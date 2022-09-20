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Скоро уборка: сколько риса готовятся собрать крымские аграрии - РИА Новости Крым, 20.09.2022
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Скоро уборка: сколько риса готовятся собрать крымские аграрии
Скоро уборка: сколько риса готовятся собрать крымские аграрии - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Скоро уборка: сколько риса готовятся собрать крымские аграрии
Крымские аграрии готовятся убирать рис, который минувшей весной засеяли на площади более 700 гектаров в Нижнегорском, Раздольненском и Красноперекопском... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T07:01
2022-09-20T07:01
экономика
сельское хозяйство
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Крымские аграрии готовятся убирать рис, который минувшей весной засеяли на площади более 700 гектаров в Нижнегорском, Раздольненском и Красноперекопском районах. Во Всемирный день риса РИА Новости Крым выяснило, когда стартует уборочная кампания, сколько тонн зерна планируют собрать с каждого гектара и что лучше всего приготовить из сортов, которые растут на полуострове.Согласно решению Продовольственной и Сельскохозяйственной организаций Объединенных Наций, принятому в 1950 году, 20 сентября учрежден как Всемирный день риса – одной из наиболее важных культур, составляющей основу рациона половины населения земного шара.Ждем хороший урожайВ Крыму сев риса после восьмилетнего перерыва возобновили минувшей весной, как только в Северо-Крымский канал вернулась днепровская вода. Как уточняют в минсельхозе республики, под урожай 2022 года культуру засеяли семь предприятий на площади 712,2 га в Красноперекопском, Нижнегорском и Раздольненском районах. Сейчас рисовые чеки залиты водой согласно технологии выращивания, но совсем скоро начнется сбор урожая.Прогнозы по урожайности не дают и в минсельхозе, но озвучивают статистику прошлых лет:"Еще восемь лет назад рис выращивали на 13,5 тыс. га. Возделыванием этой культуры занимались 38 хозяйств. И только в девяти из них урожайность была ниже 60 центнеров с гектара, во всех остальных 70 и выше".По мнению директора НИИ сельского хозяйства Крыма Владимира Паштецкого, такие цифры вполне соответствуют ожиданиям этого года: "В этом году в среднем по Крыму должно быть 7 тонн с гектара прекрасного крымского риса. То есть со всех площадей - около 500 тонн. Я уверен, рис займет свое место и будет, как и раньше - 10-15 тысяч тонн с гектара. Но, конечно не сразу".Больше перспективыВыйти на такую урожайность поможет восстановление мелиорации: "В настоящее время рисоводы приводят в порядок мелиоративные системы, которые за 8 лет без днепровской воды частично были повреждены. В следующем году аграрии планируют увеличить посевные площади под рисом - планируется посеять порядка 4,5 тыс. гектаров культуры", - рассказывают в Минсельхозе.Паштецкий эту тему комментирует так: "Надо понимать: сельское хозяйство сегодня - бизнес, и надо говорить не о вале, а об экономике - о том, сколько нам нужно, чтобы закрыть потребность рынка, потому что перепроизводство зерновых скидывает цены и это тоже нехорошо. Но будем надеяться, что это будет экономически эффективно, и тогда однозначно площади будут увеличиваться".При этом аграрии уточняют, что в этом году речь прежде всего идет об урожае семенного материала, который соберут и высеют для получения нового урожая риса, уже в 2023 году.Белое золото КрымаВ этом году поддержку аграриям Крыма в поставке семенного материала для возобновления производства риса на территории республики оказал Федеральный научный центр риса, расположенный в Краснодарском крае. Основные сорта - "Фаворит", "Регул", "Хазар", "Рапан". Красноперекопские рисоводы добавили еще два сорта, которые закупали в кубанском институте – "Патриот" и "Исток".Его мнение разделяет и Паштецкий, он уверен: благодаря крымскому солнцу на полуострове растет совершенно уникальный рис. По мнению специалистов, из-за своего главного свойства - рассыпчатости - лучше всего крымский рис подходит для приготовления плова.
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экономика, сельское хозяйство, крым
Скоро уборка: сколько риса готовятся собрать крымские аграрии

