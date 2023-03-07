https://crimea.ria.ru/20230307/goryachaya-pora-i-rekordnye-pokazateli-chto-s-selskim-khozyaystvom-v-krymu-1127373624.html
Горячая пора и рекордные показатели: что с сельским хозяйством в Крыму
Горячая пора и рекордные показатели: что с сельским хозяйством в Крыму - РИА Новости Крым, 07.03.2023
Горячая пора и рекордные показатели: что с сельским хозяйством в Крыму
Аграрии полуострова приступили к масштабным весенним полевым работам – севу яровых культур. О том, сколько в этом году планируется засеять площадей, хватает ли... РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T07:35
2023-03-07T07:35
2023-03-07T07:35
радио "спутник в крыму"
сельское хозяйство
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арсен арзиев
минсельхоз крыма
экономика
виноделие в крыму
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Заместитель министра сельского хозяйства Крыма Арсен Арзиев
Заместитель министра сельского хозяйства Крыма Арсен Арзиев
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Аграрии полуострова приступили к масштабным весенним полевым работам – севу яровых культур. О том, сколько в этом году планируется засеять площадей, хватает ли рабочих рук и какая поддержка оказывается сельхозтоваропроизводителям, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель министра сельского хозяйства Крыма Арсен Арзиев.Валовый сбор стал рекордным"Прошлый год дал хорошие показатели по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 1 млн 960 тысяч тонн – это выше уровня показателя 2021 года и вообще в целом, с момента воссоединения Крыма с Российской Федерацией – это рекорд и по валовому сбору, и по урожайности зерновых и зернобобовых культур", - сообщил Арзиев.По его словам, положительные, а где-то и рекордные показатели достигнуты по сбору плодово-ягодной продукции.В прошлом году, согласно предварительным данным, было собрано 177 тысяч тонн плодово-ягодной продукции. Динамика роста увеличивается. Все благодаря новым площадям и молодым садам, которые начинают плодоносить."С момента воссоединения Крыма с Российской Федерацией в садоводстве заложено более 8 тысяч гектаров новых садов. Все благодаря грамотной финансовой поддержке, которая оказывается из федерального центра, из бюджета республики и идет на закладку многолетних насаждений", - обозначил замминистра.Хорошие показатели были достигнуты и в так называемом "борщевом наборе": овощей отрытого и закрытого грунта собрано 190 тысяч тонн, что на 10% больше, чем в 2021 году. Картофеля собрано около 80 тысяч тонн, что на 9% выше уровня 2021 года.Цель: сохранить и переработать урожайЧасть полученного в прошлом году урожая овощной и плодово-ягодной продукции крымские сельхозтоваропроизводители успешно заложили на хранение для реализации уже в этом году. Кроме того, это обеспечивает продовольственную безопасность региона."Также для предпринимателей это хороший бизнес: не только вырастить урожай, но и сохранить его для того, чтобы продать по хорошим ценам в межсезонье", - напоминает Арзиев.По его словам, "сохранять получается", идет активный поиск инвесторов и работа над развитием логистических баз, овоще- и фруктохранилищ.Также Минсельхоз возмещает 20% затрат на строительство фруктохранилищ. Удобрений хватает, осадков – нет"На прошлой неделе начался активный сев яровых культур. Уже посеяно порядка 6 тысяч гектаров, а всего планируют посеять 270 тысяч гектаров, из которых – 170 тысяч га – это ранняя яровая группа и около 100 тысяч - поздняя яровая группа. Сюда относятся ячмень, овес, рожь, а также технические культуры: подсолнечник, масличные, кориандр, лен", - обозначил замминистра.Что касается подкормки минеральными удобрениями, то сейчас озимые культуры подкормлены на 65% от прогнозируемых плановых площадей.Арзиев также напомнил, что из-за теракта на Крымском мосту были проблемы с логистикой, которые отражались на конечной стоимости продукции. Однако сейчас поставки железнодорожным транспортом налажены, что помогло снизить стоимость доставляемого товара для конечного потребителя."