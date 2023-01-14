https://crimea.ria.ru/20230114/pritoki-umenshilis-zhdat-li-defitsita-vody-v-krymu-1126389582.html

Притоки уменьшились: ждать ли дефицита воды в Крыму

Притоки уменьшились: ждать ли дефицита воды в Крыму - РИА Новости Крым, 14.01.2023

Притоки уменьшились: ждать ли дефицита воды в Крыму

За две недели 2023 года запасы воды в Крыму пополнились на 1,5 млн кубометров и составили 179 млн кубов. Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" доктор... РИА Новости Крым, 14.01.2023

2023-01-14T08:36

2023-01-14T08:36

2023-01-14T08:36

радио "спутник в крыму"

крым

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Директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский Директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. За две недели 2023 года запасы воды в Крыму пополнились на 1,5 млн кубометров и составили 179 млн кубов. Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко, сейчас водохранилища республики наполнены на 70%.Водная статистикаЕсли говорить о показателях за последние 35 лет, максимальный объем воды на это время составлял 228 млн кубов – это более 90%. Самым маловодным этот период был в 2021 году, тогда водохранилища заполнились всего на 33%. "То есть сейчас мы видим средние показатели. Ситуация стабильна", – поясняет Николенко.Время естьПо словам его коллеги, директора научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатоля Копачевского, 2023 год будет близок к году средней водности: Ученые также напоминают , что Крым "пьет" не только из водохранилищ естественного стока. Существуют также искусственные водоемы Северо-Крымского канала, которые питают днепровской водой юго-восточную часть полуострова. В них дополнительно накоплено еще 70 млн кубометров воды, что в 3,5 раза больше прошлогоднего показателя.Читайте также на РИА Новости Крым:Какое водохранилище сможет питать новый город на западе КрымаКрыму необходимо менять технологию потребления воды – ученыйКак Крым переживет более засушливый 2023-й год – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230106/v-krymu-defitsit-spetsialistov-vodnikov-no-problema-ne-reshaetsya--ekspert-1126222142.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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