https://crimea.ria.ru/20220920/skoro-uborka-skolko-risa-gotovyatsya-sobrat-krymskie-agrarii-1124555543.html

Скоро уборка: сколько риса готовятся собрать крымские аграрии

Скоро уборка: сколько риса готовятся собрать крымские аграрии - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Скоро уборка: сколько риса готовятся собрать крымские аграрии

Крымские аграрии готовятся убирать рис, который минувшей весной засеяли на площади более 700 гектаров в Нижнегорском, Раздольненском и Красноперекопском... РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T07:01

2022-09-20T07:01

2022-09-20T07:01

экономика

сельское хозяйство

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Крымские аграрии готовятся убирать рис, который минувшей весной засеяли на площади более 700 гектаров в Нижнегорском, Раздольненском и Красноперекопском районах. Во Всемирный день риса РИА Новости Крым выяснило, когда стартует уборочная кампания, сколько тонн зерна планируют собрать с каждого гектара и что лучше всего приготовить из сортов, которые растут на полуострове.Согласно решению Продовольственной и Сельскохозяйственной организаций Объединенных Наций, принятому в 1950 году, 20 сентября учрежден как Всемирный день риса – одной из наиболее важных культур, составляющей основу рациона половины населения земного шара.Ждем хороший урожайВ Крыму сев риса после восьмилетнего перерыва возобновили минувшей весной, как только в Северо-Крымский канал вернулась днепровская вода. Как уточняют в минсельхозе республики, под урожай 2022 года культуру засеяли семь предприятий на площади 712,2 га в Красноперекопском, Нижнегорском и Раздольненском районах. Сейчас рисовые чеки залиты водой согласно технологии выращивания, но совсем скоро начнется сбор урожая.Прогнозы по урожайности не дают и в минсельхозе, но озвучивают статистику прошлых лет:"Еще восемь лет назад рис выращивали на 13,5 тыс. га. Возделыванием этой культуры занимались 38 хозяйств. И только в девяти из них урожайность была ниже 60 центнеров с гектара, во всех остальных 70 и выше".По мнению директора НИИ сельского хозяйства Крыма Владимира Паштецкого, такие цифры вполне соответствуют ожиданиям этого года: "В этом году в среднем по Крыму должно быть 7 тонн с гектара прекрасного крымского риса. То есть со всех площадей - около 500 тонн. Я уверен, рис займет свое место и будет, как и раньше - 10-15 тысяч тонн с гектара. Но, конечно не сразу".Больше перспективыВыйти на такую урожайность поможет восстановление мелиорации: "В настоящее время рисоводы приводят в порядок мелиоративные системы, которые за 8 лет без днепровской воды частично были повреждены. В следующем году аграрии планируют увеличить посевные площади под рисом - планируется посеять порядка 4,5 тыс. гектаров культуры", - рассказывают в Минсельхозе.Паштецкий эту тему комментирует так: "Надо понимать: сельское хозяйство сегодня - бизнес, и надо говорить не о вале, а об экономике - о том, сколько нам нужно, чтобы закрыть потребность рынка, потому что перепроизводство зерновых скидывает цены и это тоже нехорошо. Но будем надеяться, что это будет экономически эффективно, и тогда однозначно площади будут увеличиваться".При этом аграрии уточняют, что в этом году речь прежде всего идет об урожае семенного материала, который соберут и высеют для получения нового урожая риса, уже в 2023 году.Белое золото КрымаВ этом году поддержку аграриям Крыма в поставке семенного материала для возобновления производства риса на территории республики оказал Федеральный научный центр риса, расположенный в Краснодарском крае. Основные сорта - "Фаворит", "Регул", "Хазар", "Рапан". Красноперекопские рисоводы добавили еще два сорта, которые закупали в кубанском институте – "Патриот" и "Исток".Его мнение разделяет и Паштецкий, он уверен: благодаря крымскому солнцу на полуострове растет совершенно уникальный рис. По мнению специалистов, из-за своего главного свойства - рассыпчатости - лучше всего крымский рис подходит для приготовления плова.

https://crimea.ria.ru/20220811/v-krymu-sobrali-rekordnyy-urozhay-1124130733.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сельское хозяйство, крым