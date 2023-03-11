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"В поля выходим с рассветом": как в Крыму идет сев яровых

"В поля выходим с рассветом": как в Крыму идет сев яровых - РИА Новости Крым, 11.03.2023

"В поля выходим с рассветом": как в Крыму идет сев яровых

В Крыму идет масштабный сев яровых культур: ячменя, гороха, пшеницы, овса и кориандра. Уже засеяно больше трех тысяч гектаров республиканских полей. По данным... РИА Новости Крым, 11.03.2023

2023-03-11T13:28

2023-03-11T13:28

2023-03-11T13:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Крыму идет масштабный сев яровых культур: ячменя, гороха, пшеницы, овса и кориандра. Уже засеяно больше трех тысяч гектаров республиканских полей. По данным регионального минсельхоза, за несколько месяцев аграрии засеют площадь на 17% больше по сравнению с прошлым годом. Клин (совокупность посевов – ред.) ранних зерновых составит около 400 гектаров яровой пшеницы, почти 40 тысяч гектаров ярового ячменя и примерно четыре тысячи гектаров овса.Родная крымская земляКрымская степь, Красногвардейский район. Слева – сочная зелень озимых всходов, справа – чернеют поля, подготовленные под яровой сев. "Постперестроечное" время не оставило и камня на камне от бывших советских ферм, коровников и свинарников. Но здесь сумели уберечь сельхозземли и окружить их заботой."А как иначе? Ведь крымская земля – она родная. Она нас кормит. Мы ее знаем, не обижаем. И на хорошие руки она отзывается: если к ней по-доброму, она добром и отвечает", - говорит главный агроном одного из сельхозпредприятий на территории Зерновского сельского поселения Анатолий Харьков.Когда он рассказывает о земле, на которой родился, вырос и почти всю жизнь работает, его голос дрожит."С 1983 года, сразу после окончания Крымского сельскохозяйственного института, работал в Найденовке, тут рядом, там и родился. А с 1999-го работаю в Зерновом. Наше предприятие – одно из первых и самых крупных в районе, здесь в 90-е, когда шел развал колхозов, сумели сохранить землю", - рассказывает агроном.На территории Зерновского сельского поселения все поля возделываются, уточняет он. "Вся земля разобрана, сорняков нигде нет. Прекрасный южный карбонатный чернозем. Такую землю не обрабатывать – преступление", - убежден сельчанин.Аграрии встают вместе с солнцемПервой из злаковых культур по весне сеют ячмень. Перед посевом зерно обязательно обрабатывают и протравливают от болезней и паразитов. Кстати, семена здесь производят сами: закупают элиту (лучшие по всем качествам, отборные сортовые семена – ред.) и размножают, чтобы два-три года гарантировано иметь свой посевной материал.В поля техника выходит с рассветом. Работают быстро, чтобы лишний раз не "выветривать" из метрового слоя почвы ценную влагу."У нас в хозяйстве площадь ярового ячменя 167 гектаров. Уже готовим почву под следующие яровые ранние культуры – горох, нут и чечевицу", - продолжает Харьков.По его словам, эти культуры займут в общей сложности около 650 гектаров. Клин ранних яровых в этом хозяйстве составляет 900 гектаров.Севооборот и Северо-Крымский каналСеять нут в Зерновом начнут ближе к середине марта. Сейчас под него культивируют землю."Годом раньше на этом поле рос озимый ячмень, после нута – посеем пшеницу, затем – подсолнечник, потом какую-то зерновую культуру, а потом уже – пар (вспаханное поле, оставляемое на лето незасеянным – ред.). Севооборот по технологии, как и положено: 10% от посевных площадей оставляем паровать", - поясняет главный агроном.В прошлом году в хозяйстве начали заниматься No-Till – современной системой земледелия, при которой почва не обрабатывается. Выделили "под это дело" около 300 гектаров, через год-другой посмотрят, стоит ли увеличивать площади.Поля в хозяйстве – под орошением, "сохранилась еще советская система, машины". Поливали и тогда, когда был перекрыт Северо-Крымский канал, "салгирской водой"."Ее не всегда хватало, особенно на кукурузу, так что днепровской воде мы особенно рады", - признается Анатолий Харьков.С 1 апреля в Зерновом начнется сев подсолнечника, сои, а затем и кукурузы. Эти культуры составят клин поздних яровых. Будущий урожай будет зависеть от количества осадков в мае."Сейчас ситуация с осадками не очень благоприятная. Но озимые у нас в хорошем и удовлетворительном состоянии. Если в мае будут дожди, будет и урожай", - считает главный агроном.Кто будет кормить страну?По словам Анатолия Харькова, молодежь не стремится в село. Здесь для жизни не самые комфортные условия, "даже аптеки нет". Работа на земле тяжелая, "с утра до вечера", а зарплаты небольшие."У нас 3-4 человека из местных работают, а когда уборка, то комбайнеры к нам из Симферопольского района приезжают", - рассказывает он.Есть проблема и с техникой: на 70% в хозяйстве она импортная, "если что-то ломается, тяжело доставать запчасти, доставка задерживается".С главным агрономом согласен и руководитель сельхозпредприятия в Зерновом Владимир Передрий. Говорит, оригинальные запчасти на импортную технику достать очень сложно. Но еще сложнее дела обстоят с молодыми кадрами – агрономами, трактористами, комбайнерами – "хоть караул кричи".По его словам, сельский труд – тяжелый, им занимаются только любящие землю люди, фанаты, они "по большому счету, и кормят страну".Урожай в ростПосевные работы сейчас ведутся практически во всех районах республики.Как сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Савчук, в этом направлении в регионе работает больше десятка крупных сельхозтоваропроизводителей, у которых самые большие площади ярового сева.В профильном ведомстве также отмечают, что наметилась некоторая тенденция на увеличение посевных площадей. Так, если раньше речь шла о 710 тысячах гектаров, то под урождай прошлого года, согласно данным Крымстата, было засеяно уже 800 тысяч гектаров.Ранее о том, что валовый сбор стал рекордным в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра сельского хозяйства Крыма Арсен Арзиев. По его словам, прошлый год дал хорошие показатели по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур. Было намолочено 1 млн 960 тысяч тонн – это выше уровня показателя 2021 года и вообще в целом, с момента воссоединения Крыма с Российской Федерацией.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские аграрии получат более 1,5 млрд рублей господдержкиКрымским фермерам помогут зайти в крупные торговые сетиКак теплая зима отразится на урожае зерновых в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230307/goryachaya-pora-i-rekordnye-pokazateli-chto-s-selskim-khozyaystvom-v-krymu-1127373624.html

https://crimea.ria.ru/20230304/chto-pochem-yarmarki-krymskoy-edy-v-simferopole-1127347482.html

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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