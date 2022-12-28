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Коммунальным службам Симферополя не хватает специалистов - РИА Новости Крым, 28.12.2022
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Коммунальным службам Симферополя не хватает специалистов
Коммунальным службам Симферополя не хватает специалистов - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Коммунальным службам Симферополя не хватает специалистов
В Симферополе не хватает специалистов коммунальных служб. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель муниципального бюджетного учреждения... РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T18:28
2022-12-28T18:28
радио "спутник в крыму"
новости крыма
крым
жкх крыма и севастополя
симферополь
антон гумен
городская среда
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Руководитель МБУ «Город» Антон ( Владимирович) Гумен
В Симферополе коммунальным службам не хватает машинистов спецтехники
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе не хватает специалистов коммунальных служб. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель муниципального бюджетного учреждения "Город" Антон Гумен.По его словам, в уходящем году вдвое увеличился парк различной специализированной техники для содержания и механизированной уборки улиц. Теперь у города 20 машин, часть из которых была задействована в ремонтах дорог. Увеличилось и число работников – к 250 сотрудникам предприятия добавились 150 привлеченных из подрядных организаций. Однако специалистов все равно не хватает. Особенно водителей, управляющих спецтехникой, уточнил Гумен.При этом такие специалисты очень востребованы, поскольку Крым и, в частности, Симферополь развиваются, строятся новые микрорайоны, соответственно - увеличиваются территории.Он также сообщил, что в новогодние праздники и выходные будет задействована большая часть сотрудников коммунальных служб.Читайте также на РИА Новости Крым:ЖКХ в Крыму: общественники подвели коммунальные итоги года Как повлиять на управляющую компанию Как коммунальщики готовят Симферополь к зиме
https://crimea.ria.ru/20221228/kak-budut-rabotat-kommunalnye-sluzhby-simferopolya-v-prazdniki-1126160286.html
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новости крыма, крым, жкх крыма и севастополя, симферополь, антон гумен, городская среда
Коммунальным службам Симферополя не хватает специалистов

В Симферополе коммунальным службам не хватает машинистов спецтехники

18:28 28.12.2022
 
© Пресс-служба администрации СимферополяКоммунальная техника в Симфеополе
Коммунальная техника в Симфеополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе не хватает специалистов коммунальных служб. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель муниципального бюджетного учреждения "Город" Антон Гумен.
По его словам, в уходящем году вдвое увеличился парк различной специализированной техники для содержания и механизированной уборки улиц. Теперь у города 20 машин, часть из которых была задействована в ремонтах дорог. Увеличилось и число работников – к 250 сотрудникам предприятия добавились 150 привлеченных из подрядных организаций. Однако специалистов все равно не хватает. Особенно водителей, управляющих спецтехникой, уточнил Гумен.
"Не хватает машинистов, трактористов – они дефицит. Тут нужна особая квалификация, обучение, а у нас был большой провал в обучении, когда много лет учились одни юристы и экономисты. Поэтому, к сожалению, люди, задействованные в этой профессии, это довольно взрослые, предпенсионного возраста, можно сказать советской еще школы. Молодежь, да, начинает появляться, но у них нет достаточно опыта и квалификации", – посетовал он.
Руководитель МБУ «Город» Антон ( Владимирович) Гумен
18:28
При этом такие специалисты очень востребованы, поскольку Крым и, в частности, Симферополь развиваются, строятся новые микрорайоны, соответственно - увеличиваются территории.
Он также сообщил, что в новогодние праздники и выходные будет задействована большая часть сотрудников коммунальных служб.
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08:23Радио "Спутник в Крыму"
Как будут работать коммунальные службы Симферополя в праздники
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Радио "Спутник в Крыму"Новости КрымаКрымЖКХ Крыма и СевастополяСимферопольАнтон ГуменГородская среда
 
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