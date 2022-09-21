https://crimea.ria.ru/20220921/kak-agrariyam-kryma-pomogayut-rastit-ris-1124563860.html
Как аграриям Крыма помогают растить рис
Как аграриям Крыма помогают растить рис - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Как аграриям Крыма помогают растить рис
Массовый сбор риса в Крыму начнут в октябре, в этом году рисоводы будут собирать семенной материал под урожай 2023 года, параллельно сельхозпроизводители... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-21T03:34
2022-09-21T03:34
2022-09-20T16:31
радио "спутник в крыму"
сельское хозяйство
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Массовый сбор риса в Крыму начнут в октябре, в этом году рисоводы будут собирать семенной материал под урожай 2023 года, параллельно сельхозпроизводители восстанавливают систему мелиорации, обновляют машинотракторный парк и привлекают молодых специалистов. О том, как возрождают рисоводство на полуострове после восьмилетнего перерыва и какую господдержку получают аграрии, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Арсен Арзиев.Задел на будущее"Год уникальный. Мы впервые за 8 лет засеяли рис. Посевная кампания началась в мае, все это благодаря специальной военной операции - разблокировали Северо-Крымский канал, пошла вода", - напоминает Арзиев.По его словам, начнут собирать рис в конце следующей недели. На данный момент воду в рисовых чеках начинают спускать, техника готова. В этом году планируют собрать до 7 тонн зерна с гектара - всего засеивали более 700 га. В следующем хотят увеличить посевные площади до 5 тыс. га, а еще через три года - до 13 тыс. га, с которых рассчитывают собирать до 100 тыс. тонн риса для внутреннего потребления и отправки в другие регионы страны. В этой связи все силы рисоводов сейчас брошены не на получение прибыли, а на создание задела на будущие годы.Меры господдержкиЧтобы быстрее возродить рисоводство в прежних объемах, рисоводам оказывают господдрежку, продолжает чиновник."На этой неделе мы открыли прием документов по возмещению стоимости семян элитной репродукции. Мы поддерживаем наших аграриев-рисоводов за каждую тонну семенного материала - она стоит от 50 до 55 тыс. рублей, мы компенсируем 35% стоимости семян. Также есть поддержки на каждый гектар посевной площади: туда входит комплекс агротехнологических работ от внесения минеральных удобрений, заканчивая проведением уборочной кампании. Следующее - с октября планируем открыть прием документов по господдержке за произведенное и реализованное зерно" - перечислил Арзиев.Кроме того, рисоводам помогают обновлять машинотракторный парк, в частности, по программе Росагролизинга, а компенсации на восстановление мелиоративной системы составляют до 50% от суммы затрат."Подъемные" для молодых аграриевПока в Крыму не было днепровской воды, опытные рисоводы перепрофилировались на засухоустойчивые культуры. Сейчас профильные специалисты возвращаются, но, чтобы отрасль развивалась, нужна молодежь, продолжил он."Поэтому оказываем господдержку в части "подъемных": если человек получил среднее специальное образование, мы выплачиваем ему сразу 200 тысяч рублей. Если это высшее образование - 250 тысяч. Эти деньги мы просто перечисляем на счет молодого специалиста, условие - проработать в сельском хозяйстве не менее трех лет", - уточнил чиновник.Кроме того, по его словам, крупные крымские сельхозпредприятия мотивируют молодежь предоставлением жилья, а республика старается обеспечивать комфортные условия жизни на селе .Ранее сообщалось, что под урожай 2022 года рис в Крыму засеяли семь предприятий на площади 712,2 га в Красноперекопском, Нижнегорском и Раздольненском районах.
https://crimea.ria.ru/20220920/skoro-uborka-skolko-risa-gotovyatsya-sobrat-krymskie-agrarii-1124555543.html
https://crimea.ria.ru/20220914/visit-grusha--mozhno-skushat-v-krymu-nachali-sbor-urozhaya-1124504475.html
https://crimea.ria.ru/20220801/v-krymu-urozhay-zernovykh-na-40-prevysil-pokazateli-proshlogo-goda-1124024577.html
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сельское хозяйство, крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым.