Сейчас заводы-производители напрямую или через оператора поставляют в Крым азотсодержащие и фосфорные удобрения. Кроме того, завод "Крымский Титан", который находится в Армянске, уже начал производство и реализацию аммофоса по очень хорошим ценам для сельхозтоваропроизводителей", - сообщил замминистра.Прошедшая осень в Крыму была не очень дождливой. Однако продуктивной влаги, которая сохранилась в метровом слое, и осадки, которые были зимой, дали аграриям возможность войти в поля и внести минеральные удобрения в нужном количестве."Наши аграрии несмотря ни на что, посеяли все запланированные площади, а это 540 тысяч гектаров озимых культур, из которых 510 тысяч гектаров – зерновая группа", - сообщил Арзиев.Проводятся все необходимые санитарные обработки полей.Упор на яровые и рисВ этом году региональный минсельхоз планирует увеличить площади под зернобобовыми культурами, поскольку в прошлом году они пользовались популярностью, были "экономически целесообразными для аграриев"."Также планируется увеличить площади под рисом. В прошлом году посеяли 700 гектаров, а в это планируем больше 3 тысяч гектаров", - отметил Арзиев.По его словам, сев риса начнется в начале мая. Что касается обеспечения семенным материалом, то проблем с этим нет: помогает Федеральный научный центр риса, который находится в Краснодарском крае.Что касается оборудования и тракторного парка, то 2022 год, по словам замминистра, дал большой толчок для развития отечественного машиностроения."Дефицита отечественных запчастей и сельхозтехники не прогнозируем. Заводы-производители перестроились на отечественные компоненты, уровень локализации – больше 95%. Сельскохозяйственной техникой крымских аграриев обеспечивают заводы из Ростовской области, а также АО "Петербургский тракторный завод", рассказал собеседник.Почти миллиард на садоводствоВ садоводстве и виноградарстве сейчас тоже активная пора."В садах образка произведена уже 55% от прогнозируемых площадей. Идут активные работы по обрезке многолетних насаждений. Отрасль садоводства также активно поддерживается. Если в 2014 году на эту отрасль было направлено чуть больше 60 млн рублей, то по итогам 2022 года уже около 600 млн рублей. Беспрецедентная поддержка в этом году - 930 млн рублей", - сообщил замминистра сельского хозяйства.На поддержку могут рассчитывать все сельхозтоваропроизводители, как опытные, так и начинающие."По итогам 2022 года заложено почти 1200 гектаров новых садов. В этом году наш индикатор 900 гектаров, но мы планируем этот показатель перевыполнить, приблизить к 1000 гектарам", - сказал он.По словам Арзиева, площадей под новые сады хватает. Фермеры "вводят в оборот невостребованные земельные доли", а также проводят раскорчевку старых садов.Деньги на виноградарство и виноделиеМинсельхоз Крыма также активно поддерживает отрасль виноградарства и виноделия, потому что она "такая же приоритетная, как и садоводство"."С 2014 года заложено больше 6 тысяч гектаров новых виноградников. В этом году на поддержку виноградарства и виноделия выделено больше 800 млн рублей. Эта отрасль очень актуальна для аграриев", - напомнил Арзиев.Средства идут на покупку саженцев, закладку виноградников, приобретение и установку шпалер. А также на обновление машинно-тракторного парка.Молодым специалистам положены выплатыСейчас в сельском хозяйстве ощущается нехватка квалифицированных кадров. Однако профильное ведомство "активно работает в части поддержки молодых специалистов"."С 2017 года существует региональная поддержка молодых специалистов, выдаем подъемные. Специалист с высшим образованием получает 250 тысяч рублей, а со средне-специальным - 200 тысяч рублей. Этой поддержкой воспользовались уже больше 570 человек", - сообщил замминистра.Получив деньги, молодой специалист аграрного сектора обязан проработать не меньше трех лет на сельхозпредприятии.С 6 марта в минсельхозе Крыма стартовал прием заявок для поддержки молодых специалистов. Пакет документов можно предоставить до 10 марта включительно. На единовременную выплату имеют право все, кто получил профильное образование не ранее 1 апреля 2014 года, и чей возраст не старше 35 лет.
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сельское хозяйство, новости крыма, крым, арсен арзиев, минсельхоз крыма, экономика, виноделие в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым.
