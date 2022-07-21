https://crimea.ria.ru/20220721/kogda-zarabotayut-novye-ochistnye-v-ordzhonikidze-1123917120.html

Когда заработают новые очистные в Орджоникидзе

Когда заработают новые очистные в Орджоникидзе - РИА Новости Крым, 21.07.2022

Когда заработают новые очистные в Орджоникидзе

Реконструкция канализационных очистных сооружений в феодосийском поселке Орджоникидзе практически завершена, сообщает пресс-служба министерства строительства и... РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-21T14:40

2022-07-21T14:40

2022-07-21T14:18

крым

феодосия

реализация фцп в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/15/1123915698_288:0:1600:738_1920x0_80_0_0_bd08282789a57b483e1f6f3aa2a6b607.jpg

ФЕОДОСИЯ, 21 июл - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Реконструкция канализационных очистных сооружений в феодосийском поселке Орджоникидзе практически завершена, сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры Республики Крым.Ранее в феврале сообщалось о 100-процентной строительной готовности объекта. Сейчас специалисты проводят пусконаладочные работы:После завершения пуско-наладки объект будут обслуживать специалисты феодосийского подразделения компании "Вода Крыма". По словам руководителя филиала Андрея Чимпоеша, штат уже сформирован и находится на объекте:"У нас штат сформирован, люди там уже работают – одиннадцать человек. Это высококвалифицированные специалисты – технологи, инженеры, лаборатория. Очистка сточных вод будет соответствовать требованиям законодательства. Когда очистные заработают, они будут полностью очищать все сточные воды, которые попадают от населения Орджоникидзе, а также от садовых товариществ, которые тоже запитаны водой и имеют подключение к водоотведению", - рассказал РИА Новости Крым Чимпоеш.По данным минстроя, мощность объекта составляет более 3 тыс. кубометров в сутки. Это даже больше существующей потребности на случай, если число абонентов в курортном Орджоникидзе будет расти.Как сообщал ранее сайт РИА Новости Крым, проект предусматривает несколько степеней очистки стоков, в итоге в море будут выводить совершенно чистую воду. Проект реализуется в рамках федеральной программы и стоит около 760 млн рублей. Строительные работы начали в августе 2020 года. За это время в периметре появились два производственных здания, административно-бытовой корпус с лабораторией, резервуар технического водоснабжения на 5 тыс. кубометров, блок биологической очистки и доочистки, площадка складирования и разгрузки осадка, сливная и канализационная насосные станции, локальные очистные сооружения и 777-метровый глубоководный выпуск.

крым

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, реализация фцп в крыму и севастополе