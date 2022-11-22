https://crimea.ria.ru/20221122/v-krymu-nachali-prodavat-mestnyy-ris-vpervye-za-vosem-let-1125486209.html

В Крыму начали продавать местный рис впервые за восемь лет

В Крыму начали продавать местный рис впервые за восемь лет - РИА Новости Крым, 22.11.2022

В Крыму начали продавать местный рис впервые за восемь лет

Впервые за восемь лет в Крыму поступило в продажу "белое золото", выращенное на полуострове. Первый урожай аграрии получили после запуска Северо-Крымского... РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T03:33

2022-11-22T03:33

2022-11-22T03:33

сельское хозяйство

крым

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым, Елена Гаврина. Впервые за восемь лет в Крыму поступило в продажу "белое золото", выращенное на полуострове. Первый урожай аграрии получили после запуска Северо-Крымского канала. В этом году получили урожай около 6 тысяч тонн риса, сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Савчук.По его словам, приобрести крымский рис можно напрямую от производителя на сельхозярмарке, открывшейся накануне в Симферополе.Местные повара отмечают, что традиционно на полуострове выращивают такие сорта, как "Рапан", "Хазар" и "Флагман". Они хороши в приготовлении каш, супов, пудингов, запеканок, пирогов и роллов благодаря повышенному содержанию крахмала и клейкости.Весной 2022 года рисом засеяли площадь в 712,2 гектара на территории Красноперекопского, Нижнегорского и Раздольненского районов. Семена элитных сортов предоставил ФГБНУ "Федеральный научный центр риса"Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в этом году помимо урожая рисоводы собирали семенной материал под урожай 2023 года. Параллельно сельхозпроизводители восстанавливают систему мелиорации, обновляют машинотракторный парк и привлекают молодых специалистов.Любой сорт риса содержит полезные углеводы и дает запас энергии, однако некоторые виды противопоказаны диабетикам и тем, кто на диете.

https://crimea.ria.ru/20220921/kak-agrariyam-kryma-pomogayut-rastit-ris-1124563860.html

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сельское хозяйство, крым, экономика