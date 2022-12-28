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Тарифы на ЖКХ не изменятся до середины 2024 года — Хуснуллин

Тарифы на ЖКХ не изменятся до середины 2024 года — Хуснуллин - РИА Новости Крым, 28.12.2022

Тарифы на ЖКХ не изменятся до середины 2024 года — Хуснуллин

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России не будут меняться до середины 2024 года, при этом государство со следующего года выделит регионам еще 150 млрд... РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-28T12:00

2022-12-28T12:00

2022-12-28T12:00

марат хуснуллин

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России не будут меняться до середины 2024 года, при этом государство со следующего года выделит регионам еще 150 млрд рублей инвестиционно-бюджетных кредитов для развития ЖКХ. Об этом в среду заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.По его словам, сейчас руководство регионов для обновления инфраструктуры ЖКХ частично использует инвестиционно-бюджетных кредиты."У нас есть такой инструмент, это порядка триллиона рублей, который был предложен губернаторам на 15 лет под 3% на те проекты, которые для них наиболее важны. Губернаторы приняли решение более 30% вкладывать в ЖКХ. Люди вкладывают в то, что наиболее болезненно. У нас разделилось так: 30% — ЖКХ, 30% — дороги. И то, и другое болезненно. Плюс еще обновление общественного транспорта процентов 15-20 заняло", — рассказал Хуснуллин.Он отметил, что в следующем году государство определит дополнительный источник кредитования для регионов с целью развития инфраструктуры ЖКХ."Порядка 150 млрд рублей инвестиционно-бюджетных кредитов, которые мы будем рекомендовать вкладывать в ЖКХ. Плюс у нас есть еще отдельные деньги, отдельная программа под "коммуналку". Износ инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства идет больше, чем ее обновление. Сейчас мы поставили себе задачу этот тренд остановить", - акцентировал вице-премьер.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин подчеркивал, что состояние сетей является проблемной точкой в обновлении территорий, а принимаемых мер, к сожалению, недостаточно. По его словам, для поддержания нормального состояния инфраструктуры в России ежегодно должно обновляться около 3-5% сетей, в то время как сейчас этот показатель не превышает 1%.Программа по модернизации коммунальной инфраструктуры с износом более 60% была открыта в 2019 году. С ее помощью предполагалось реконструировать около 49,4 тыс. км сетей теплоснабжения и 328,1 тыс. км магистралей водоснабжения и водоотведения.Ранее, вице-премьер рассказал, что ввод жилья в России по итогам года составит рекордные 100 миллионов квадратных метров.Читайте также на РИА Новости Крым:ЖКХ в Крыму: общественники подвели коммунальные итоги годаПутин предложил ввести в новых регионах России льготную ипотеку под 2%Выплаты или жилье: как в Крыму решают вопрос расселения аварийных домов

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марат хуснуллин, россия, жкх крыма и севастополя, жкх, цены и тарифы, общество