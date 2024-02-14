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Более половины случаев онкологии в России выявляется на ранних стадиях
Более половины случаев онкологии в России выявляется на ранних стадиях - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Более половины случаев онкологии в России выявляется на ранних стадиях
Более половины больных онкологическими заболеваниями имеют благоприятный прогноз лечения благодаря развернутой в 2019 году общенациональной программе. Об этом... РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T21:21
2024-02-14T21:21
2024-02-14T21:22
россия
владимир путин (политик)
здравоохранение в россии
онкология
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Более половины больных онкологическими заболеваниями имеют благоприятный прогноз лечения благодаря развернутой в 2019 году общенациональной программе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии форума будущих технологий.Глава государства отметил, что за последние пять лет в стране было создано более 500 центров амбулаторной онкологической помощи. Благодаря этому люди имеют возможность в своем городе и регионе получить помощь, в которой нуждаются "прямо сейчас"."В результате больше половины онкологических заболеваний выявляется на начальной стадии, когда прогноз лечения максимально благоприятный. На 60 процентов выросли объемы химиотерапии, более чем на 25 процентов – лучевой терапии", – сказал Путин.Президент подчеркнул, что приоритетом взаимодействия медицинского сообщества, науки, государства, регионов стала общенациональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями, которая была развернула в 2019 году. Созданный задел уже позволяет снижать показатели смертности от онкологических заболеваний.Он так же отметил, что не менее важно повышать эффективность действий в борьбе с кардиологическими, аутоиммунными и вирусными заболеваниями. Еще одна задача - до конца десятилетия снизить до минимума заболеваемость гепатитом C. Для достижения этой цели год назад была запущена еще одна специальная программа.Ранее президент сообщил, что с первого марта врачи и медицинский персонал в учреждениях здравоохранения малых городов и сел России будут получать доплаты до 50 тысяч рублей ежемесячно.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда обращаться больным диабетом и онкологией за лекарствами в КрымуНацпроект "Здравоохранение" в Крыму: что сделано на 1,6 млрд
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россия, владимир путин (политик), здравоохранение в россии, онкология, общество, новости
Более половины случаев онкологии в России выявляется на ранних стадиях
Более половины случаев онкологии в России выявляется на начальной стадии – Путин
21:21 14.02.2024 (обновлено: 21:22 14.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. Более половины больных онкологическими заболеваниями имеют благоприятный прогноз лечения благодаря развернутой в 2019 году общенациональной программе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии форума будущих технологий.
Глава государства отметил, что за последние пять лет в стране было создано более 500 центров амбулаторной онкологической помощи. Благодаря этому люди имеют возможность в своем городе и регионе получить помощь, в которой нуждаются "прямо сейчас".
"В результате больше половины онкологических заболеваний выявляется на начальной стадии, когда прогноз лечения максимально благоприятный. На 60 процентов выросли объемы химиотерапии, более чем на 25 процентов – лучевой терапии", – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что приоритетом взаимодействия медицинского сообщества, науки, государства, регионов стала общенациональная программа борьбы с онкологическими заболеваниями, которая была развернула в 2019 году. Созданный задел уже позволяет снижать показатели смертности от онкологических заболеваний.
"Но нужно наращивать усилия в этой важнейшей сфере, продолжать начатую работу. При этом обращаю внимание коллег и в правительстве, и в регионах Российской Федерации: все наши меры должны быть обеспечены необходимым объемом финансирования", – подчеркнул Путин.
Он так же отметил, что не менее важно повышать эффективность действий в борьбе с кардиологическими, аутоиммунными и вирусными заболеваниями. Еще одна задача - до конца десятилетия снизить до минимума заболеваемость гепатитом C. Для достижения этой цели год назад была запущена еще одна специальная программа.
Ранее президент сообщил
, что с первого марта врачи и медицинский персонал в учреждениях здравоохранения малых городов и сел России будут получать доплаты до 50 тысяч рублей ежемесячно.
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