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Больше зерна и овощей: в Крыму увеличивают площади посевов - РИА Новости Крым, 26.01.2023
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Больше зерна и овощей: в Крыму увеличивают площади посевов
Больше зерна и овощей: в Крыму увеличивают площади посевов - РИА Новости Крым, 26.01.2023
Больше зерна и овощей: в Крыму увеличивают площади посевов
В этом году крымские аграрии увеличат площади посева яровых зерновых и зернобобовых культур, а также картофеля и других овощей. Об этом сообщил министр... РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-26T07:58
2023-01-26T07:58
сельское хозяйство
новости крыма
крым
андрей савчук
экономика
минсельхоз крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В этом году крымские аграрии увеличат площади посева яровых зерновых и зернобобовых культур, а также картофеля и других овощей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.Зерно и овощиПо его данным, площадь яровых зерновых и зернобобовых увеличится на 17% по сравнению с прошлым годом. Всего под яровую пшеницу аграрии освоят около 140 гектаров. Ячмень посеют на 40 тысячах гектаров, овес - на четырех тысячах."Также увеличим план сева овощных культур и картофеля примерно на 20%, это чуть больше 10 тысяч гектаров", - добавил СавчукСтопроцентная готовностьСейчас аграрии уже готовятся к предстоящим полевым работам. "На данный момент готовность парка сельхозтехники к предстоящему сезону почти стопроцентная", - отметил министр. Он уточнил, что всего у крымских аграриев в наличии больше 13 тысяч сельхозмашин.Ранее сообщалось, что в 2022 в Крыму посеяли 539,7 тысяч гектаров озимых культур. Из них озимых зерновых – 510 тысяч гектаров. Всходы получены на ста процентах площадей. В среднем по Крыму 83% всходов зерновых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. Производство сельхозпродукции в КрымуПроизводство продукции сельского хозяйства в Крыму в 2022 году выросло на 10% по сравнению с показателями предыдущего года,.В частности, урожай зерновых составил 2 миллиона тонн, превысив прошлогодний уровень более чем на треть. Урожай масличных – более 200 тысяч тонн (увеличение более чем на 37%).В 2022 году в Крыму увеличилось производство винодельческой продукции почти на 19%, яиц – на 5%, молока – на 3,5%, кондитерских изделий – более чем на 25%, муки и крупы – более чем на 40%.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стали производить больше вин, муки и яицВ Крыму начали продавать местный рис впервые за восемь летСадовые плантации: как в Крыму выращивают фрукты
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сельское хозяйство, новости крыма, крым, андрей савчук, экономика, минсельхоз крыма
Больше зерна и овощей: в Крыму увеличивают площади посевов

Министр сельского хозяйства Крыма Савчук: аграрии осваивают новые площади

07:58 26.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТрактор работает в поле
Трактор работает в поле - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В этом году крымские аграрии увеличат площади посева яровых зерновых и зернобобовых культур, а также картофеля и других овощей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.

Зерно и овощи

По его данным, площадь яровых зерновых и зернобобовых увеличится на 17% по сравнению с прошлым годом. Всего под яровую пшеницу аграрии освоят около 140 гектаров. Ячмень посеют на 40 тысячах гектаров, овес - на четырех тысячах.
"Также увеличим план сева овощных культур и картофеля примерно на 20%, это чуть больше 10 тысяч гектаров", - добавил Савчук

Стопроцентная готовность

Сейчас аграрии уже готовятся к предстоящим полевым работам. "На данный момент готовность парка сельхозтехники к предстоящему сезону почти стопроцентная", - отметил министр. Он уточнил, что всего у крымских аграриев в наличии больше 13 тысяч сельхозмашин.
Ранее сообщалось, что в 2022 в Крыму посеяли 539,7 тысяч гектаров озимых культур. Из них озимых зерновых – 510 тысяч гектаров. Всходы получены на ста процентах площадей. В среднем по Крыму 83% всходов зерновых находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Производство сельхозпродукции в Крыму

Производство продукции сельского хозяйства в Крыму в 2022 году выросло на 10% по сравнению с показателями предыдущего года,.
В частности, урожай зерновых составил 2 миллиона тонн, превысив прошлогодний уровень более чем на треть. Урожай масличных – более 200 тысяч тонн (увеличение более чем на 37%).
В 2022 году в Крыму увеличилось производство винодельческой продукции почти на 19%, яиц – на 5%, молока – на 3,5%, кондитерских изделий – более чем на 25%, муки и крупы – более чем на 40%.
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