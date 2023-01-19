https://crimea.ria.ru/20230119/mozhno-li-ne-platit-za-kommunalku--otvet-roskachestva-1126465496.html

Можно ли не платить за коммуналку – ответ Роскачества

Можно ли не платить за коммуналку – ответ Роскачества - РИА Новости Крым, 19.01.2023

Можно ли не платить за коммуналку – ответ Роскачества

Россияне должны оплачивать жилищно-коммунальные услуги согласно требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации, напомнили в Роскачестве и опровергли слухи о РИА Новости Крым, 19.01.2023

2023-01-19T19:51

2023-01-19T19:51

2023-01-19T19:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. Россияне должны оплачивать жилищно-коммунальные услуги согласно требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации, напомнили в Роскачестве и опровергли слухи о том, что стоимость за ЖКХ заложена в госбюджет.По данным Роскачества, на различных интернет-площадках встречается информация о том, что якобы оплата за коммунальные услуги уже заложена в госбюджет и поэтому граждане могут не оплачивать их по квитанциям. Распространители таких слухов утверждают, что россияне просто не знают о таких нюансах законодательства, а платежи возвращаются в госбюджет "в качестве откатов".Оплату жилищно-коммунальных услуг регулирует Жилищный кодекс РФ, напомнил юрисконсульт отдела Защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков."В нем сказано, что граждане должны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Да, некоторые категории граждан имеют право на компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за счет средств федерального и регионального бюджетов. К ним относятся ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды некоторых групп, чернобыльцы и их вдовы, дети-сироты, многодетные семьи и другие. Но это лишь отдельные категории граждан. Остальные граждане оплачивают коммунальные услуги по тарифам", - рассказал специалист.В организации отметили, что в качестве аргументов создатели и распространители ложной информации ссылаются на два документа: постановления Правительства №97 и приложение №4 к приказу Минфина России от 11 декабря 2018 г. N 259н. Пользуясь доверием читателей, лже-эксперты вольно трактуют законодательные акты и навязывают свою точку зрения.Читайте на РИА Новости Крым:Тарифы на ЖКХ не изменятся до середины 2024 года — ХуснуллинКак повлиять на управляющую компаниюВ Крыму активизировались мошенники-газовщики: как их распознать

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, жкх, жкх крыма и севастополя, новости, роскачество