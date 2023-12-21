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Молодые аграрии Крыма получили 22 млн рублей субсидий в 2023 году
Молодые аграрии Крыма получили 22 млн рублей субсидий в 2023 году - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Молодые аграрии Крыма получили 22 млн рублей субсидий в 2023 году
В этом году молодым специалистам, которые получили аграрное образование и работают в сфере АПК выплачено 22 миллиона рублей единовременной выплаты, помощь... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T09:26
2023-12-21T09:26
2023-12-21T09:26
андрей савчук
минсельхоз крыма
поддержка аграриев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. В этом году молодым специалистам, которые получили аграрное образование и работают в сфере АПК выплачено 22 миллиона рублей единовременной выплаты, помощь получили 96 человек. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук.Молодые агрономы, садоводы, инженеры, трактористы-машинисты, ветеринары, и представители других профессий аграрного сектора – это будущее крымского сельского хозяйства, напомнил Савчук.По его словам, молодежь трудится как на крупных агропредприятиях, так и на небольших сельскохозяйственных производствах.В этом году больше 20 специалистов выбрали научное направление в сельском хозяйстве – занимаются разработкой новых сортов с повышенной урожайностью и устойчивостью к болезням и вредителей. Еще примерно столько же трудоустроились в других организациях АПК региона, прокомментировал Савчук.На единовременную выплату может рассчитывать молодежь, которая закончила аграрный вуз или среднее профессиональное учебное заведение. После получения денег необходимо отработать в сфере АПК республики не меньше трех лет. Выпускники вузов получают 250 тысяч рублей, а колледжей и техникумов - 200 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что около 500 миллионов рублей господдержки в текущем году направлены на закладку садов, установку шпалеры и на проведение других работ на крымских садоводческих предприятиях.Также больше 22 млн рублей субсидий аграрии Крыма вернут в бюджет. В минсельхозе Крыма отмечали, что субсидии выделяются на возмещение части затрат на закладку садов, многолетних эфиромасличных насаждений, сооружение шпалеры, защиту сельхозкультур от града, производство объектов аквакультуры, добычу рыбы, энергоносители для производства овощей в теплицах, а также мероприятия, связанные с производством и реализацией зерновых культур.Читайте также на РИА Новости Крым:Рекорды аграриев: сколько мяса, молока и овощей произвели в КрымуКрымские аграрии начнут осваивать непаханые землиФермеры Севастополя получат 60 млн рублей субсидий
https://crimea.ria.ru/20231214/agrarii-novykh-regionov-poluchayut-sertifikaty-kachestva-zerna-1133520736.html
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андрей савчук, минсельхоз крыма, поддержка аграриев , сельское хозяйство, крым, новости крыма, новости
Молодые аграрии Крыма получили 22 млн рублей субсидий в 2023 году
22 миллиона рублей поддержки получили 96 молодых крымских агрария в 2023 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. В этом году молодым специалистам, которые получили аграрное образование и работают в сфере АПК выплачено 22 миллиона рублей единовременной выплаты, помощь получили 96 человек. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук.
"С 2017 по 2023 годы 669 молодым специалистам, которые получили аграрное образование и работают в сфере АПК, выплачено 156 миллионов рублей единовременной выплаты. В этом году такую помощь получили 96 человек, сумма поддержки составила более 22 миллионов рублей", - сказано в сообщении.
Молодые агрономы, садоводы, инженеры, трактористы-машинисты, ветеринары, и представители других профессий аграрного сектора – это будущее крымского сельского хозяйства, напомнил Савчук.
По его словам, молодежь трудится как на крупных агропредприятиях, так и на небольших сельскохозяйственных производствах.
"В этом году, например, одно из самых популярных направлений - сфера пищевой и перерабатывающей промышленности. 37 человек начали работать на винодельческих, пивобезалкогольных, птицеперерабатывающих, эфиромасличных и многих других предприятиях", - уточнил министр. И добавил, что 13 молодых крымчан-аграриев выращивают овощи, фрукты в КФХ, работают в у индивидуальных предпринимателей, а трое из них руководят КФХ.
В этом году больше 20 специалистов выбрали научное направление в сельском хозяйстве – занимаются разработкой новых сортов с повышенной урожайностью и устойчивостью к болезням и вредителей. Еще примерно столько же трудоустроились в других организациях АПК региона, прокомментировал Савчук.
На единовременную выплату может рассчитывать молодежь, которая закончила аграрный вуз или среднее профессиональное учебное заведение. После получения денег необходимо отработать в сфере АПК республики не меньше трех лет. Выпускники вузов получают 250 тысяч рублей, а колледжей и техникумов - 200 тысяч рублей.
Ранее сообщалось
, что около 500 миллионов рублей господдержки в текущем году направлены на закладку садов, установку шпалеры и на проведение других работ на крымских садоводческих предприятиях.
Также больше 22 млн рублей субсидий аграрии Крыма вернут в бюджет
. В минсельхозе Крыма отмечали, что субсидии выделяются на возмещение части затрат
на закладку садов, многолетних эфиромасличных насаждений, сооружение шпалеры, защиту сельхозкультур от града, производство объектов аквакультуры, добычу рыбы, энергоносители для производства овощей в теплицах, а также мероприятия, связанные с производством и реализацией зерновых культур.
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