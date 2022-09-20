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Как выбрать полезный рис - РИА Новости Крым, 20.09.2022
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Как выбрать полезный рис
Как выбрать полезный рис - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Как выбрать полезный рис
Любой сорт риса содержит полезные углеводы и дает запас энергии, однако некоторые виды противопоказаны диабетикам и тем, кто на диете, пишет "Доктор Питер" со... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T21:13
2022-09-20T21:01
здоровье
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Любой сорт риса содержит полезные углеводы и дает запас энергии, однако некоторые виды противопоказаны диабетикам и тем, кто на диете, пишет "Доктор Питер" со ссылкой на диетологов.По словам специалистов, самый распространенный и самый дешевый белый шлифованный рис является еще и самым вредным. Он противопоказан худеющим и диабетикам из-за высокого гликемического индекса, а еще может провоцировать появление камней в почках. Зато этот рис быстрее варится.Золотистый рис получается при обработке белого паром, его сушки и шлифовке, он сохраняет больше пользы, чем белый, но уступает бурому.Чтобы выбрать качественный рис, специалисты советуют обратить внимание на целостность и одинаковый цвет зерен, отсутствие посторонних примесей в упаковке. Слишком белые, непрозрачные зерна говорят о том, что рис не дозрел, а если среди прозрачных крупинок попадаются желтые - такой рис может быть заражен грибком.Ранее сообщалось о том, что крымские рисоводы в октябре приступят к массовому сбору риса. Всего культурой засеяно 712,2 га в Красноперекопском, Нижнегорском и Раздольненском районах. С каждого гектара рассчитывают собрать в среднем по 7 тонн зерна.
https://crimea.ria.ru/20220715/superpoleznye-vrednye-baklazhany-vrach-otkryla-opasnye-sekrety-yagody-1123856006.html
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здоровье, совет эксперта
Как выбрать полезный рис

Эксперты поделились советами по выбору риса

21:13 20.09.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСбор урожая риса в Краснодарском крае
Сбор урожая риса в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Любой сорт риса содержит полезные углеводы и дает запас энергии, однако некоторые виды противопоказаны диабетикам и тем, кто на диете, пишет "Доктор Питер" со ссылкой на диетологов.
По словам специалистов, самый распространенный и самый дешевый белый шлифованный рис является еще и самым вредным. Он противопоказан худеющим и диабетикам из-за высокого гликемического индекса, а еще может провоцировать появление камней в почках. Зато этот рис быстрее варится.
Бурый или коричневый рис на самом деле тоже белый, но не обработанный, а поэтому более полезный. Отрубная оболочка сохраняет в продукте витамины В1, В6, марганец, селен и клетчатку. Такой рис можно употреблять людям с диабетом, он помогает сохранять стройность, а еще улучшает качество волос, кожи и помогает работе сердца и мозга.
Золотистый рис получается при обработке белого паром, его сушки и шлифовке, он сохраняет больше пользы, чем белый, но уступает бурому.
Чтобы выбрать качественный рис, специалисты советуют обратить внимание на целостность и одинаковый цвет зерен, отсутствие посторонних примесей в упаковке. Слишком белые, непрозрачные зерна говорят о том, что рис не дозрел, а если среди прозрачных крупинок попадаются желтые - такой рис может быть заражен грибком.
Ранее сообщалось о том, что крымские рисоводы в октябре приступят к массовому сбору риса. Всего культурой засеяно 712,2 га в Красноперекопском, Нижнегорском и Раздольненском районах. С каждого гектара рассчитывают собрать в среднем по 7 тонн зерна.
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