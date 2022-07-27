https://crimea.ria.ru/20220727/voda-est-spetsialistov-net-kto-v-krymu-vyuchit-inzhenerov-vodnikov-1123964825.html

Вода есть, специалистов нет: кто в Крыму выучит инженеров-водников

Вода есть, специалистов нет: кто в Крыму выучит инженеров-водников - РИА Новости Крым, 27.07.2022

Вода есть, специалистов нет: кто в Крыму выучит инженеров-водников

В КФУ им. Вернадского объединили кафедры, которые готовят специалистов по водо- и газоснабжению. По мнению директора научно-производственной фирмы "Водные... РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T03:03

2022-07-27T03:03

2022-07-27T03:03

вода в крыму

кфу (крымский федеральный университет)

крым

образование в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. В КФУ им. Вернадского объединили кафедры, которые готовят специалистов по водо- и газоснабжению. По мнению директора научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолия Копачевского, такое решение приведет к дефициту квалифицированных кадров в республике.Качество и количество новых кадровПо словам Копачевского, руководство федерального вуза приняло решение о слиянии двух кафедр в Академии строительства и архитектуры КФУ. Речь идет о кафедре водоснабжения, водоотведения и санитарной техники и кафедры теплогазоснабжения и вентиляции. Новое направление подготовки получит название "Инженерное обеспечение в строительстве".То, что объединение кафедр приведет к потере двух очень актуальных для Крыма специальностей, считает и доктор технических наук, профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института "Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского" Илья Николенко."Кафедре водоснабжения в этом году 30 лет, и она выпустила более 2500 тысяч специалистов. Весь руководящий состав, кто занимается водой в Крыму – наши выпускники", – рассказал он.По словам эксперта, основные "потребители" кафедры среди предприятий республики – "Вода Крыма", "Водоканал Южного Берега Крыма" и водоканал Севастополя. При этом дефицит кадров по двум направлениям подготовки специалист отмечают на юге России в целом.Когда заработают новые очистные в Орджоникидзе>>"Водоснабжение и теплогазоснабжение входит в одно направление подготовки, то есть люди поступают – и они все строители. Раньше на водоснабжение и водоотведение набиралась одна группа 25 человек, на теплогазоснабжение и вентиляцию – две группы, итого 75 инженеров-специалистов по двух направлениям. Сейчас будет только одна группа", – заключил он.По подсчетам Николенко, всего в отрасли в Крыму работает порядка 10 тысяч человек, инженерно-технических кадров – порядка тысячи. При этом, ежегодная потребность предприятий в кадрах составляет 20-30 человек.Нет спроса - нет предложенияПозицию университета пояснил ректор Андрей Фалалеев. Так, объединение кафедр связано с внутренними реорганизациями в университете. При этом вуз планирует увеличить количество мест для абитуриентов по специальностям, связанным с водоснабжением."Логично, что теперь, когда есть вода, нужны и сооружения. У нас есть высшее образование по этим направлениям подготовки, есть колледж, который занимался гидромелиорацией, и там, и там мы планируем увеличение наборов и мест, которые должны выделить. Другой вопрос: вроде каждый из нас понимает, что эта проблема теперь будет, и нужны эти компетенции, но у нас нет прямого запроса. К нам никто еще не явился из работодателей и не сказал, слушайте, нам нужны такие специалисты", – рассказал он.Межгорное водохранилище Симферополя заполнят днепровской водой>>Фалалеев убежден, что, выбирая направление подготовки, абитуриент должен иметь представление о том, где в последствии он может применить полученные знания. Однако, обеспечение рабочих мест не является задачей вуза, поэтому при недоборе руководство университета вынуждено принимать подобные решения о реструктуризации.По мнению ректора, запрос должен исходить и от власти. В настоящее время в государстве четко зафиксирован запрос на две профессии – врачи и учителя, утверждает он. Под эти категории создаются целевые наборы, чувствуется заинтересованность профильных учреждений, меняются правила трудоустройства. В контексте водоснабжения такого запроса нет, констатирует он.Не инженеры, а слесариГенеральный директор компании "Вода Крыма" Максим Новик рассказал, что для укомплектования профессионального состава предприятие сотрудничает и с вузом, и с отдельными кафедрами, однако целевой набор по специальностям не проводится."С кафедрами работаем 100%, наши опытные сотрудники, заместили, директора филиалов участвуют в экзаменационных комиссиях при выпуске студентов по нашим специальностям. – рассказал Новик. – Мы принимаем практикантов, выпускников и забираем выпускников из вуза, советуясь с кафедрой".Сегодня на государственном унитарном предприятии работает порядка 5650 сотрудников, тысяча из них – инженерно-технический персонал с высшим образованием. Но "Вода Крыма" - не единственная компания, обслуживающая республику, напомнил Новик.Кроме того, Новик рассказал, что специалистов – от рабочего класса до высококвалифицированных инженеров – переманивают подрядчики, которые открывают свои филиалы в Крыму для выполнения обязательств по заключенным контрактам."У нас идут глобальные проекты по замене сетей водоснабжения, модернизации площадных объектов – сумасшедшие деньги и объем работ. Заходят крупные подрядные организации с материка, понимая, что у них контрактов лет на пять вперед, они создают свои структурные подразделения и переманивают специалистов рабочего класса и инженеров. Голода мы не испытываем, но пребываем в постоянном напряжении", – поделился руководитель "Вода Крыма" и уточнил, что предприятие остро нуждается в специалистах со средним специальным образованием, то есть в слесарях и сварщиках.

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https://crimea.ria.ru/20220715/eksperty-obyasnili-prichiny-podtopleniy-v-krymu-1123856854.html

https://crimea.ria.ru/20220506/kogda-v-krym-vnov-pochuvstvuet-vodnyy-defitsit--uchenyy-1123160427.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, кфу (крымский федеральный университет), крым, образование в крыму и севастополе