https://crimea.ria.ru/20221228/kommunalnym-sluzhbam-simferopolya-ne-khvataet-spetsialistov--1126163347.html

Коммунальным службам Симферополя не хватает специалистов

Коммунальным службам Симферополя не хватает специалистов - РИА Новости Крым, 28.12.2022

Коммунальным службам Симферополя не хватает специалистов

В Симферополе не хватает специалистов коммунальных служб. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель муниципального бюджетного учреждения... РИА Новости Крым, 28.12.2022

2022-12-28T18:28

2022-12-28T18:28

2022-12-28T18:28

радио "спутник в крыму"

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симферополь

антон гумен

городская среда

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Руководитель МБУ «Город» Антон ( Владимирович) Гумен В Симферополе коммунальным службам не хватает машинистов спецтехники audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе не хватает специалистов коммунальных служб. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель муниципального бюджетного учреждения "Город" Антон Гумен.По его словам, в уходящем году вдвое увеличился парк различной специализированной техники для содержания и механизированной уборки улиц. Теперь у города 20 машин, часть из которых была задействована в ремонтах дорог. Увеличилось и число работников – к 250 сотрудникам предприятия добавились 150 привлеченных из подрядных организаций. Однако специалистов все равно не хватает. Особенно водителей, управляющих спецтехникой, уточнил Гумен.При этом такие специалисты очень востребованы, поскольку Крым и, в частности, Симферополь развиваются, строятся новые микрорайоны, соответственно - увеличиваются территории.Он также сообщил, что в новогодние праздники и выходные будет задействована большая часть сотрудников коммунальных служб.Читайте также на РИА Новости Крым:ЖКХ в Крыму: общественники подвели коммунальные итоги года Как повлиять на управляющую компанию Как коммунальщики готовят Симферополь к зиме

https://crimea.ria.ru/20221228/kak-budut-rabotat-kommunalnye-sluzhby-simferopolya-v-prazdniki-1126160286.html

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