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Нет аналогов в мире – как будет работать российская вакцина против рака - РИА Новости Крым, 07.09.2024
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Нет аналогов в мире – как будет работать российская вакцина против рака
Нет аналогов в мире – как будет работать российская вакцина против рака - РИА Новости Крым, 07.09.2024
Нет аналогов в мире – как будет работать российская вакцина против рака
Российская вакцина против рака не имеет аналогов в мире, она будет эффективна на ранних стадиях заболевания, при этом выявить онкологию в самом начале можно... РИА Новости Крым, 07.09.2024
2024-09-07T18:52
2024-09-07T18:52
мнения
эксклюзивы риа новости крым
здоровье
кфу (крымский федеральный университет)
вячеслав михайличенко
онкология
вакцина от рака
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Российская вакцина против рака не имеет аналогов в мире, она будет эффективна на ранних стадиях заболевания, при этом выявить онкологию в самом начале можно только при регулярных осмотрах. О принципах работы препарата, а также об онкологической статистике в республике РИА Новости Крым рассказал доктор медицинских наук, профессор медицинского института Крымского федерального университета, заведующий отделением хирургии Многопрофильной клинической больницы им. Святителя Луки Вячеслав Михайличенко.Вакцина против рака в России прошла доклинические испытания, заявлял ранее главный онколог Минздрава, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии академик РАН Андрей Каприн. Далее, по его словам, предстоит первая фаза испытаний – для этого ищут добровольцев.Может "придавить" заболевание"Вакцина против рака может "придавить" заболевание: берут опухоль и к ней вырабатывают антитела. Потом эти антитела вводятся, и они убивают раковые клетки. Однако, результативность зависит от стадии. Если большая опухоль, то там не особо можно что сделать. А если небольших размеров, на начальной стадии – вакцина может помочь до уничтожения опухоли полностью. Вероятнее всего, это не один укол, а курс", – поясняет Михайличенко.Пока таких вакцин нет ни в России, ни в мире, подчеркивает профессор. Однако, прежде чем препарат попадет на рынок, необходимо провести несколько этапов клинических испытаний, поэтому его широкое применение ожидается не ранее, чем через несколько лет, уточняет он.Раковая статистика в КрымуПо данным онколога, в последние годы раковая статистика в Крыму растет. При этом онкология стремительно молодеет, особенно у женщин."Хотя в основной группе риска люди старше 45 лет, сейчас онкология очень помолодела: уже и в 25, и в 28 лет регистрируются раки молочных желез, причем, в запущенной стадии", – констатирует собеседник.Рак молочной железы, по его словам, вообще лидирует в списке самых часто встречающихся онкологических заболеваний. Далее следуют рак легких, желудка, кишечника и гинекология. Чтобы снизить риски, Михайличенко рекомендует регулярно проходить диспансеризацию и периодически – узкие исследования, в частности, колоноскопию и флюорографию.Только за первые три месяца текущего года в Центры амбулаторной онкологической помощи Крыма обратились свыше восьми тысяч человек, сообщали ранее в республиканском минздраве. В целом по стране только половина больных онкологическими заболеваниями имеют благоприятный прогноз лечения, поскольку получают диагнозы на ранней стадии.Читайте также на РИА Новости Крым:Вакцину от рака начнут проверять на добровольцах с помощью ИИУдаление раковой опухоли кишечника по новой методике провели в КрымуВ крымском онкодиспансере откроют новый корпус – Мурашко
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мнения, здоровье, кфу (крымский федеральный университет), вячеслав михайличенко, онкология, вакцина от рака
Нет аналогов в мире – как будет работать российская вакцина против рака

Российская вакцина против рака будет эффективна на ранних стадиях заболевания – онколог

18:52 07.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Российская вакцина против рака не имеет аналогов в мире, она будет эффективна на ранних стадиях заболевания, при этом выявить онкологию в самом начале можно только при регулярных осмотрах. О принципах работы препарата, а также об онкологической статистике в республике РИА Новости Крым рассказал доктор медицинских наук, профессор медицинского института Крымского федерального университета, заведующий отделением хирургии Многопрофильной клинической больницы им. Святителя Луки Вячеслав Михайличенко.
Вакцина против рака в России прошла доклинические испытания, заявлял ранее главный онколог Минздрава, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии академик РАН Андрей Каприн. Далее, по его словам, предстоит первая фаза испытаний – для этого ищут добровольцев.

Может "придавить" заболевание

"Вакцина против рака может "придавить" заболевание: берут опухоль и к ней вырабатывают антитела. Потом эти антитела вводятся, и они убивают раковые клетки. Однако, результативность зависит от стадии. Если большая опухоль, то там не особо можно что сделать. А если небольших размеров, на начальной стадии – вакцина может помочь до уничтожения опухоли полностью. Вероятнее всего, это не один укол, а курс", поясняет Михайличенко.
Пока таких вакцин нет ни в России, ни в мире, подчеркивает профессор. Однако, прежде чем препарат попадет на рынок, необходимо провести несколько этапов клинических испытаний, поэтому его широкое применение ожидается не ранее, чем через несколько лет, уточняет он.

"Конечно, участие в исследованиях для добровольцев несет определенные риски это новый препарат, и непонятно, как он поведет себя в организме. Однако эта вакцина создана в основном для пациентов с раком легких это не поддается вообще никакому лечению, поэтому для пациентов это единственный шанс или пан или пропал", продолжает врач.

Раковая статистика в Крыму

По данным онколога, в последние годы раковая статистика в Крыму растет. При этом онкология стремительно молодеет, особенно у женщин.
"Хотя в основной группе риска люди старше 45 лет, сейчас онкология очень помолодела: уже и в 25, и в 28 лет регистрируются раки молочных желез, причем, в запущенной стадии", констатирует собеседник.
Рак молочной железы, по его словам, вообще лидирует в списке самых часто встречающихся онкологических заболеваний. Далее следуют рак легких, желудка, кишечника и гинекология. Чтобы снизить риски, Михайличенко рекомендует регулярно проходить диспансеризацию и периодически узкие исследования, в частности, колоноскопию и флюорографию.

"Среди больных, которые идут на госпитализацию, есть те, кто не проходил элементарную флюорографию 5-6 лет это недопустимо. Женщинам нельзя игнорировать визиты к гинекологу, в частности осмотры груди. Но, к сожалению, у нас народ часто это игнорирует", сожалеет профессор.

Только за первые три месяца текущего года в Центры амбулаторной онкологической помощи Крыма обратились свыше восьми тысяч человек, сообщали ранее в республиканском минздраве. В целом по стране только половина больных онкологическими заболеваниями имеют благоприятный прогноз лечения, поскольку получают диагнозы на ранней стадии.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымМненияЗдоровьеКФУ (Крымский федеральный университет)Вячеслав МихайличенкоОнкологияВакцина от рака
 
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