Крымские аграрии скоро приступят к уборке риса

07:01 20.09.2022
 
© РИА Новости . Владимир Акимов / Перейти в фотобанкРис
Рис - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . Владимир Акимов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Крымские аграрии готовятся убирать рис, который минувшей весной засеяли на площади более 700 гектаров в Нижнегорском, Раздольненском и Красноперекопском районах. Во Всемирный день риса РИА Новости Крым выяснило, когда стартует уборочная кампания, сколько тонн зерна планируют собрать с каждого гектара и что лучше всего приготовить из сортов, которые растут на полуострове.
Согласно решению Продовольственной и Сельскохозяйственной организаций Объединенных Наций, принятому в 1950 году, 20 сентября учрежден как Всемирный день риса – одной из наиболее важных культур, составляющей основу рациона половины населения земного шара.
Ждем хороший урожай
В Крыму сев риса после восьмилетнего перерыва возобновили минувшей весной, как только в Северо-Крымский канал вернулась днепровская вода. Как уточняют в минсельхозе республики, под урожай 2022 года культуру засеяли семь предприятий на площади 712,2 га в Красноперекопском, Нижнегорском и Раздольненском районах. Сейчас рисовые чеки залиты водой согласно технологии выращивания, но совсем скоро начнется сбор урожая.
"Сбор риса начнем примерно через неделю или чуть позже. Пока не начали уборку по урожайности сказать сложно", - рассказывает директор одного из хозяйств на севере Крыма Сергей Романченко.
Прогнозы по урожайности не дают и в минсельхозе, но озвучивают статистику прошлых лет:
"Еще восемь лет назад рис выращивали на 13,5 тыс. га. Возделыванием этой культуры занимались 38 хозяйств. И только в девяти из них урожайность была ниже 60 центнеров с гектара, во всех остальных 70 и выше".
По мнению директора НИИ сельского хозяйства Крыма Владимира Паштецкого, такие цифры вполне соответствуют ожиданиям этого года:
"В этом году в среднем по Крыму должно быть 7 тонн с гектара прекрасного крымского риса. То есть со всех площадей - около 500 тонн. Я уверен, рис займет свое место и будет, как и раньше - 10-15 тысяч тонн с гектара. Но, конечно не сразу".
Больше перспективы
Выйти на такую урожайность поможет восстановление мелиорации: "В настоящее время рисоводы приводят в порядок мелиоративные системы, которые за 8 лет без днепровской воды частично были повреждены. В следующем году аграрии планируют увеличить посевные площади под рисом - планируется посеять порядка 4,5 тыс. гектаров культуры", - рассказывают в Минсельхозе.
Паштецкий эту тему комментирует так: "Надо понимать: сельское хозяйство сегодня - бизнес, и надо говорить не о вале, а об экономике - о том, сколько нам нужно, чтобы закрыть потребность рынка, потому что перепроизводство зерновых скидывает цены и это тоже нехорошо. Но будем надеяться, что это будет экономически эффективно, и тогда однозначно площади будут увеличиваться".
При этом аграрии уточняют, что в этом году речь прежде всего идет об урожае семенного материала, который соберут и высеют для получения нового урожая риса, уже в 2023 году.
Белое золото Крыма
В этом году поддержку аграриям Крыма в поставке семенного материала для возобновления производства риса на территории республики оказал Федеральный научный центр риса, расположенный в Краснодарском крае. Основные сорта - "Фаворит", "Регул", "Хазар", "Рапан". Красноперекопские рисоводы добавили еще два сорта, которые закупали в кубанском институте – "Патриот" и "Исток".
"Мы выращивает кубанские сорта, поэтому наш рис серьезно не отличается от краснодарского. Но вот погодные условия позволяют получить большую стекловидность, поскольку рис вызревает полноценно на солнце без достушки. Стекловидность - это прозрачность риса, меньшая мучнистость, в результате рис при варке получается более рассыпчатым", - рассказывает рисовод Романченко.
Его мнение разделяет и Паштецкий, он уверен: благодаря крымскому солнцу на полуострове растет совершенно уникальный рис. По мнению специалистов, из-за своего главного свойства - рассыпчатости - лучше всего крымский рис подходит для приготовления плова.
Уборка зерновых - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа, 09:25
В Крыму собрали рекордный урожай
ЭкономикаСельское хозяйствоКрым
 
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