https://crimea.ria.ru/20230119/krym-na-100-obespechen-vodoy-iz-sobstvennykh-istochnikov--voda-kryma-1126473418.html

Крым на 100% обеспечен водой из собственных источников – "Вода Крыма"

Крым на 100% обеспечен водой из собственных источников – "Вода Крыма" - РИА Новости Крым, 19.01.2023

Крым на 100% обеспечен водой из собственных источников – "Вода Крыма"

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма запустили дополнительные скважины для подачи артезианской воды в муниципалитеты... РИА Новости Крым, 19.01.2023

2023-01-19T12:43

2023-01-19T12:43

2023-01-19T12:44

крым

новости

новости крыма

вода в крыму

бахчисарайский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/13/1126473265_0:43:1280:763_1920x0_80_0_0_c629c7e2bc21bce1e81f7acdbeb95088.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма запустили дополнительные скважины для подачи артезианской воды в муниципалитеты республики. Общий объем ресурса составит свыше 30 тысяч кубометров в сутки. Об этом журналистам рассказал директор Бахчисарайского филиала ГУП РК "Вода Крыма" Андрей Ширяев.По словам Ширяева, решение о бурении дополнительных скважин между селами Вилино и Табачное Бахчисарайского района было принято еще в 2020 году.Сегодня водозабор "Вилино-2" запущен в работу, площадку готовят к благоустройству, ограждению и озеленению. Левее находится дополнительный водозабор "Вилино-3". Выбурить его решили в 2021 году, напомнил Ширяев. Он состоит из пяти скважин общим дебитом 12,5 тысяч кубометров. Таким образом, общий объем подачи воды с двух объектов составит более 30 тысяч кубометров."Мы обеспечиваем водоснабжением северную часть Севастополя, Вилино, Угловое, частично Бахчисарай, Маловидное, Викторовку, Ароматное. Это очень мощный водоносный горизонт, который обеспечивает большую часть поселений Бахчисарая, процентов на 40 обеспечивает Симферополь и на 30 процентов Севастополь", - перечислил Ширяев и подчеркнул, что сегодня 100% водных потребностей республики обеспечиваются за счет собственных источников.Читайте также на РИА Новости Крым:Притоки уменьшились: ждать ли дефицита воды в КрымуКак Крым переживет более засушливый 2023-й год – экспертВ Крыму дефицит специалистов-водников, но проблема не решается – эксперт

крым

бахчисарайский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости, новости крыма, вода в крыму, бахчисарайский район