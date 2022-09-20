https://crimea.ria.ru/20220920/kak-vybrat-poleznyy-ris-1124565953.html

Как выбрать полезный рис

Как выбрать полезный рис - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Как выбрать полезный рис

Любой сорт риса содержит полезные углеводы и дает запас энергии, однако некоторые виды противопоказаны диабетикам и тем, кто на диете, пишет "Доктор Питер" со... РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T21:13

2022-09-20T21:13

2022-09-20T21:01

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Любой сорт риса содержит полезные углеводы и дает запас энергии, однако некоторые виды противопоказаны диабетикам и тем, кто на диете, пишет "Доктор Питер" со ссылкой на диетологов.По словам специалистов, самый распространенный и самый дешевый белый шлифованный рис является еще и самым вредным. Он противопоказан худеющим и диабетикам из-за высокого гликемического индекса, а еще может провоцировать появление камней в почках. Зато этот рис быстрее варится.Золотистый рис получается при обработке белого паром, его сушки и шлифовке, он сохраняет больше пользы, чем белый, но уступает бурому.Чтобы выбрать качественный рис, специалисты советуют обратить внимание на целостность и одинаковый цвет зерен, отсутствие посторонних примесей в упаковке. Слишком белые, непрозрачные зерна говорят о том, что рис не дозрел, а если среди прозрачных крупинок попадаются желтые - такой рис может быть заражен грибком.Ранее сообщалось о том, что крымские рисоводы в октябре приступят к массовому сбору риса. Всего культурой засеяно 712,2 га в Красноперекопском, Нижнегорском и Раздольненском районах. С каждого гектара рассчитывают собрать в среднем по 7 тонн зерна.

https://crimea.ria.ru/20220715/superpoleznye-vrednye-baklazhany-vrach-otkryla-opasnye-sekrety-yagody-1123856006.html

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здоровье, совет эксперта