Аграрии полуострова приступили к масштабным весенним полевым работам – севу яровых культур. О том, сколько в этом году планируется засеять площадей, хватает ли рабочих рук и какая поддержка оказывается сельхозтоваропроизводителям, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму"
заместитель министра сельского хозяйства Крыма Арсен Арзиев.
Валовый сбор стал рекордным
"Прошлый год дал хорошие показатели по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 1 млн 960 тысяч тонн – это выше уровня показателя 2021 года и вообще в целом, с момента воссоединения Крыма с Российской Федерацией – это рекорд и по валовому сбору, и по урожайности зерновых и зернобобовых культур", - сообщил Арзиев.
По его словам, положительные, а где-то и рекордные показатели достигнуты по сбору плодово-ягодной продукции.
В прошлом году, согласно предварительным данным, было собрано 177 тысяч тонн плодово-ягодной продукции. Динамика роста увеличивается. Все благодаря новым площадям и молодым садам, которые начинают плодоносить.
"С момента воссоединения Крыма с Российской Федерацией в садоводстве заложено более 8 тысяч гектаров новых садов. Все благодаря грамотной финансовой поддержке, которая оказывается из федерального центра, из бюджета республики и идет на закладку многолетних насаждений", - обозначил замминистра.
Хорошие показатели были достигнуты и в так называемом "борщевом наборе": овощей отрытого и закрытого грунта собрано 190 тысяч тонн, что на 10% больше, чем в 2021 году. Картофеля собрано около 80 тысяч тонн, что на 9% выше уровня 2021 года.
Цель: сохранить и переработать урожай
Часть полученного в прошлом году урожая овощной и плодово-ягодной продукции крымские сельхозтоваропроизводители успешно заложили на хранение для реализации уже в этом году. Кроме того, это обеспечивает продовольственную безопасность региона.
"Также для предпринимателей это хороший бизнес: не только вырастить урожай, но и сохранить его для того, чтобы продать по хорошим ценам в межсезонье", - напоминает Арзиев.
По его словам, "сохранять получается", идет активный поиск инвесторов и работа над развитием логистических баз, овоще- и фруктохранилищ.
"Сейчас в Крыму многие предприятия работают над созданием условий для хранения и переработки. Например, на предприятиях в Красногвардейском и Симферопольском районе открылись линии по производству сока. Уже не первый год в этом направлении работает Нижнегорский консервный завод. Аграрии понимают, что урожай важно не только вырастить, но и сохранить. Сейчас технологии в этом плане шагнули вперед. Появляются фруктохранилища с распределенной газовой средой. Если из такого хранилища взять яблоко, то оно будет будто только из сада – свежее, вкусное, с витаминами – ничего не потеряно", - рассказал Арсен Арзиев.
Также Минсельхоз возмещает 20% затрат на строительство фруктохранилищ.
Удобрений хватает, осадков – нет
"На прошлой неделе начался активный сев яровых культур. Уже посеяно порядка 6 тысяч гектаров, а всего планируют посеять 270 тысяч гектаров, из которых – 170 тысяч га – это ранняя яровая группа и около 100 тысяч - поздняя яровая группа. Сюда относятся ячмень, овес, рожь, а также технические культуры: подсолнечник, масличные, кориандр, лен", - обозначил замминистра.
Что касается подкормки минеральными удобрениями, то сейчас озимые культуры подкормлены на 65% от прогнозируемых плановых площадей.
"Обеспеченность минеральными удобрениями – более 85%, нехватки нет. В этом нам помогают заводы-производители, которые работают на материковой части РФ", - сообщил представитель регионального Минсельхоза.
Арзиев также напомнил, что из-за теракта на Крымском мосту были проблемы с логистикой, которые отражались на конечной стоимости продукции. Однако сейчас поставки железнодорожным транспортом налажены, что помогло снизить стоимость доставляемого товара для конечного потребителя.
"Сейчас заводы-производители напрямую или через оператора поставляют в Крым азотсодержащие и фосфорные удобрения. Кроме того, завод "Крымский Титан", который находится в Армянске, уже начал производство и реализацию аммофоса по очень хорошим ценам для сельхозтоваропроизводителей", - сообщил замминистра.
Прошедшая осень в Крыму была не очень дождливой. Однако продуктивной влаги, которая сохранилась в метровом слое, и осадки, которые были зимой, дали аграриям возможность войти в поля и внести минеральные удобрения в нужном количестве.
