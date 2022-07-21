https://crimea.ria.ru/20220721/kogda-zarabotayut-novye-ochistnye-v-ordzhonikidze-1123917120.html
Когда заработают новые очистные в Орджоникидзе
Когда заработают новые очистные в Орджоникидзе - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Когда заработают новые очистные в Орджоникидзе
Реконструкция канализационных очистных сооружений в феодосийском поселке Орджоникидзе практически завершена, сообщает пресс-служба министерства строительства и... РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T14:40
2022-07-21T14:40
2022-07-21T14:18
крым
феодосия
реализация фцп в крыму и севастополе
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ФЕОДОСИЯ, 21 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Реконструкция канализационных очистных сооружений в феодосийском поселке Орджоникидзе практически завершена, сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры Республики Крым.Ранее в феврале сообщалось о 100-процентной строительной готовности объекта. Сейчас специалисты проводят пусконаладочные работы:После завершения пуско-наладки объект будут обслуживать специалисты феодосийского подразделения компании "Вода Крыма". По словам руководителя филиала Андрея Чимпоеша, штат уже сформирован и находится на объекте:"У нас штат сформирован, люди там уже работают – одиннадцать человек. Это высококвалифицированные специалисты – технологи, инженеры, лаборатория. Очистка сточных вод будет соответствовать требованиям законодательства. Когда очистные заработают, они будут полностью очищать все сточные воды, которые попадают от населения Орджоникидзе, а также от садовых товариществ, которые тоже запитаны водой и имеют подключение к водоотведению", - рассказал РИА Новости Крым Чимпоеш.По данным минстроя, мощность объекта составляет более 3 тыс. кубометров в сутки. Это даже больше существующей потребности на случай, если число абонентов в курортном Орджоникидзе будет расти.Как сообщал ранее сайт РИА Новости Крым, проект предусматривает несколько степеней очистки стоков, в итоге в море будут выводить совершенно чистую воду. Проект реализуется в рамках федеральной программы и стоит около 760 млн рублей. Строительные работы начали в августе 2020 года. За это время в периметре появились два производственных здания, административно-бытовой корпус с лабораторией, резервуар технического водоснабжения на 5 тыс. кубометров, блок биологической очистки и доочистки, площадка складирования и разгрузки осадка, сливная и канализационная насосные станции, локальные очистные сооружения и 777-метровый глубоководный выпуск.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, феодосия, реализация фцп в крыму и севастополе
Когда заработают новые очистные в Орджоникидзе
Реконструкция очистных в феодосийском поселке Орджоникидзе почти завершена
ФЕОДОСИЯ, 21 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Реконструкция канализационных очистных сооружений в феодосийском поселке Орджоникидзе практически завершена, сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры Республики Крым.
Ранее в феврале сообщалось о 100-процентной строительной готовности объекта
. Сейчас специалисты проводят пусконаладочные работы:
"Реконструкция КОС в поселке Оржоникидзе выполнена на 99%. Завершение работ планируется в сентябре 2022 года. Сейчас проводятся пусконаладочные работы на сточной воде – наращивание ила. Это конечный этап работ", - констатируют в пресс-службе.
После завершения пуско-наладки объект будут обслуживать специалисты феодосийского подразделения компании "Вода Крыма". По словам руководителя филиала Андрея Чимпоеша, штат уже сформирован и находится на объекте:
"У нас штат сформирован, люди там уже работают – одиннадцать человек. Это высококвалифицированные специалисты – технологи, инженеры, лаборатория. Очистка сточных вод будет соответствовать требованиям законодательства. Когда очистные заработают, они будут полностью очищать все сточные воды, которые попадают от населения Орджоникидзе, а также от садовых товариществ, которые тоже запитаны водой и имеют подключение к водоотведению", - рассказал РИА Новости Крым
Чимпоеш.
По данным минстроя, мощность объекта составляет более 3 тыс. кубометров в сутки. Это даже больше существующей потребности на случай, если число абонентов в курортном Орджоникидзе будет расти.
Как сообщал ранее сайт РИА Новости Крым, проект предусматривает несколько степеней очистки стоков, в итоге в море будут выводить совершенно чистую воду. Проект реализуется в рамках федеральной программы и стоит около 760 млн рублей.
Строительные работы начали в августе 2020 года. За это время в периметре появились два производственных здания, административно-бытовой корпус с лабораторией, резервуар технического водоснабжения на 5 тыс. кубометров, блок биологической очистки и доочистки, площадка складирования и разгрузки осадка, сливная и канализационная насосные станции, локальные очистные сооружения и 777-метровый глубоководный выпуск.