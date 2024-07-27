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Какая помощь нужна фронту - РИА Новости Крым, 27.07.2024
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Какая помощь нужна фронту
Какая помощь нужна фронту - РИА Новости Крым, 27.07.2024
Какая помощь нужна фронту
Питьевая вода, а также средства для тушения огня – это то, в чем на данный момент особенно нуждаются наши бойцы за "ленточкой", рассказала руководитель... РИА Новости Крым, 27.07.2024
2024-07-27T07:46
2024-07-27T07:46
крым
помощь бойцам сво
общество
алла вертинская
народный фронт
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Питьевая вода, а также средства для тушения огня – это то, в чем на данный момент особенно нуждаются наши бойцы за "ленточкой", рассказала руководитель исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.Кроме того, нужны строительные материалы для возведения тех же блиндажей на отбитых у врага территориях, уточнила она. Что касается медицинской помощи, то "лучше позвонить и заранее уточнить, что конкретно отправлять сегодня"."Наши регулярные войска обеспечены. Но отдельно отмечу: добровольческим отрядам сегодня нужно уделять больше внимания. И самое главное – это поддержка народа", - заключила Вертинская.Ранее о том, как правильно помогать участникам спецоперации, РИА Новости Крым рассказал председатель общественной организации "Крымский союз ветеранов боевых действий" Владимир Смирнов. Он подчеркнул, что "на передке" сохранить жизнь поможет не шоколадный батончик, а квадрокоптер, тепловизер и жгут-турникет.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый бесшумный агрегат в помощь фронту создал инженер из Крыма"СВОи люди": история заводчанина с автоматом и мечтой о книгеТрудом и молитвой: как монахини из Крыма помогают фронту
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РИА Новости Крым
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96
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крым, помощь бойцам сво, общество, алла вертинская, народный фронт, новости
Какая помощь нужна фронту

В зоне СВО есть потребность в питьевой воде и средствах тушения пожаров – Народный фронт

07:46 27.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВолонтёрская группа "Zащитники" из Севастополя
Волонтёрская группа Zащитники из Севастополя - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Питьевая вода, а также средства для тушения огня – это то, в чем на данный момент особенно нуждаются наши бойцы за "ленточкой", рассказала руководитель исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.
"Какая помощь требуется? Конечно, это вода питьевая, потому что стоит аномальная жара. А также средства пожаротушения, потому что враг поджигает наши блиндажи и укрытия, а ребятам надо их тушить", - сказала Вертинская в пресс-центре РИА Новости Крым.
Кроме того, нужны строительные материалы для возведения тех же блиндажей на отбитых у врага территориях, уточнила она. Что касается медицинской помощи, то "лучше позвонить и заранее уточнить, что конкретно отправлять сегодня".
"Наши регулярные войска обеспечены. Но отдельно отмечу: добровольческим отрядам сегодня нужно уделять больше внимания. И самое главное – это поддержка народа", - заключила Вертинская.
Ранее о том, как правильно помогать участникам спецоперации, РИА Новости Крым рассказал председатель общественной организации "Крымский союз ветеранов боевых действий" Владимир Смирнов. Он подчеркнул, что "на передке" сохранить жизнь поможет не шоколадный батончик, а квадрокоптер, тепловизер и жгут-турникет.
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КрымПомощь бойцам СВООбществоАлла ВертинскаяНародный фронтНовости
 
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