"Наши аграрии несмотря ни на что, посеяли все запланированные площади, а это 540 тысяч гектаров озимых культур, из которых 510 тысяч гектаров – зерновая группа", - сообщил Арзиев.
Проводятся все необходимые санитарные обработки полей.
Упор на яровые и рис
В этом году региональный минсельхоз планирует увеличить площади под зернобобовыми культурами, поскольку в прошлом году они пользовались популярностью, были "экономически целесообразными для аграриев".
"Также планируется увеличить площади под рисом. В прошлом году посеяли 700 гектаров, а в это планируем больше 3 тысяч гектаров", - отметил Арзиев.
По его словам, сев риса начнется в начале мая. Что касается обеспечения семенным материалом, то проблем с этим нет: помогает Федеральный научный центр риса, который находится в Краснодарском крае.
"В прошлом году крымские аграрии посеяли больше 10 сортов риса отечественной селекции. Все репродукция была элитная. Мы планируем достичь хороших результатов по рисоводству, потому что эта отрасль высокорентабельная, она интересна нашим сельхозтоваропроизводителям. До перекрытия Северо-Крымского канала в республике рисом было занято почти 14 тысяч гектаров, мы планируем наращивать показатели и достичь показателей, которые были у нас до 2014 года", - сказал Арзиев.
Что касается оборудования и тракторного парка, то 2022 год, по словам замминистра, дал большой толчок для развития отечественного машиностроения.
"Дефицита отечественных запчастей и сельхозтехники не прогнозируем. Заводы-производители перестроились на отечественные компоненты, уровень локализации – больше 95%. Сельскохозяйственной техникой крымских аграриев обеспечивают заводы из Ростовской области, а также АО "Петербургский тракторный завод", рассказал собеседник.
Почти миллиард на садоводство
В садоводстве и виноградарстве сейчас тоже активная пора.
"В садах образка произведена уже 55% от прогнозируемых площадей. Идут активные работы по обрезке многолетних насаждений. Отрасль садоводства также активно поддерживается. Если в 2014 году на эту отрасль было направлено чуть больше 60 млн рублей, то по итогам 2022 года уже около 600 млн рублей. Беспрецедентная поддержка в этом году - 930 млн рублей", - сообщил замминистра сельского хозяйства.
На поддержку могут рассчитывать все сельхозтоваропроизводители, как опытные, так и начинающие.
"По итогам 2022 года заложено почти 1200 гектаров новых садов. В этом году наш индикатор 900 гектаров, но мы планируем этот показатель перевыполнить, приблизить к 1000 гектарам", - сказал он.
По словам Арзиева, площадей под новые сады хватает. Фермеры "вводят в оборот невостребованные земельные доли", а также проводят раскорчевку старых садов.
Деньги на виноградарство и виноделие
Минсельхоз Крыма также активно поддерживает отрасль виноградарства и виноделия, потому что она "такая же приоритетная, как и садоводство".
"С 2014 года заложено больше 6 тысяч гектаров новых виноградников. В этом году на поддержку виноградарства и виноделия выделено больше 800 млн рублей. Эта отрасль очень актуальна для аграриев", - напомнил Арзиев.
Средства идут на покупку саженцев, закладку виноградников, приобретение и установку шпалер. А также на обновление машинно-тракторного парка.
Молодым специалистам положены выплаты
Сейчас в сельском хозяйстве ощущается нехватка квалифицированных кадров. Однако профильное ведомство "активно работает в части поддержки молодых специалистов".
"С 2017 года существует региональная поддержка молодых специалистов, выдаем подъемные. Специалист с высшим образованием получает 250 тысяч рублей, а со средне-специальным - 200 тысяч рублей. Этой поддержкой воспользовались уже больше 570 человек", - сообщил замминистра.
Получив деньги, молодой специалист аграрного сектора обязан проработать не меньше трех лет на сельхозпредприятии.
С 6 марта в минсельхозе Крыма стартовал прием заявок для поддержки молодых специалистов. Пакет документов можно предоставить до 10 марта включительно. На единовременную выплату имеют право все, кто получил профильное образование не ранее 1 апреля 2014 года, и чей возраст не старше 35 лет.