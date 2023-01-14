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Притоки уменьшились: ждать ли дефицита воды в Крыму - РИА Новости Крым, 14.01.2023
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Притоки уменьшились: ждать ли дефицита воды в Крыму
Притоки уменьшились: ждать ли дефицита воды в Крыму - РИА Новости Крым, 14.01.2023
Притоки уменьшились: ждать ли дефицита воды в Крыму
За две недели 2023 года запасы воды в Крыму пополнились на 1,5 млн кубометров и составили 179 млн кубов. Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" доктор... РИА Новости Крым, 14.01.2023
2023-01-14T08:36
2023-01-14T08:36
радио "спутник в крыму"
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вода в крыму
новости крыма
водохранилища крыма
общество
анатолий копачевский
илья николенко
кфу (крымский федеральный университет)
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Директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский
Директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. За две недели 2023 года запасы воды в Крыму пополнились на 1,5 млн кубометров и составили 179 млн кубов. Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко, сейчас водохранилища республики наполнены на 70%.Водная статистикаЕсли говорить о показателях за последние 35 лет, максимальный объем воды на это время составлял 228 млн кубов – это более 90%. Самым маловодным этот период был в 2021 году, тогда водохранилища заполнились всего на 33%. "То есть сейчас мы видим средние показатели. Ситуация стабильна", – поясняет Николенко.Время естьПо словам его коллеги, директора научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатоля Копачевского, 2023 год будет близок к году средней водности: Ученые также напоминают , что Крым "пьет" не только из водохранилищ естественного стока. Существуют также искусственные водоемы Северо-Крымского канала, которые питают днепровской водой юго-восточную часть полуострова. В них дополнительно накоплено еще 70 млн кубометров воды, что в 3,5 раза больше прошлогоднего показателя.Читайте также на РИА Новости Крым:Какое водохранилище сможет питать новый город на западе КрымаКрыму необходимо менять технологию потребления воды – ученыйКак Крым переживет более засушливый 2023-й год – эксперт
https://crimea.ria.ru/20230106/v-krymu-defitsit-spetsialistov-vodnikov-no-problema-ne-reshaetsya--ekspert-1126222142.html
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крым, вода в крыму, новости крыма, водохранилища крыма, общество, анатолий копачевский, илья николенко, кфу (крымский федеральный университет), погода в крыму, крымская погода, природа
Притоки уменьшились: ждать ли дефицита воды в Крыму

Ученые посчитали сумму притоков за первые две недели 2023 года в Крыму и сделали прогнозы

08:36 14.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферопольское водохранилище
Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 14.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. За две недели 2023 года запасы воды в Крыму пополнились на 1,5 млн кубометров и составили 179 млн кубов. Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко, сейчас водохранилища республики наполнены на 70%.

Водная статистика

"В прошлом году на эти же две недели объем наполнения составлял 65%. Но есть отличительная черта: за две недели пошлого года поступило в 15 раз больше притоков – 22 млн кубов. Как и прогнозировалось, год начинается с того, что притоки уменьшаются", – констатирует специалист.
Если говорить о показателях за последние 35 лет, максимальный объем воды на это время составлял 228 млн кубов – это более 90%. Самым маловодным этот период был в 2021 году, тогда водохранилища заполнились всего на 33%.
"То есть сейчас мы видим средние показатели. Ситуация стабильна", – поясняет Николенко.
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Время есть

По словам его коллеги, директора научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатоля Копачевского, 2023 год будет близок к году средней водности:
"Притоки будут, просто статистические показатели подтверждают неравномерность. Поэтому у нас есть запас по времени, чтобы подготовить все системы к следующему засушливому периоду, который мы можем ожидать примерно через три года", - говорит ученый.
Ученые также напоминают , что Крым "пьет" не только из водохранилищ естественного стока. Существуют также искусственные водоемы Северо-Крымского канала, которые питают днепровской водой юго-восточную часть полуострова. В них дополнительно накоплено еще 70 млн кубометров воды, что в 3,5 раза больше прошлогоднего показателя.
Директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский
08:36
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