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В Крыму начали продавать местный рис впервые за восемь лет - РИА Новости Крым, 22.11.2022
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В Крыму начали продавать местный рис впервые за восемь лет
В Крыму начали продавать местный рис впервые за восемь лет - РИА Новости Крым, 22.11.2022
В Крыму начали продавать местный рис впервые за восемь лет
Впервые за восемь лет в Крыму поступило в продажу "белое золото", выращенное на полуострове. Первый урожай аграрии получили после запуска Северо-Крымского... РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T03:33
2022-11-22T03:33
сельское хозяйство
крым
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. Впервые за восемь лет в Крыму поступило в продажу "белое золото", выращенное на полуострове. Первый урожай аграрии получили после запуска Северо-Крымского канала. В этом году получили урожай около 6 тысяч тонн риса, сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук.По его словам, приобрести крымский рис можно напрямую от производителя на сельхозярмарке, открывшейся накануне в Симферополе.Местные повара отмечают, что традиционно на полуострове выращивают такие сорта, как "Рапан", "Хазар" и "Флагман". Они хороши в приготовлении каш, супов, пудингов, запеканок, пирогов и роллов благодаря повышенному содержанию крахмала и клейкости.Весной 2022 года рисом засеяли площадь в 712,2 гектара на территории Красноперекопского, Нижнегорского и Раздольненского районов. Семена элитных сортов предоставил ФГБНУ "Федеральный научный центр риса"Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в этом году помимо урожая рисоводы собирали семенной материал под урожай 2023 года. Параллельно сельхозпроизводители восстанавливают систему мелиорации, обновляют машинотракторный парк и привлекают молодых специалистов.Любой сорт риса содержит полезные углеводы и дает запас энергии, однако некоторые виды противопоказаны диабетикам и тем, кто на диете.
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сельское хозяйство, крым, экономика
В Крыму начали продавать местный рис впервые за восемь лет

Первый урожай крымского риса после запуска Северо-Крымского канала поступил в продажу

03:33 22.11.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСбор урожая риса в Краснодарском крае
Сбор урожая риса в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. Впервые за восемь лет в Крыму поступило в продажу "белое золото", выращенное на полуострове. Первый урожай аграрии получили после запуска Северо-Крымского канала. В этом году получили урожай около 6 тысяч тонн риса, сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук.
По его словам, приобрести крымский рис можно напрямую от производителя на сельхозярмарке, открывшейся накануне в Симферополе.
"В этом году аграрии сняли пробный урожай после восьмилетнего перерыва. До 2014 года в Крыму выращивали до 80% всего риса, продаваемого на Украине. Так что можно с уверенностью сказать, в будущем году крычанам хватит своего риса с головой при стабильной работе Северо-Крымского канала. В этом же году рис будут поставлять и с Кубани, которая всегда выращивала риса больше чем Украина в 10 раз. Потенциал Крыма по рисоводству безусловно высокий", – рассказал РИА Новости Крым глава Ассоциации содействия торговле Крыма Сергей Макеев.
Местные повара отмечают, что традиционно на полуострове выращивают такие сорта, как "Рапан", "Хазар" и "Флагман". Они хороши в приготовлении каш, супов, пудингов, запеканок, пирогов и роллов благодаря повышенному содержанию крахмала и клейкости.
Весной 2022 года рисом засеяли площадь в 712,2 гектара на территории Красноперекопского, Нижнегорского и Раздольненского районов. Семена элитных сортов предоставил ФГБНУ "Федеральный научный центр риса"
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в этом году помимо урожая рисоводы собирали семенной материал под урожай 2023 года. Параллельно сельхозпроизводители восстанавливают систему мелиорации, обновляют машинотракторный парк и привлекают молодых специалистов.
Выращивание риса - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 03:34Радио "Спутник в Крыму"
Как аграриям Крыма помогают растить рис
Любой сорт риса содержит полезные углеводы и дает запас энергии, однако некоторые виды противопоказаны диабетикам и тем, кто на диете.
Сельское хозяйствоКрымЭкономика
 
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Заголовок открываемого материала
03:33В Крыму начали продавать местный рис впервые за восемь лет
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