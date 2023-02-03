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Когда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабжения - РИА Новости Крым, 03.02.2023
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Когда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабжения
Когда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабжения - РИА Новости Крым, 03.02.2023
Когда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабжения
Капитальный ремонт сетей водоснабжения Симферополя завершат в 2023 году. Об этом сообщил генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик. РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T07:01
2023-02-03T07:01
вода в крыму
новости крыма
крым
симферополь
максим новик
общество
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт сетей водоснабжения Симферополя завершат в 2023 году. Об этом сообщил генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.Он отметил, что благодаря устранению потерь предприятию удалось уменьшить расход воды по городу - за последние годы показатель потребления снизился на 20-30 тысяч кубометров в сутки.Он также сообщил, что запасов воды в водохранилищах крымской столицы достаточно, чтобы закрыть потребности города, а в случае необходимости можно использовать артезианские скважины.20 километров водоводовРанее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что к концу года в Симферополе планируют отремонтировать 20 км водоводов и снизить потери воды на 11 тысяч "кубов" в сутки.Также в целях повышение качества и оперативности аварийно-восстановительных работ для предприятия "Вода Крыма" приобрели передвижную мастерскую, которая должна существенно сократить время проведения ремонтов. С ее помощью аварийные бригады смогут откачивать большие объемы воды до газосварочных работ, резать металлические и железобетонные конструкции. На сегодняшний день данный комплекс – единственный в Крыму.Собственные источникиНа фоне модернизации сетей водоснабжения полуострова Крым на 100% обеспечивается водой из собственных источников. Так, в середине февраля в Бахчисарайском районе Крыма запустили дополнительные скважины для подачи артезианской воды в муниципалитеты республики. Общий объем ресурса составит свыше 30 тысяч кубометров в сутки.Дополнительные скважины подают воду в Симферополь и Севастополь, обеспечивая почти половину потребностей. Водоводы "Вилино-2" и "Вилино-3" охватывают ресурсом северную часть Севастополя, Вилино, Угловое, частично Бахчисарай, Маловидное, Викторовку, Ароматное.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов: в Симферополе отремонтируют более 20 км водоводов до конца годаКрым на 100% обеспечен водой из собственных источников – "Вода Крыма"Притоки уменьшились: ждать ли дефицита воды в Крыму
https://crimea.ria.ru/20221022/pochemu-remont-ne-pomogaet-v-krymu-iznoshennost-vodovodov-dostigaet-70-1124933801.html
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Когда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабжения

Капремонт сетей водоснабжения Симферополя обещают закончить в этом году

07:01 03.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКапитальный ремоно дорожного полотна на улице Караимская в Симферополе
Капитальный ремоно дорожного полотна на улице Караимская в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт сетей водоснабжения Симферополя завершат в 2023 году. Об этом сообщил генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.
Он отметил, что благодаря устранению потерь предприятию удалось уменьшить расход воды по городу - за последние годы показатель потребления снизился на 20-30 тысяч кубометров в сутки.
"На текущий год мы однозначно можем сказать, что закончим капитальный ремонт магистральных сетей города Симферополя. Это была трехлетняя программа. Мы, как жители города, это видели. Большой объем работ выполняется на улицах города по замене крупных диаметров наших водопроводов", - цитирует Новика пресс-служба администрации Симферополя.
Он также сообщил, что запасов воды в водохранилищах крымской столицы достаточно, чтобы закрыть потребности города, а в случае необходимости можно использовать артезианские скважины.
Капитальный ремоно дорожного полотна на улице Караимская в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября 2022, 18:53Радио "Спутник в Крыму"
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20 километров водоводов

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что к концу года в Симферополе планируют отремонтировать 20 км водоводов и снизить потери воды на 11 тысяч "кубов" в сутки.
Также в целях повышение качества и оперативности аварийно-восстановительных работ для предприятия "Вода Крыма" приобрели передвижную мастерскую, которая должна существенно сократить время проведения ремонтов. С ее помощью аварийные бригады смогут откачивать большие объемы воды до газосварочных работ, резать металлические и железобетонные конструкции. На сегодняшний день данный комплекс – единственный в Крыму.

Собственные источники

На фоне модернизации сетей водоснабжения полуострова Крым на 100% обеспечивается водой из собственных источников. Так, в середине февраля в Бахчисарайском районе Крыма запустили дополнительные скважины для подачи артезианской воды в муниципалитеты республики. Общий объем ресурса составит свыше 30 тысяч кубометров в сутки.
Дополнительные скважины подают воду в Симферополь и Севастополь, обеспечивая почти половину потребностей. Водоводы "Вилино-2" и "Вилино-3" охватывают ресурсом северную часть Севастополя, Вилино, Угловое, частично Бахчисарай, Маловидное, Викторовку, Ароматное.
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