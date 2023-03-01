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Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы - РИА Новости Крым, 01.03.2023
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Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы
Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы
По состоянию на 1 марта водохранилища Крыма накопили 170,5 млн кубометров воды, что превышает показатели прошлого месяца, но немного уступает прошлогоднему... РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T20:45
2023-03-01T18:04
вода в крыму
крымский гидрометцентр
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водохранилища крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. По состоянию на 1 марта водохранилища Крыма накопили 170,5 млн кубометров воды, что превышает показатели прошлого месяца, но немного уступает прошлогоднему запасу. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. Запас водохранилищ"К началу весны общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 170,49 млн кубометров, что на 7,15 млн больше, чем месяц назад, но на 17,64 млн меньше, чем год назад", – говорится в сообщении.По данным ученых, февральские притоки воды в разных районах полуострова были не равномерны. Больше всего воды получило Чернореченское водохранилище – 9,3 млн кубометров. Объем притоков в Белогорское водохранилище составил 5,5 млн "кубов", в Симферопольское – 2,3 млн, в Партизанское – почти 2 млн, в Счастливенское – 1,4 млн кубометров.Неравномерные осадкиТакое неровное наполнение связано с неравномерностью осадков, которые приняли бассейны крымских рек, а потом принесли в водохранилища. Так, реки юго-восточного Крыма Кучук-Карасу и Су-Индол получили воды в 2,6 - 2,8 раз больше нормы, русла рек Альма и Биюк-Карасу — в 1,4-1,7 раза, Кача, Бельбек, Черная – в пределах месячной нормы, а вот в бассейнах рек Южного берега — только половину.Тем временем в бассейнах большинства селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии наблюдался незначительный сток. В настоящее время большинство рек этих районов представляют собой водотоки шириной до 1 метра и глубиной до 10 см.Ранее сообщалось, что наливные водохранилища и водоемы естественного стока в Крыму наполнились на 177 млн кубометров, что составляет 70% от максимально возможного объема наполняемости. Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым переживет более засушливый 2023-й год – экспертВ Крыму построят новое водохранилище для нужд ЯлтыКогда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабжения
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4.7
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вода в крыму, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма, общество, водохранилища крыма, крымская погода
Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы

Гидрометцентр Крыма посчитал суммарный запас воды в водохранилищах Крыма

20:45 01.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМежгорное водохранилище
Межгорное водохранилище - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. По состоянию на 1 марта водохранилища Крыма накопили 170,5 млн кубометров воды, что превышает показатели прошлого месяца, но немного уступает прошлогоднему запасу. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Запас водохранилищ

"К началу весны общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 170,49 млн кубометров, что на 7,15 млн больше, чем месяц назад, но на 17,64 млн меньше, чем год назад", – говорится в сообщении.
По данным ученых, февральские притоки воды в разных районах полуострова были не равномерны. Больше всего воды получило Чернореченское водохранилище – 9,3 млн кубометров. Объем притоков в Белогорское водохранилище составил 5,5 млн "кубов", в Симферопольское – 2,3 млн, в Партизанское – почти 2 млн, в Счастливенское – 1,4 млн кубометров.

Неравномерные осадки

Такое неровное наполнение связано с неравномерностью осадков, которые приняли бассейны крымских рек, а потом принесли в водохранилища. Так, реки юго-восточного Крыма Кучук-Карасу и Су-Индол получили воды в 2,6 - 2,8 раз больше нормы, русла рек Альма и Биюк-Карасу — в 1,4-1,7 раза, Кача, Бельбек, Черная – в пределах месячной нормы, а вот в бассейнах рек Южного берега — только половину.
"Установившаяся аномально теплая погода в конце месяца способствовала таянию снега в горных районах, вызвавших на реках северного предгорья незначительные паводки, что в свою очередь привело к постепенному увеличению водности этих рек", - добавили в гидроменцентре.
Тем временем в бассейнах большинства селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии наблюдался незначительный сток. В настоящее время большинство рек этих районов представляют собой водотоки шириной до 1 метра и глубиной до 10 см.
Ранее сообщалось, что наливные водохранилища и водоемы естественного стока в Крыму наполнились на 177 млн кубометров, что составляет 70% от максимально возможного объема наполняемости.
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