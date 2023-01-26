https://crimea.ria.ru/20230126/bolshe-zerna-i-ovoschey-v-krymu-uvelichivayut-ploschadi-posevov-1126586782.html

Больше зерна и овощей: в Крыму увеличивают площади посевов

Больше зерна и овощей: в Крыму увеличивают площади посевов - РИА Новости Крым, 26.01.2023

Больше зерна и овощей: в Крыму увеличивают площади посевов

В этом году крымские аграрии увеличат площади посева яровых зерновых и зернобобовых культур, а также картофеля и других овощей. Об этом сообщил министр... РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T07:58

2023-01-26T07:58

2023-01-26T07:58

сельское хозяйство

новости крыма

крым

андрей савчук

экономика

минсельхоз крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/09/1120812405_0:27:1620:938_1920x0_80_0_0_ff3b4f2c5d79148e2b8236eede24cd41.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В этом году крымские аграрии увеличат площади посева яровых зерновых и зернобобовых культур, а также картофеля и других овощей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.Зерно и овощиПо его данным, площадь яровых зерновых и зернобобовых увеличится на 17% по сравнению с прошлым годом. Всего под яровую пшеницу аграрии освоят около 140 гектаров. Ячмень посеют на 40 тысячах гектаров, овес - на четырех тысячах."Также увеличим план сева овощных культур и картофеля примерно на 20%, это чуть больше 10 тысяч гектаров", - добавил СавчукСтопроцентная готовностьСейчас аграрии уже готовятся к предстоящим полевым работам. "На данный момент готовность парка сельхозтехники к предстоящему сезону почти стопроцентная", - отметил министр. Он уточнил, что всего у крымских аграриев в наличии больше 13 тысяч сельхозмашин.Ранее сообщалось, что в 2022 в Крыму посеяли 539,7 тысяч гектаров озимых культур. Из них озимых зерновых – 510 тысяч гектаров. Всходы получены на ста процентах площадей. В среднем по Крыму 83% всходов зерновых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Производство сельхозпродукции в КрымуПроизводство продукции сельского хозяйства в Крыму в 2022 году выросло на 10% по сравнению с показателями предыдущего года,.В частности, урожай зерновых составил 2 миллиона тонн, превысив прошлогодний уровень более чем на треть. Урожай масличных – более 200 тысяч тонн (увеличение более чем на 37%).В 2022 году в Крыму увеличилось производство винодельческой продукции почти на 19%, яиц – на 5%, молока – на 3,5%, кондитерских изделий – более чем на 25%, муки и крупы – более чем на 40%.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стали производить больше вин, муки и яицВ Крыму начали продавать местный рис впервые за восемь летСадовые плантации: как в Крыму выращивают фрукты

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, новости крыма, крым, андрей савчук, экономика, минсельхоз крыма