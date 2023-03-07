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Горячая пора и рекордные показатели: что с сельским хозяйством в Крыму

Горячая пора и рекордные показатели: что с сельским хозяйством в Крыму - РИА Новости Крым, 07.03.2023

Горячая пора и рекордные показатели: что с сельским хозяйством в Крыму

Аграрии полуострова приступили к масштабным весенним полевым работам – севу яровых культур. О том, сколько в этом году планируется засеять площадей, хватает ли... РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T07:35

2023-03-07T07:35

2023-03-07T07:35

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Заместитель министра сельского хозяйства Крыма Арсен Арзиев Заместитель министра сельского хозяйства Крыма Арсен Арзиев audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Аграрии полуострова приступили к масштабным весенним полевым работам – севу яровых культур. О том, сколько в этом году планируется засеять площадей, хватает ли рабочих рук и какая поддержка оказывается сельхозтоваропроизводителям, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель министра сельского хозяйства Крыма Арсен Арзиев.Валовый сбор стал рекордным"Прошлый год дал хорошие показатели по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 1 млн 960 тысяч тонн – это выше уровня показателя 2021 года и вообще в целом, с момента воссоединения Крыма с Российской Федерацией – это рекорд и по валовому сбору, и по урожайности зерновых и зернобобовых культур", - сообщил Арзиев.По его словам, положительные, а где-то и рекордные показатели достигнуты по сбору плодово-ягодной продукции.В прошлом году, согласно предварительным данным, было собрано 177 тысяч тонн плодово-ягодной продукции. Динамика роста увеличивается. Все благодаря новым площадям и молодым садам, которые начинают плодоносить."С момента воссоединения Крыма с Российской Федерацией в садоводстве заложено более 8 тысяч гектаров новых садов. Все благодаря грамотной финансовой поддержке, которая оказывается из федерального центра, из бюджета республики и идет на закладку многолетних насаждений", - обозначил замминистра.Хорошие показатели были достигнуты и в так называемом "борщевом наборе": овощей отрытого и закрытого грунта собрано 190 тысяч тонн, что на 10% больше, чем в 2021 году. Картофеля собрано около 80 тысяч тонн, что на 9% выше уровня 2021 года.Цель: сохранить и переработать урожайЧасть полученного в прошлом году урожая овощной и плодово-ягодной продукции крымские сельхозтоваропроизводители успешно заложили на хранение для реализации уже в этом году. Кроме того, это обеспечивает продовольственную безопасность региона."Также для предпринимателей это хороший бизнес: не только вырастить урожай, но и сохранить его для того, чтобы продать по хорошим ценам в межсезонье", - напоминает Арзиев.По его словам, "сохранять получается", идет активный поиск инвесторов и работа над развитием логистических баз, овоще- и фруктохранилищ.Также Минсельхоз возмещает 20% затрат на строительство фруктохранилищ. Удобрений хватает, осадков – нет"На прошлой неделе начался активный сев яровых культур. Уже посеяно порядка 6 тысяч гектаров, а всего планируют посеять 270 тысяч гектаров, из которых – 170 тысяч га – это ранняя яровая группа и около 100 тысяч - поздняя яровая группа. Сюда относятся ячмень, овес, рожь, а также технические культуры: подсолнечник, масличные, кориандр, лен", - обозначил замминистра.Что касается подкормки минеральными удобрениями, то сейчас озимые культуры подкормлены на 65% от прогнозируемых плановых площадей.Арзиев также напомнил, что из-за теракта на Крымском мосту были проблемы с логистикой, которые отражались на конечной стоимости продукции. Однако сейчас поставки железнодорожным транспортом налажены, что помогло снизить стоимость доставляемого товара для конечного потребителя."Сейчас заводы-производители напрямую или через оператора поставляют в Крым азотсодержащие и фосфорные удобрения. Кроме того, завод "Крымский Титан", который находится в Армянске, уже начал производство и реализацию аммофоса по очень хорошим ценам для сельхозтоваропроизводителей", - сообщил замминистра.