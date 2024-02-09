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Куда обращаться больным диабетом и онкологией за лекарствами в Крыму - РИА Новости Крым, 09.02.2024
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Куда обращаться больным диабетом и онкологией за лекарствами в Крыму
Куда обращаться больным диабетом и онкологией за лекарствами в Крыму - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Куда обращаться больным диабетом и онкологией за лекарствами в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников в регионе. Соответствующее заявление он разместил в своем... РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T18:24
2024-02-09T18:25
сергей аксенов
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лекарства
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников в регионе. Соответствующее заявление он разместил в своем Telegram-канале.Глава республики отметил, что в его адрес вновь поступают жалобы в связи с нарушением поставок лекарств для льготных категорий граждан. В первую очередь это люди с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.Он потребовал решить проблему в кратчайший срок. А все поступившие от граждан обращения отработать индивидуально.Контроль данного направления будет еженедельным, работа должна быть системной и без сбоев, добавил он.Ранее глава РК Сергей Аксенов указал на дефицит врачей, сотрудников среднего и младшего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения республики. В общей сложности в регионе не хватает 1500 специалистов.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия сама производит три четверти жизненно важных лекарств – ПутинЕсли в селе нет аптеки: лекарства будут продавать в сельских больницахЛекарство от рака и робот-хирург: что изобретают крымские ученые
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сергей аксенов, новости крыма, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, константин скорупский, минздрав крыма, лекарства
Куда обращаться больным диабетом и онкологией за лекарствами в Крыму

Диабетиков и онкобольных необходимо обеспечить льготными лекарствами – Аксенов

18:24 09.02.2024 (обновлено: 18:25 09.02.2024)
 
© Валерий Титиевский / Перейти в фотобанкЛекарства
Лекарства
© Валерий Титиевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников в регионе. Соответствующее заявление он разместил в своем Telegram-канале.
Глава республики отметил, что в его адрес вновь поступают жалобы в связи с нарушением поставок лекарств для льготных категорий граждан. В первую очередь это люди с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.
"Такая ситуация недопустима. Тем более, что по поручению Президента предусмотрены все необходимые меры и бюджетное финансирование, – подчеркнул Аксенов. – Помощь льготникам должна быть адресной, доходить до всех больных".
Он потребовал решить проблему в кратчайший срок. А все поступившие от граждан обращения отработать индивидуально.
"Вопросами обеспечения лекарственными препаратами занимается непосредственно Министерство здравоохранения Республики Крым. Граждане могут обращаться в Telegram-приемную министра здравоохранения Константина Викторовича Скорупского по номеру +7 (978) 402-90-90 или на электронную почту lgota@mzdrav.rk.gov.ru", – добавил Аксенов.
Контроль данного направления будет еженедельным, работа должна быть системной и без сбоев, добавил он.
Ранее глава РК Сергей Аксенов указал на дефицит врачей, сотрудников среднего и младшего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения республики. В общей сложности в регионе не хватает 1500 специалистов.
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