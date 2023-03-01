https://crimea.ria.ru/20230301/skolko-vody-v-vodokhranilischakh-kryma-gidrologi-poschitali-zapasy-1127283137.html

Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы

Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы - РИА Новости Крым, 01.03.2023

Сколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы

По состоянию на 1 марта водохранилища Крыма накопили 170,5 млн кубометров воды, что превышает показатели прошлого месяца, но немного уступает прошлогоднему... РИА Новости Крым, 01.03.2023

2023-03-01T20:45

2023-03-01T20:45

2023-03-01T18:04

вода в крыму

крымский гидрометцентр

крым

новости крыма

общество

водохранилища крыма

крымская погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/17/1122741089_0:74:1620:985_1920x0_80_0_0_4f15f9d83397769143e674ab8f035071.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. По состоянию на 1 марта водохранилища Крыма накопили 170,5 млн кубометров воды, что превышает показатели прошлого месяца, но немного уступает прошлогоднему запасу. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. Запас водохранилищ"К началу весны общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 170,49 млн кубометров, что на 7,15 млн больше, чем месяц назад, но на 17,64 млн меньше, чем год назад", – говорится в сообщении.По данным ученых, февральские притоки воды в разных районах полуострова были не равномерны. Больше всего воды получило Чернореченское водохранилище – 9,3 млн кубометров. Объем притоков в Белогорское водохранилище составил 5,5 млн "кубов", в Симферопольское – 2,3 млн, в Партизанское – почти 2 млн, в Счастливенское – 1,4 млн кубометров.Неравномерные осадкиТакое неровное наполнение связано с неравномерностью осадков, которые приняли бассейны крымских рек, а потом принесли в водохранилища. Так, реки юго-восточного Крыма Кучук-Карасу и Су-Индол получили воды в 2,6 - 2,8 раз больше нормы, русла рек Альма и Биюк-Карасу — в 1,4-1,7 раза, Кача, Бельбек, Черная – в пределах месячной нормы, а вот в бассейнах рек Южного берега — только половину.Тем временем в бассейнах большинства селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии наблюдался незначительный сток. В настоящее время большинство рек этих районов представляют собой водотоки шириной до 1 метра и глубиной до 10 см.Ранее сообщалось, что наливные водохранилища и водоемы естественного стока в Крыму наполнились на 177 млн кубометров, что составляет 70% от максимально возможного объема наполняемости. Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым переживет более засушливый 2023-й год – экспертВ Крыму построят новое водохранилище для нужд ЯлтыКогда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабжения

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма, общество, водохранилища крыма, крымская погода