https://crimea.ria.ru/20240727/kakaya-pomosch-nuzhna-frontu-1139143857.html

Какая помощь нужна фронту

Какая помощь нужна фронту - РИА Новости Крым, 27.07.2024

Какая помощь нужна фронту

Питьевая вода, а также средства для тушения огня – это то, в чем на данный момент особенно нуждаются наши бойцы за "ленточкой", рассказала руководитель... РИА Новости Крым, 27.07.2024

2024-07-27T07:46

2024-07-27T07:46

2024-07-27T07:46

крым

помощь бойцам сво

общество

алла вертинская

народный фронт

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/16/1139038296_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d594810b1b95adc36a0f4e4c1e87037a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Питьевая вода, а также средства для тушения огня – это то, в чем на данный момент особенно нуждаются наши бойцы за "ленточкой", рассказала руководитель исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.Кроме того, нужны строительные материалы для возведения тех же блиндажей на отбитых у врага территориях, уточнила она. Что касается медицинской помощи, то "лучше позвонить и заранее уточнить, что конкретно отправлять сегодня"."Наши регулярные войска обеспечены. Но отдельно отмечу: добровольческим отрядам сегодня нужно уделять больше внимания. И самое главное – это поддержка народа", - заключила Вертинская.Ранее о том, как правильно помогать участникам спецоперации, РИА Новости Крым рассказал председатель общественной организации "Крымский союз ветеранов боевых действий" Владимир Смирнов. Он подчеркнул, что "на передке" сохранить жизнь поможет не шоколадный батончик, а квадрокоптер, тепловизер и жгут-турникет.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый бесшумный агрегат в помощь фронту создал инженер из Крыма"СВОи люди": история заводчанина с автоматом и мечтой о книгеТрудом и молитвой: как монахини из Крыма помогают фронту

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, помощь бойцам сво, общество, алла вертинская, народный фронт, новости