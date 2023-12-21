https://crimea.ria.ru/20231221/molodye-agrarii-kryma-poluchili-22-mln-rubley-subsidiy-v-2023-godu-1133697080.html

Молодые аграрии Крыма получили 22 млн рублей субсидий в 2023 году

Молодые аграрии Крыма получили 22 млн рублей субсидий в 2023 году - РИА Новости Крым, 21.12.2023

Молодые аграрии Крыма получили 22 млн рублей субсидий в 2023 году

В этом году молодым специалистам, которые получили аграрное образование и работают в сфере АПК выплачено 22 миллиона рублей единовременной выплаты, помощь... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T09:26

2023-12-21T09:26

2023-12-21T09:26

андрей савчук

минсельхоз крыма

поддержка аграриев

сельское хозяйство

крым

новости крыма

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/05/1129840619_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_e12906440602f52097ccb06ed9f1319c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. В этом году молодым специалистам, которые получили аграрное образование и работают в сфере АПК выплачено 22 миллиона рублей единовременной выплаты, помощь получили 96 человек. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук.Молодые агрономы, садоводы, инженеры, трактористы-машинисты, ветеринары, и представители других профессий аграрного сектора – это будущее крымского сельского хозяйства, напомнил Савчук.По его словам, молодежь трудится как на крупных агропредприятиях, так и на небольших сельскохозяйственных производствах.В этом году больше 20 специалистов выбрали научное направление в сельском хозяйстве – занимаются разработкой новых сортов с повышенной урожайностью и устойчивостью к болезням и вредителей. Еще примерно столько же трудоустроились в других организациях АПК региона, прокомментировал Савчук.На единовременную выплату может рассчитывать молодежь, которая закончила аграрный вуз или среднее профессиональное учебное заведение. После получения денег необходимо отработать в сфере АПК республики не меньше трех лет. Выпускники вузов получают 250 тысяч рублей, а колледжей и техникумов - 200 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что около 500 миллионов рублей господдержки в текущем году направлены на закладку садов, установку шпалеры и на проведение других работ на крымских садоводческих предприятиях.Также больше 22 млн рублей субсидий аграрии Крыма вернут в бюджет. В минсельхозе Крыма отмечали, что субсидии выделяются на возмещение части затрат на закладку садов, многолетних эфиромасличных насаждений, сооружение шпалеры, защиту сельхозкультур от града, производство объектов аквакультуры, добычу рыбы, энергоносители для производства овощей в теплицах, а также мероприятия, связанные с производством и реализацией зерновых культур.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекорды аграриев: сколько мяса, молока и овощей произвели в КрымуКрымские аграрии начнут осваивать непаханые землиФермеры Севастополя получат 60 млн рублей субсидий

https://crimea.ria.ru/20231214/agrarii-novykh-regionov-poluchayut-sertifikaty-kachestva-zerna-1133520736.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей савчук, минсельхоз крыма, поддержка аграриев , сельское хозяйство, крым, новости крыма, новости