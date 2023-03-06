https://crimea.ria.ru/20230306/kak-teplaya-zima-otrazitsya-na-urozhae-zernovykh-v-krymu-1127355293.html

Как теплая зима отразится на урожае зерновых в Крыму

Как теплая зима отразится на урожае зерновых в Крыму - РИА Новости Крым, 06.03.2023

Как теплая зима отразится на урожае зерновых в Крыму

Тепло и отсутствие осадков может не самым лучшим образом отразиться на урожае зерновых культур. Об этом РИА Новости Крым рассказала заместитель директора по... РИА Новости Крым, 06.03.2023

2023-03-06T07:24

2023-03-06T07:24

2023-03-06T07:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Тепло и отсутствие осадков может не самым лучшим образом отразиться на урожае зерновых культур. Об этом РИА Новости Крым рассказала заместитель директора по научной работе НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко.Из-за тепла была потеряна влагаПо ее словам, из-за высокой температуры озимые длительное время росли, используя влагу, накопившуюся в почве. В то же время, осадков в осенне-зимний период было меньше среднемноголетней нормы."Следовательно, если осадков меньше, а температура воздуха выше - идет испарение. По этой причине сейчас в метровом слое очень мало влаги, что плохо. Да и прогноз не очень хороший: продуктивных осадков не ожидается", - проясняет она.Влаги Крыму может не хватить"В Крым традиционно выращивают засухоустойчивые сорта, но любому сорту требуется влага, особенно в критический период: сейчас, когда идет возобновление вегетации и в начале апреля, когда начнется период начала роста стебля", - продолжает Радченко.По ее словам, если ближе к апрелю не выпадет продуктивных осадков, аграрии могут мы могут не получить хорошо развитый колос — влаги может не хватить.По словам Радченко, непосредственно сами высокие температуры не влияют негативно на развитие растений. Опасность для урожая кроется в том, что после теплых осени и зимы может случиться весенний возврат холодов.Ранее сообщалось, что высокие температуры способствуют развитию болезней озимых зерновых культур, однако в целом пока специалисты не видят высоких рисков для урожая в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасыКак Крым переживет более засушливый 2023-й год – экспертБитва за урожай: в Крыму стартовали важнейшие полевые работы

https://crimea.ria.ru/20230303/v-krymu-nachali-seyat-yarovye-kultury-1127314209.html

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