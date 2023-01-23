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Аксенов: в Симферополе отремонтируют более 20 км водоводов до конца года - РИА Новости Крым, 23.01.2023
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Аксенов: в Симферополе отремонтируют более 20 км водоводов до конца года
Аксенов: в Симферополе отремонтируют более 20 км водоводов до конца года - РИА Новости Крым, 23.01.2023
Аксенов: в Симферополе отремонтируют более 20 км водоводов до конца года
В Симферополе планируют снизить потери воды на 11 тысяч кубов в сутки к концу года. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 23.01.2023
2023-01-23T19:22
2023-01-23T19:22
новости крыма
крым
сергей аксенов
вода в крыму
жкх крыма и севастополя
жкх
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе планируют снизить потери воды на 11 тысяч кубов в сутки к концу года. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.С этой целью ведутся проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту аварийных участков водоводов протяженностью более 20 километров.Кроме того, за прошедший год в республике модернизированы комплексы тепло-, водоснабжения, а также водоотведения на общую сумму более 2,1 млрд рублей.Также в целях повышение качества и оперативности аварийно-восстановительных работ для предприятия "Вода Крыма" приобретена передвижная мастерская. Данный комплекс существенно сократит время проведения ремонтов. С его помощью аварийные бригады смогут откачивать большие объемы воды до газосварочных работ, резать металлические и железобетонные конструкции. На сегодняшний день данный комплекс – единственный в Крыму, добавил Аксенов.Ранее директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский заявил, что 2023 год станет для Крыма более засушливым. По мнению ученого, притоки в водохранилища снизятся, но полуостров готов преодолеть грядущие трудности, в частности, благодаря наличию воды из Днепра и устранению большого количества утечек в сетях.Читайте также:Нужны ли Крыму системы опреснения воды по примеру Севастополя — экспертНазвана стоимость строительства канализационной сети в СимферополеМожно ли не платить за коммуналку – ответ Роскачества
https://crimea.ria.ru/20221022/pochemu-remont-ne-pomogaet-v-krymu-iznoshennost-vodovodov-dostigaet-70-1124933801.html
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новости крыма, крым, сергей аксенов, вода в крыму, жкх крыма и севастополя, жкх, симферополь
Аксенов: в Симферополе отремонтируют более 20 км водоводов до конца года

Аксенов: в Симферополе снизят потери воды на 11 тысяч кубов в сутки к концу года

19:22 23.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичТрубы для строительства водовода
Трубы для строительства водовода - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Симферополе планируют снизить потери воды на 11 тысяч кубов в сутки к концу года. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
С этой целью ведутся проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту аварийных участков водоводов протяженностью более 20 километров.
"Окончание работ планируется в текущем году, снижение потерь по итогам 2022 – 2023 годов составит более 11 тысяч кубометров воды в сутки", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Кроме того, за прошедший год в республике модернизированы комплексы тепло-, водоснабжения, а также водоотведения на общую сумму более 2,1 млрд рублей.
Также в целях повышение качества и оперативности аварийно-восстановительных работ для предприятия "Вода Крыма" приобретена передвижная мастерская. Данный комплекс существенно сократит время проведения ремонтов. С его помощью аварийные бригады смогут откачивать большие объемы воды до газосварочных работ, резать металлические и железобетонные конструкции. На сегодняшний день данный комплекс – единственный в Крыму, добавил Аксенов.
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Ранее директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский заявил, что 2023 год станет для Крыма более засушливым. По мнению ученого, притоки в водохранилища снизятся, но полуостров готов преодолеть грядущие трудности, в частности, благодаря наличию воды из Днепра и устранению большого количества утечек в сетях.
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