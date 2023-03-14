https://crimea.ria.ru/20230314/kak-krymskie-agrarii-gotovyat-polya-pod-yarovye-kultury---video-1127515401.html
Как крымские аграрии готовят поля под яровые культуры - видео
Как крымские аграрии готовят поля под яровые культуры - видео - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Как крымские аграрии готовят поля под яровые культуры - видео
Во многих хозяйствах полуострова уже закончили сеять яровой ячмень. Теперь аграрии культивируют поля, готовят почву под другие яровые культуры: нут, горох,... РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T08:41
2023-03-14T08:41
2023-03-14T08:53
видео
крым
сельское хозяйство
ход уборочной кампании в крыму
общество
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Во многих хозяйствах полуострова уже закончили сеять яровой ячмень. Теперь аграрии культивируют поля, готовят почву под другие яровые культуры: нут, горох, овес, кориандр.Уже на этой неделе в одном из хозяйств Красногвардейского района в селе Зерновое начнут сеять нут. Работать приходится быстро, чтобы из почвы не выветривалась драгоценная влага.По данным регионального минсельхоза, в этом году в Крыму планируется засеять площадь на 17% больше по сравнению с прошлым годом. По весне на республиканских полях посеют почти 400 гектаров яровой пшеницы, около 40 тысяч гектаров ярового ячменя и примерно 4 тысячи гектаров овса.
https://crimea.ria.ru/20230311/v-polya-vykhodim-s-rassvetom-kak-v-krymu-idet-sev-yarovykh-1127425692.html
крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Как крымские аграрии готовят поля под яровые культуры - видео
Как крымские аграрии готовят поля под яровые культуры - видео
2023-03-14T08:41
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PT0M47S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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видео, крым, сельское хозяйство, ход уборочной кампании в крыму, общество
Как крымские аграрии готовят поля под яровые культуры - видео
В Крыму идет масштабный сев яровых культур
08:41 14.03.2023 (обновлено: 08:53 14.03.2023)