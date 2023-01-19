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Крым на 100% обеспечен водой из собственных источников – "Вода Крыма" - РИА Новости Крым, 19.01.2023
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Крым на 100% обеспечен водой из собственных источников – "Вода Крыма"
Крым на 100% обеспечен водой из собственных источников – "Вода Крыма" - РИА Новости Крым, 19.01.2023
Крым на 100% обеспечен водой из собственных источников – "Вода Крыма"
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма запустили дополнительные скважины для подачи артезианской воды в муниципалитеты... РИА Новости Крым, 19.01.2023
2023-01-19T12:43
2023-01-19T12:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма запустили дополнительные скважины для подачи артезианской воды в муниципалитеты республики. Общий объем ресурса составит свыше 30 тысяч кубометров в сутки. Об этом журналистам рассказал директор Бахчисарайского филиала ГУП РК "Вода Крыма" Андрей Ширяев.По словам Ширяева, решение о бурении дополнительных скважин между селами Вилино и Табачное Бахчисарайского района было принято еще в 2020 году.Сегодня водозабор "Вилино-2" запущен в работу, площадку готовят к благоустройству, ограждению и озеленению. Левее находится дополнительный водозабор "Вилино-3". Выбурить его решили в 2021 году, напомнил Ширяев. Он состоит из пяти скважин общим дебитом 12,5 тысяч кубометров. Таким образом, общий объем подачи воды с двух объектов составит более 30 тысяч кубометров."Мы обеспечиваем водоснабжением северную часть Севастополя, Вилино, Угловое, частично Бахчисарай, Маловидное, Викторовку, Ароматное. Это очень мощный водоносный горизонт, который обеспечивает большую часть поселений Бахчисарая, процентов на 40 обеспечивает Симферополь и на 30 процентов Севастополь", - перечислил Ширяев и подчеркнул, что сегодня 100% водных потребностей республики обеспечиваются за счет собственных источников.Читайте также на РИА Новости Крым:Притоки уменьшились: ждать ли дефицита воды в КрымуКак Крым переживет более засушливый 2023-й год – экспертВ Крыму дефицит специалистов-водников, но проблема не решается – эксперт
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крым, новости, новости крыма, вода в крыму, бахчисарайский район
Крым на 100% обеспечен водой из собственных источников – "Вода Крыма"

В Крыму запустили дополнительные скважины для подачи воды в Симферополь и Севастополь

12:43 19.01.2023 (обновлено: 12:44 19.01.2023)
 
© РИА Новости Крым . Андрей ЖуковВодозабор в Вилино
Водозабор в Вилино - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости Крым . Андрей Жуков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма запустили дополнительные скважины для подачи артезианской воды в муниципалитеты республики. Общий объем ресурса составит свыше 30 тысяч кубометров в сутки. Об этом журналистам рассказал директор Бахчисарайского филиала ГУП РК "Вода Крыма" Андрей Ширяев.
По словам Ширяева, решение о бурении дополнительных скважин между селами Вилино и Табачное Бахчисарайского района было принято еще в 2020 году.
"На данной площадке было выбурено пять скважин, дополнительно обвязаны еще четыре скважины, все это было сварено в одну систему и подано в водовод диаметром 1200, протяженностью 35 км до межгорного узла Симферопольского филиала. Общий дебит (объем стабильно поступающего из источника ресурса – прим. ред.) всех скважин составил 16600 кубов", - рассказал Ширяев.
Сегодня водозабор "Вилино-2" запущен в работу, площадку готовят к благоустройству, ограждению и озеленению. Левее находится дополнительный водозабор "Вилино-3". Выбурить его решили в 2021 году, напомнил Ширяев. Он состоит из пяти скважин общим дебитом 12,5 тысяч кубометров. Таким образом, общий объем подачи воды с двух объектов составит более 30 тысяч кубометров.
"Мы обеспечиваем водоснабжением северную часть Севастополя, Вилино, Угловое, частично Бахчисарай, Маловидное, Викторовку, Ароматное. Это очень мощный водоносный горизонт, который обеспечивает большую часть поселений Бахчисарая, процентов на 40 обеспечивает Симферополь и на 30 процентов Севастополь", - перечислил Ширяев и подчеркнул, что сегодня 100% водных потребностей республики обеспечиваются за счет собственных источников.
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