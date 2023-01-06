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В Крыму дефицит специалистов-водников, но проблема не решается – эксперт - РИА Новости Крым, 06.01.2023
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В Крыму дефицит специалистов-водников, но проблема не решается – эксперт
В Крыму дефицит специалистов-водников, но проблема не решается – эксперт - РИА Новости Крым, 06.01.2023
В Крыму дефицит специалистов-водников, но проблема не решается – эксперт
Крым испытывает острый дефицит специалистов направления "Водоснабжение и водоотведение", что сказывается на жизнедеятельности полуострова и реализации... РИА Новости Крым, 06.01.2023
2023-01-06T19:49
2023-01-06T19:49
радио "спутник в крыму"
новости крыма
крым
вода в крыму
анатолий копачевский
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Крым испытывает острый дефицит специалистов направления "Водоснабжение и водоотведение", что сказывается на жизнедеятельности полуострова и реализации федеральных целевых программ (ФЦП). Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.Он напомнил, что в 2022 году научный совет Крымского федерального университета (КФУ) принял решение прекратить подготовку кадров по направлению "Водоснабжение, водоотведение", что усугубило и без того серьезную проблему.Так, по его словам, ГБУ "Крыммелиоводхоз", который на сегодняшний день стал в полной мере обслуживать запущенный в 2022 году Северо-Крымский канал, исходя из общей численности инженерно-технических работников организации, "необходимы не менее 25 – 30 инженеров-гидротехников в год"."Это даже если штат укомплектован. А учитывая, что он длительное время не работал в полную нагрузку... надо кадров еще больше. И эти кадры необходимо срочно готовить", – отметил он.Не менее 25 инженеров в год требуется и предприятию "Вода Крыма", и это только в части направления "Водоснабжение и водоотведение", заметил эксперт."А есть еще "Ялта ЮБК", есть "Крымская водная компания" (Саки), есть еще муниципалитеты. Во всех этих организациях должны быть инженерные кадры по данному профилю. Для этого должны на постоянном уровне быть соответствующие преподаватели, которые занимаются научной работой на системной основе", – подчеркнул Копачевский.При этом, по словам Копачевского, сегодня нет государственных заказов на научные работы по проблемным вопросам водоснабжения и водоотведения. Он также указал, что с 2022 года стали применяться изменения в законодательстве в части качества вод и сточных вод, но для введенных нормативов сегодня нет механизма. И разработать его должны как раз научные сотрудники, поскольку нормативы жестче, чем были в советское время, и прежние "инструменты уже не работают"."Соответственно, необходимо проводить целый ряд научных работ, которые эту технологию разработают, и дальше смогут ее внедрить на наших предприятиях", – заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Вода есть, специалистов нет: кто в Крыму выучит инженеров-водников Коммунальным службам Симферополя не хватает специалистов Дефицит врачей и лекарств: Аксенов назвал проблемы здравоохранения Крыма
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РИА Новости Крым
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4.7
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новости крыма, крым, вода в крыму, анатолий копачевский, общество
В Крыму дефицит специалистов-водников, но проблема не решается – эксперт

Копачевский: Крыму надо срочно решать проблему нехватки специалистов-водников

19:49 06.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАянское водохранилище
Аянское водохранилище - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Крым испытывает острый дефицит специалистов направления "Водоснабжение и водоотведение", что сказывается на жизнедеятельности полуострова и реализации федеральных целевых программ (ФЦП). Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
"Главные проблемы, которые проявляются при реализации проектов ФЦП, – это нехватка квалифицированных инженерно-технических работников, которые могут реализовывать (проекты) на стадии изысканий, проектирования, строительства и пуско-наладочных работ. И в эксплуатирующих организациях их крайний дефицит. И эта проблема на сегодняшний день не решена. Ее необходимо решать", – сказал Копачевский.
Он напомнил, что в 2022 году научный совет Крымского федерального университета (КФУ) принял решение прекратить подготовку кадров по направлению "Водоснабжение, водоотведение", что усугубило и без того серьезную проблему.
Так, по его словам, ГБУ "Крыммелиоводхоз", который на сегодняшний день стал в полной мере обслуживать запущенный в 2022 году Северо-Крымский канал, исходя из общей численности инженерно-технических работников организации, "необходимы не менее 25 – 30 инженеров-гидротехников в год".
"Это даже если штат укомплектован. А учитывая, что он длительное время не работал в полную нагрузку... надо кадров еще больше. И эти кадры необходимо срочно готовить", – отметил он.
Не менее 25 инженеров в год требуется и предприятию "Вода Крыма", и это только в части направления "Водоснабжение и водоотведение", заметил эксперт.
"А есть еще "Ялта ЮБК", есть "Крымская водная компания" (Саки), есть еще муниципалитеты. Во всех этих организациях должны быть инженерные кадры по данному профилю. Для этого должны на постоянном уровне быть соответствующие преподаватели, которые занимаются научной работой на системной основе", – подчеркнул Копачевский.
При этом, по словам Копачевского, сегодня нет государственных заказов на научные работы по проблемным вопросам водоснабжения и водоотведения.
Он также указал, что с 2022 года стали применяться изменения в законодательстве в части качества вод и сточных вод, но для введенных нормативов сегодня нет механизма. И разработать его должны как раз научные сотрудники, поскольку нормативы жестче, чем были в советское время, и прежние "инструменты уже не работают".
"Соответственно, необходимо проводить целый ряд научных работ, которые эту технологию разработают, и дальше смогут ее внедрить на наших предприятиях", – заключил эксперт.
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