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Когда заработают новые очистные в Орджоникидзе - РИА Новости Крым, 21.07.2022
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Когда заработают новые очистные в Орджоникидзе
Когда заработают новые очистные в Орджоникидзе - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Когда заработают новые очистные в Орджоникидзе
Реконструкция канализационных очистных сооружений в феодосийском поселке Орджоникидзе практически завершена, сообщает пресс-служба министерства строительства и... РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T14:40
2022-07-21T14:18
крым
феодосия
реализация фцп в крыму и севастополе
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ФЕОДОСИЯ, 21 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Реконструкция канализационных очистных сооружений в феодосийском поселке Орджоникидзе практически завершена, сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры Республики Крым.Ранее в феврале сообщалось о 100-процентной строительной готовности объекта. Сейчас специалисты проводят пусконаладочные работы:После завершения пуско-наладки объект будут обслуживать специалисты феодосийского подразделения компании "Вода Крыма". По словам руководителя филиала Андрея Чимпоеша, штат уже сформирован и находится на объекте:"У нас штат сформирован, люди там уже работают – одиннадцать человек. Это высококвалифицированные специалисты – технологи, инженеры, лаборатория. Очистка сточных вод будет соответствовать требованиям законодательства. Когда очистные заработают, они будут полностью очищать все сточные воды, которые попадают от населения Орджоникидзе, а также от садовых товариществ, которые тоже запитаны водой и имеют подключение к водоотведению", - рассказал РИА Новости Крым Чимпоеш.По данным минстроя, мощность объекта составляет более 3 тыс. кубометров в сутки. Это даже больше существующей потребности на случай, если число абонентов в курортном Орджоникидзе будет расти.Как сообщал ранее сайт РИА Новости Крым, проект предусматривает несколько степеней очистки стоков, в итоге в море будут выводить совершенно чистую воду. Проект реализуется в рамках федеральной программы и стоит около 760 млн рублей. Строительные работы начали в августе 2020 года. За это время в периметре появились два производственных здания, административно-бытовой корпус с лабораторией, резервуар технического водоснабжения на 5 тыс. кубометров, блок биологической очистки и доочистки, площадка складирования и разгрузки осадка, сливная и канализационная насосные станции, локальные очистные сооружения и 777-метровый глубоководный выпуск.
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РИА Новости Крым
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96
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крым, феодосия, реализация фцп в крыму и севастополе
Когда заработают новые очистные в Орджоникидзе

Реконструкция очистных в феодосийском поселке Орджоникидзе почти завершена

14:40 21.07.2022
 
© РИА Новости КрымТехнологические мощности КОС в Орджоникидзе
Технологические мощности КОС в Орджоникидзе - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости Крым
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ФЕОДОСИЯ, 21 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Реконструкция канализационных очистных сооружений в феодосийском поселке Орджоникидзе практически завершена, сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры Республики Крым.
Ранее в феврале сообщалось о 100-процентной строительной готовности объекта. Сейчас специалисты проводят пусконаладочные работы:

"Реконструкция КОС в поселке Оржоникидзе выполнена на 99%. Завершение работ планируется в сентябре 2022 года. Сейчас проводятся пусконаладочные работы на сточной воде – наращивание ила. Это конечный этап работ", - констатируют в пресс-службе.

После завершения пуско-наладки объект будут обслуживать специалисты феодосийского подразделения компании "Вода Крыма". По словам руководителя филиала Андрея Чимпоеша, штат уже сформирован и находится на объекте:
© РИА Новости КрымРезервуар-накопитель технического водоснабжения на 5 тыс. кубометров КОС Орджоникидзе
Резервуар-накопитель технического водоснабжения на 5 тыс. кубометров КОС Орджоникидзе - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости Крым
Резервуар-накопитель технического водоснабжения на 5 тыс. кубометров КОС Орджоникидзе
"У нас штат сформирован, люди там уже работают – одиннадцать человек. Это высококвалифицированные специалисты – технологи, инженеры, лаборатория. Очистка сточных вод будет соответствовать требованиям законодательства. Когда очистные заработают, они будут полностью очищать все сточные воды, которые попадают от населения Орджоникидзе, а также от садовых товариществ, которые тоже запитаны водой и имеют подключение к водоотведению", - рассказал РИА Новости Крым Чимпоеш.
По данным минстроя, мощность объекта составляет более 3 тыс. кубометров в сутки. Это даже больше существующей потребности на случай, если число абонентов в курортном Орджоникидзе будет расти.
© РИА Новости КрымСтанция очистки КОС в Орджоникидзе
Станция очистки КОС в Орджоникидзе - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости Крым
Станция очистки КОС в Орджоникидзе
Как сообщал ранее сайт РИА Новости Крым, проект предусматривает несколько степеней очистки стоков, в итоге в море будут выводить совершенно чистую воду. Проект реализуется в рамках федеральной программы и стоит около 760 млн рублей.
Строительные работы начали в августе 2020 года. За это время в периметре появились два производственных здания, административно-бытовой корпус с лабораторией, резервуар технического водоснабжения на 5 тыс. кубометров, блок биологической очистки и доочистки, площадка складирования и разгрузки осадка, сливная и канализационная насосные станции, локальные очистные сооружения и 777-метровый глубоководный выпуск.
 
КрымФеодосияРеализация ФЦП в Крыму и Севастополе
 
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