Прошедшая осень в Крыму была не очень дождливой. Однако продуктивной влаги, которая сохранилась в метровом слое, и осадки, которые были зимой, дали аграриям возможность войти в поля и внести минеральные удобрения в нужном количестве."Наши аграрии несмотря ни на что, посеяли все запланированные площади, а это 540 тысяч гектаров озимых культур, из которых 510 тысяч гектаров – зерновая группа", - сообщил Арзиев.Проводятся все необходимые санитарные обработки полей.Упор на яровые и рисВ этом году региональный минсельхоз планирует увеличить площади под зернобобовыми культурами, поскольку в прошлом году они пользовались популярностью, были "экономически целесообразными для аграриев"."Также планируется увеличить площади под рисом. В прошлом году посеяли 700 гектаров, а в это планируем больше 3 тысяч гектаров", - отметил Арзиев.По его словам, сев риса начнется в начале мая. Что касается обеспечения семенным материалом, то проблем с этим нет: помогает Федеральный научный центр риса, который находится в Краснодарском крае.Что касается оборудования и тракторного парка, то 2022 год, по словам замминистра, дал большой толчок для развития отечественного машиностроения."Дефицита отечественных запчастей и сельхозтехники не прогнозируем. Заводы-производители перестроились на отечественные компоненты, уровень локализации – больше 95%. Сельскохозяйственной техникой крымских аграриев обеспечивают заводы из Ростовской области, а также АО "Петербургский тракторный завод", рассказал собеседник.Почти миллиард на садоводствоВ садоводстве и виноградарстве сейчас тоже активная пора."В садах образка произведена уже 55% от прогнозируемых площадей. Идут активные работы по обрезке многолетних насаждений. Отрасль садоводства также активно поддерживается. Если в 2014 году на эту отрасль было направлено чуть больше 60 млн рублей, то по итогам 2022 года уже около 600 млн рублей. Беспрецедентная поддержка в этом году - 930 млн рублей", - сообщил замминистра сельского хозяйства.На поддержку могут рассчитывать все сельхозтоваропроизводители, как опытные, так и начинающие."По итогам 2022 года заложено почти 1200 гектаров новых садов. В этом году наш индикатор 900 гектаров, но мы планируем этот показатель перевыполнить, приблизить к 1000 гектарам", - сказал он.По словам Арзиева, площадей под новые сады хватает. Фермеры "вводят в оборот невостребованные земельные доли", а также проводят раскорчевку старых садов.Деньги на виноградарство и виноделиеМинсельхоз Крыма также активно поддерживает отрасль виноградарства и виноделия, потому что она "такая же приоритетная, как и садоводство"."С 2014 года заложено больше 6 тысяч гектаров новых виноградников. В этом году на поддержку виноградарства и виноделия выделено больше 800 млн рублей. Эта отрасль очень актуальна для аграриев", - напомнил Арзиев.Средства идут на покупку саженцев, закладку виноградников, приобретение и установку шпалер. А также на обновление машинно-тракторного парка.Молодым специалистам положены выплатыСейчас в сельском хозяйстве ощущается нехватка квалифицированных кадров. Однако профильное ведомство "активно работает в части поддержки молодых специалистов"."С 2017 года существует региональная поддержка молодых специалистов, выдаем подъемные. Специалист с высшим образованием получает 250 тысяч рублей, а со средне-специальным - 200 тысяч рублей. Этой поддержкой воспользовались уже больше 570 человек", - сообщил замминистра.Получив деньги, молодой специалист аграрного сектора обязан проработать не меньше трех лет на сельхозпредприятии.С 6 марта в минсельхозе Крыма стартовал прием заявок для поддержки молодых специалистов. Пакет документов можно предоставить до 10 марта включительно. На единовременную выплату имеют право все, кто получил профильное образование не ранее 1 апреля 2014 года, и чей возраст не старше 35 лет.

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https://crimea.ria.ru/20230306/kak-teplaya-zima-otrazitsya-na-urozhae-zernovykh-v-krymu-1127355293.html

https://crimea.ria.ru/20230224/chto-proiskhodit-s-selskim-khozyaystvom-kryma-itogi-goda-1127167849.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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