Массовый сбор риса в Крыму начнут в октябре, в этом году рисоводы будут собирать семенной материал под урожай 2023 года, параллельно сельхозпроизводители восстанавливают систему мелиорации, обновляют машинотракторный парк и привлекают молодых специалистов. О том, как возрождают рисоводство на полуострове после восьмилетнего перерыва и какую господдержку получают аграрии, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Арсен Арзиев.
"Год уникальный. Мы впервые за 8 лет засеяли рис. Посевная кампания началась в мае, все это благодаря специальной военной операции - разблокировали Северо-Крымский канал, пошла вода", - напоминает Арзиев.
По его словам, начнут собирать рис в конце следующей недели. На данный момент воду в рисовых чеках начинают спускать, техника готова. В этом году планируют собрать до 7 тонн зерна с гектара - всего засеивали более 700 га. В следующем хотят увеличить посевные площади до 5 тыс. га, а еще через три года - до 13 тыс. га, с которых рассчитывают собирать до 100 тыс. тонн риса для внутреннего потребления и отправки в другие регионы страны. В этой связи все силы рисоводов сейчас брошены не на получение прибыли, а на создание задела на будущие годы.
"Чтобы возделывать рис в тех условиях, которые есть сейчас, аграрии делают большие вложения на самоходную технику в части опрыскивания, на минеральные удобрения, обновление комбайнового парка - все это задел на будущее, потому что за 8 лет многое потеряно. Рисовые каналы зарастали камышом и кустарником, и все заглушки, задвижки - в больших хозяйствах это охраняли, а там, где было тяжело проводить эти работы - многое украдено. Сейчас все это восстанавливается с помощью Крыммелиоводхоза - если это межхозяйственная сеть. Часть внутрихозяйственных сетей аграрии восстанавливают своими силами. И они максимально будут работать в осенне-зимний сезон - готовить все площади под посевы в 2023 году", - говорит замминистра.
Чтобы быстрее возродить рисоводство в прежних объемах, рисоводам оказывают господдрежку, продолжает чиновник.
"На этой неделе мы открыли прием документов по возмещению стоимости семян элитной репродукции. Мы поддерживаем наших аграриев-рисоводов за каждую тонну семенного материала - она стоит от 50 до 55 тыс. рублей, мы компенсируем 35% стоимости семян. Также есть поддержки на каждый гектар посевной площади: туда входит комплекс агротехнологических работ от внесения минеральных удобрений, заканчивая проведением уборочной кампании. Следующее - с октября планируем открыть прием документов по господдержке за произведенное и реализованное зерно" - перечислил Арзиев.
Кроме того, рисоводам помогают обновлять машинотракторный парк, в частности, по программе Росагролизинга, а компенсации на восстановление мелиоративной системы составляют до 50% от суммы затрат.
"Подъемные" для молодых аграриев
Пока в Крыму не было днепровской воды, опытные рисоводы перепрофилировались на засухоустойчивые культуры. Сейчас профильные специалисты возвращаются, но, чтобы отрасль развивалась, нужна молодежь, продолжил он.
"Поэтому оказываем господдержку в части "подъемных": если человек получил среднее специальное образование, мы выплачиваем ему сразу 200 тысяч рублей. Если это высшее образование - 250 тысяч. Эти деньги мы просто перечисляем на счет молодого специалиста, условие - проработать в сельском хозяйстве не менее трех лет", - уточнил чиновник.
Кроме того, по его словам, крупные крымские сельхозпредприятия мотивируют молодежь предоставлением жилья, а республика старается обеспечивать комфортные условия жизни на селе .
Ранее сообщалось, что под урожай 2022 года рис в Крыму засеяли семь предприятий на площади 712,2 га в Красноперекопском, Нижнегорском и Раздольненском районах.