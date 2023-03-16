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Крымские аграрии начнут осваивать непаханые земли - РИА Новости Крым, 15.03.2023
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Крымские аграрии начнут осваивать непаханые земли
Крымские аграрии начнут осваивать непаханые земли - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Крымские аграрии начнут осваивать непаханые земли
Крымские аграрии активно вводят в оборот залежные земли, уже в этом году планируют использовать боле 1,6 тыс. гектаров давно не паханой земли, сообщил министр... РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-16T08:52
2023-03-15T20:24
крым
сельское хозяйство
минспорта крыма
андрей савчук
экономика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Крымские аграрии активно вводят в оборот залежные земли, уже в этом году планируют использовать боле 1,6 тыс. гектаров давно не паханой земли, сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.Залежные земли в Крыму"В этом году планируется вовлечь больше 1660 гектаров таких земель. Но для того, чтобы их можно было использовать в сельском хозяйстве, сначала нужно провести культуртехническую мелиорацию каждого гектара. Это процесс при котором залежные земли подготавливаются к дальнейшему использованию", - написал глава минсельхоза в своем Telegram-канале. Во многих случаях такие земли давно заросли дикими деревьями и кустарниками, и аграриям предстоит большая работа: нужно расчищать почву от деревьев, кустов, травы, убирать камни, рыхлить землю специальными плугами, пояснил министр.Помощь аграриям в КрымуВ этой связи, по словам Савчука, министерство помогает аграриям субсидиями. "К примеру, в этом году на такие работы выделено 66,5 миллионов рублей, из которых больше 60 миллионов – деньги федерального бюджета", - указал руководитель профильного ведомства.Он также уточнил, что на большей части обработанных площадей уже этой осенью аграрии заложат молодые интенсивные сады и виноградники.Ранее фермеры новых регионов приехали в Крым перенимать опыт. Более ста представителей фермерских хозяйств ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, Крыма и Севастополя собрались в крымской столице, чтобы обсудить развитие фермерства на новых территориях и на полуострове. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымским фермерам помогут зайти в крупные торговые сетиКак крымские аграрии готовят поля под яровые культуры - видеоЭкологический чистый рис будут выращивать в Крыму
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крым, сельское хозяйство, минспорта крыма, андрей савчук, экономика, новости крыма
Крымские аграрии начнут осваивать непаханые земли

Глава минсельхоза Савчук: в Крыму вводят в оборот залежные земли

08:52 16.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗеленогорье
Зеленогорье - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости Крым. Крымские аграрии активно вводят в оборот залежные земли, уже в этом году планируют использовать боле 1,6 тыс. гектаров давно не паханой земли, сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.

Залежные земли в Крыму

"В этом году планируется вовлечь больше 1660 гектаров таких земель. Но для того, чтобы их можно было использовать в сельском хозяйстве, сначала нужно провести культуртехническую мелиорацию каждого гектара. Это процесс при котором залежные земли подготавливаются к дальнейшему использованию", - написал глава минсельхоза в своем Telegram-канале.
Во многих случаях такие земли давно заросли дикими деревьями и кустарниками, и аграриям предстоит большая работа: нужно расчищать почву от деревьев, кустов, травы, убирать камни, рыхлить землю специальными плугами, пояснил министр.
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Помощь аграриям в Крыму

В этой связи, по словам Савчука, министерство помогает аграриям субсидиями.
"К примеру, в этом году на такие работы выделено 66,5 миллионов рублей, из которых больше 60 миллионов – деньги федерального бюджета", - указал руководитель профильного ведомства.
Он также уточнил, что на большей части обработанных площадей уже этой осенью аграрии заложат молодые интенсивные сады и виноградники.
Ранее фермеры новых регионов приехали в Крым перенимать опыт. Более ста представителей фермерских хозяйств ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, Крыма и Севастополя собрались в крымской столице, чтобы обсудить развитие фермерства на новых территориях и на полуострове.
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КрымСельское хозяйствоМинспорта КрымаАндрей СавчукЭкономикаНовости Крыма
 
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