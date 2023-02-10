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Может ли Крым обеспечить себя элитными сортами семян - РИА Новости Крым, 10.02.2023
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Может ли Крым обеспечить себя элитными сортами семян
Может ли Крым обеспечить себя элитными сортами семян - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Может ли Крым обеспечить себя элитными сортами семян
В этом году в Крыму готовы сеять разработанные учеными новые сорта пшеницы, ячменя, тыквы, чеснока и кориандра. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор... РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T18:59
2023-02-10T18:59
крым
сельское хозяйство
владимир паштецкий
минсельхоз крыма
общество
новости крыма
наука в крыму: открытия и изобретения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В этом году в Крыму готовы сеять разработанные учеными новые сорта пшеницы, ячменя, тыквы, чеснока и кориандра. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор сельскохозяйственных наук Владимир Паштецкий.В частности, над обеспечением региона семенами элитных сортов работают специалисты Научно-исследовательского института сельского хозяйства. "Мы можем обеспечивать потребности Крыма по ряду элитных и супер-элитных сортов семян до 80%. Наш институт (ФГБУН "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" - ред.) для этого и создавался", - рассказал Владимир Паштецкий.Научные работы по выведению новых сортов растений ведутся в том числе на средства гранта Российского научного фонда. Большинство исследований будет выполняться в новой лаборатории молекулярной генетики НИИ сельского хозяйства Крыма. Как сообщалось ранее, в этом году крымское растениеводство получит более 1 миллиарда 460 миллионов рублей господдержки. По данным главы минсельхоза Крыма, площадь яровых зерновых и зернобобовых увеличится на 17% по сравнению с прошлым годом. Под урожай 2023 года в прошлом году было посеяно почти 540 тысяч гектаров озимых культур. Запланировано засеять более 180 тысяч гектаров ранними яровыми культурами. Площадь сева зернобобовых в этом году планируется увеличить на 14% по сравнению с прошлым годом — до 34,3 тысяч гектаров. А "белым золотом" – рисом – засеять площадь в пять раз больше прошлогодней, порядка 3,5 тысяч гектаров.Как сообщалось ранее, в 2022 году Крым побил рекорд по урожайности пшеницы: было собрано 2,5 млн тонн.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские аграрии получат более 1,5 млрд рублей господдержки Урожайные риски: что грозит озимым зерновым в КрымуБольше зерна и овощей: в Крыму увеличивают площади посевов
https://crimea.ria.ru/20230131/importozameschayuschie-barashki-kak-v-krymu-sozdayut-novykh-ovets-1126672836.html
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крым, сельское хозяйство, владимир паштецкий, минсельхоз крыма, общество, новости крыма, наука в крыму: открытия и изобретения
Может ли Крым обеспечить себя элитными сортами семян

Паштецкий: ученые Крыма создали новые элитные сорта зерна и овощей

18:59 10.02.2023
 
© Дмитрий МакеевЗакат в степи
Закат в степи
© Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В этом году в Крыму готовы сеять разработанные учеными новые сорта пшеницы, ячменя, тыквы, чеснока и кориандра. Об этом РИА Новости Крым рассказал доктор сельскохозяйственных наук Владимир Паштецкий.
В частности, над обеспечением региона семенами элитных сортов работают специалисты Научно-исследовательского института сельского хозяйства.
"Мы можем обеспечивать потребности Крыма по ряду элитных и супер-элитных сортов семян до 80%. Наш институт (ФГБУН "Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма" - ред.) для этого и создавался", - рассказал Владимир Паштецкий.
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Научные работы по выведению новых сортов растений ведутся в том числе на средства гранта Российского научного фонда. Большинство исследований будет выполняться в новой лаборатории молекулярной генетики НИИ сельского хозяйства Крыма.
Как сообщалось ранее, в этом году крымское растениеводство получит более 1 миллиарда 460 миллионов рублей господдержки.
По данным главы минсельхоза Крыма, площадь яровых зерновых и зернобобовых увеличится на 17% по сравнению с прошлым годом. Под урожай 2023 года в прошлом году было посеяно почти 540 тысяч гектаров озимых культур. Запланировано засеять более 180 тысяч гектаров ранними яровыми культурами. Площадь сева зернобобовых в этом году планируется увеличить на 14% по сравнению с прошлым годом — до 34,3 тысяч гектаров. А "белым золотом" – рисом – засеять площадь в пять раз больше прошлогодней, порядка 3,5 тысяч гектаров.
Как сообщалось ранее, в 2022 году Крым побил рекорд по урожайности пшеницы: было собрано 2,5 млн тонн.
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КрымСельское хозяйствоВладимир ПаштецкийМинсельхоз КрымаОбществоНовости КрымаНаука в Крыму: открытия и изобретения
 
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