублей и 2,9 млрд рублей соответственно). В 2020 году предприятия агропромышленного комплекса получили 10 инвестиционных кредитов на сумму более 7,5 млрд рублей, в рамках краткосрочного кредитования предоставлено 32 кредита на сумму свыше 2,5 млрд рублей.В текущем году правительство выделило еще 20 млрд рублей на предоставление льготных кредитов. Средства будут направлены на субсидирование льготных займов, которые предоставляются предприятиям АПК для производства и переработки своей продукции."С их помощью аграрии смогут привлечь на льготных условиях более 804 млрд рублей кредитных средств на проведение сезонных полевых работ", – цитирует пресс-служба правительства России премьер-министра Михаила Мишустина.По словам председателя правительства, данное решение позволит реализовать крупные инвестиционные проекты. То есть "не только наращивать объемы производства, но и увеличивать переработку сельскохозяйственного сырья" на отечественных мощностях.На субсидии для фермерских хозяйств в этом году будет направлено еще около 8 млрд рублей. Это позволит поддержать темпы развития агропромышленного комплекса и сохранить их уверенность в стабильной работе и устойчивость кооперационных связей.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымским садоводам выделили полмиллиарда рублей господдержкиМолодые аграрии Крыма получили 22 млн рублей субсидий в 2023 годуМиллиарды на сельское хозяйство: как помогают фермерам Херсонщины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экономика, сельское хозяйство, минсельхоз крыма, правительство россии, льготное кредитование, поддержка аграриев , агропромышленный комплекс (апк), новости крыма