https://crimea.ria.ru/20240907/net-analogov-v-mire--kak-budet-rabotat-rossiyskaya-vaktsina-protiv-raka-1140196613.html

Нет аналогов в мире – как будет работать российская вакцина против рака

Нет аналогов в мире – как будет работать российская вакцина против рака - РИА Новости Крым, 07.09.2024

Нет аналогов в мире – как будет работать российская вакцина против рака

Российская вакцина против рака не имеет аналогов в мире, она будет эффективна на ранних стадиях заболевания, при этом выявить онкологию в самом начале можно... РИА Новости Крым, 07.09.2024

2024-09-07T18:52

2024-09-07T18:52

2024-09-07T18:52

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вячеслав михайличенко

онкология

вакцина от рака

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Российская вакцина против рака не имеет аналогов в мире, она будет эффективна на ранних стадиях заболевания, при этом выявить онкологию в самом начале можно только при регулярных осмотрах. О принципах работы препарата, а также об онкологической статистике в республике РИА Новости Крым рассказал доктор медицинских наук, профессор медицинского института Крымского федерального университета, заведующий отделением хирургии Многопрофильной клинической больницы им. Святителя Луки Вячеслав Михайличенко.Вакцина против рака в России прошла доклинические испытания, заявлял ранее главный онколог Минздрава, гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии академик РАН Андрей Каприн. Далее, по его словам, предстоит первая фаза испытаний – для этого ищут добровольцев.Может "придавить" заболевание"Вакцина против рака может "придавить" заболевание: берут опухоль и к ней вырабатывают антитела. Потом эти антитела вводятся, и они убивают раковые клетки. Однако, результативность зависит от стадии. Если большая опухоль, то там не особо можно что сделать. А если небольших размеров, на начальной стадии – вакцина может помочь до уничтожения опухоли полностью. Вероятнее всего, это не один укол, а курс", – поясняет Михайличенко.Пока таких вакцин нет ни в России, ни в мире, подчеркивает профессор. Однако, прежде чем препарат попадет на рынок, необходимо провести несколько этапов клинических испытаний, поэтому его широкое применение ожидается не ранее, чем через несколько лет, уточняет он.Раковая статистика в КрымуПо данным онколога, в последние годы раковая статистика в Крыму растет. При этом онкология стремительно молодеет, особенно у женщин."Хотя в основной группе риска люди старше 45 лет, сейчас онкология очень помолодела: уже и в 25, и в 28 лет регистрируются раки молочных желез, причем, в запущенной стадии", – констатирует собеседник.Рак молочной железы, по его словам, вообще лидирует в списке самых часто встречающихся онкологических заболеваний. Далее следуют рак легких, желудка, кишечника и гинекология. Чтобы снизить риски, Михайличенко рекомендует регулярно проходить диспансеризацию и периодически – узкие исследования, в частности, колоноскопию и флюорографию.Только за первые три месяца текущего года в Центры амбулаторной онкологической помощи Крыма обратились свыше восьми тысяч человек, сообщали ранее в республиканском минздраве. В целом по стране только половина больных онкологическими заболеваниями имеют благоприятный прогноз лечения, поскольку получают диагнозы на ранней стадии.Читайте также на РИА Новости Крым:Вакцину от рака начнут проверять на добровольцах с помощью ИИУдаление раковой опухоли кишечника по новой методике провели в КрымуВ крымском онкодиспансере откроют новый корпус – Мурашко

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, здоровье, кфу (крымский федеральный университет), вячеслав михайличенко, онкология, вакцина от рака