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Битва за урожай: в Крыму стартовали важнейшие полевые работы
Битва за урожай: в Крыму стартовали важнейшие полевые работы - РИА Новости Крым, 27.02.2023
Битва за урожай: в Крыму стартовали важнейшие полевые работы
Крымские аграрии приступили к сезонной подкормке озимых культур. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук. РИА Новости Крым, 27.02.2023
2023-02-27T08:25
2023-02-27T08:25
2023-02-27T08:25
сельское хозяйство
новости крыма
крым
андрей савчук
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Крымские аграрии приступили к сезонной подкормке озимых культур. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук."Наши аграрии начали одну из самых важных полевых работ - подкормку озимых", - написал глава регионального минсельхоза в своем Telegram-канале.Он напомнил, что своевременная и грамотная подкормка улучшает рост культуры, благодаря питательным веществами и микроэлементам помогает сформировать наземную массу и необходимое количество зерен в колосе, что напрямую сказывается на будущем урожае.Как ранее сообщали в минсельхозе Крыма, под урожай этого года в 2022 году было посеяно почти 540 тысяч гектаров озимых культур. Из них зерновых - 511,5 тысяч га. В планах засеять больше 180 тысяч гектаров ранними яровыми культурами. Это чуть больше 71 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых. Кроме того, площади под зернобобовыми культурами в этом сезоне планируют увеличить на 14%, если сравнивать с прошлым годом, до 34 тысяч гектаров. Под рис отдадут 3,5 тысяч гектаров, что в 5 раз больше по сравнению с прошлым годом.Также в профильном министерстве заявили, что этом году в отрасль крымского растениеводства планируют направить больше 1 миллиарда 460 миллионов рублей господдержки.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит с сельским хозяйством Крыма: итоги годаФорель по 4 килограмма: в Крыму рыбу растят по инновационной технологииМожет ли Крым обеспечить себя элитными сортами семян
https://crimea.ria.ru/20230131/importozameschayuschie-barashki-kak-v-krymu-sozdayut-novykh-ovets-1126672836.html
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сельское хозяйство, новости крыма, крым, андрей савчук, экономика
Битва за урожай: в Крыму стартовали важнейшие полевые работы
Минсельхоз: крымские аграрии приступили к сезонной подкормке озимых культур
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Крымские аграрии приступили к сезонной подкормке озимых культур. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.
"Наши аграрии начали одну из самых важных полевых работ - подкормку озимых", - написал глава регионального минсельхоза в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что своевременная и грамотная подкормка улучшает рост культуры, благодаря питательным веществами и микроэлементам помогает сформировать наземную массу и необходимое количество зерен в колосе, что напрямую сказывается на будущем урожае.
По его информации, подкормка озимых культур ведется практически во всех крымских хозяйствах республики. В общей сложности планируется внести подкормку озимым на площади больше 330 тысяч гектаров.
Как ранее сообщали в минсельхозе Крыма, под урожай этого года в 2022 году было посеяно почти 540 тысяч гектаров озимых культур. Из них зерновых - 511,5 тысяч га. В планах засеять больше 180 тысяч гектаров ранними яровыми культурами. Это чуть больше 71 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых. Кроме того, площади под зернобобовыми культурами в этом сезоне планируют увеличить на 14%, если сравнивать с прошлым годом, до 34 тысяч гектаров. Под рис отдадут 3,5 тысяч гектаров, что в 5 раз больше по сравнению с прошлым годом.
Также в профильном министерстве заявили, что этом году в отрасль крымского растениеводства планируют направить больше 1 миллиарда 460 миллионов рублей господдержки.
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