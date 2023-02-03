https://crimea.ria.ru/20230203/kogda-v-simferopole-zakonchat-kapremont-setey-vodosnabzheniya-1126748915.html

Когда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабжения

Когда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабжения - РИА Новости Крым, 03.02.2023

Когда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабжения

Капитальный ремонт сетей водоснабжения Симферополя завершат в 2023 году. Об этом сообщил генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик. РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T07:01

2023-02-03T07:01

2023-02-03T07:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт сетей водоснабжения Симферополя завершат в 2023 году. Об этом сообщил генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.Он отметил, что благодаря устранению потерь предприятию удалось уменьшить расход воды по городу - за последние годы показатель потребления снизился на 20-30 тысяч кубометров в сутки.Он также сообщил, что запасов воды в водохранилищах крымской столицы достаточно, чтобы закрыть потребности города, а в случае необходимости можно использовать артезианские скважины.20 километров водоводовРанее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что к концу года в Симферополе планируют отремонтировать 20 км водоводов и снизить потери воды на 11 тысяч "кубов" в сутки.Также в целях повышение качества и оперативности аварийно-восстановительных работ для предприятия "Вода Крыма" приобрели передвижную мастерскую, которая должна существенно сократить время проведения ремонтов. С ее помощью аварийные бригады смогут откачивать большие объемы воды до газосварочных работ, резать металлические и железобетонные конструкции. На сегодняшний день данный комплекс – единственный в Крыму.Собственные источникиНа фоне модернизации сетей водоснабжения полуострова Крым на 100% обеспечивается водой из собственных источников. Так, в середине февраля в Бахчисарайском районе Крыма запустили дополнительные скважины для подачи артезианской воды в муниципалитеты республики. Общий объем ресурса составит свыше 30 тысяч кубометров в сутки.Дополнительные скважины подают воду в Симферополь и Севастополь, обеспечивая почти половину потребностей. Водоводы "Вилино-2" и "Вилино-3" охватывают ресурсом северную часть Севастополя, Вилино, Угловое, частично Бахчисарай, Маловидное, Викторовку, Ароматное.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов: в Симферополе отремонтируют более 20 км водоводов до конца годаКрым на 100% обеспечен водой из собственных источников – "Вода Крыма"Притоки уменьшились: ждать ли дефицита воды в Крыму

https://crimea.ria.ru/20221022/pochemu-remont-ne-pomogaet-v-krymu-iznoshennost-vodovodov-dostigaet-70-1124933801.html

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