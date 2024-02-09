https://crimea.ria.ru/20240209/kuda-obraschatsya-bolnym-diabetom-i-onkologiey-za-lekarstvami-v-krymu-1134833162.html

Куда обращаться больным диабетом и онкологией за лекарствами в Крыму

Куда обращаться больным диабетом и онкологией за лекарствами в Крыму - РИА Новости Крым, 09.02.2024

Куда обращаться больным диабетом и онкологией за лекарствами в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников в регионе. Соответствующее заявление он разместил в своем... РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T18:24

2024-02-09T18:24

2024-02-09T18:25

сергей аксенов

новости крыма

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

константин скорупский

минздрав крыма

лекарства

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников в регионе. Соответствующее заявление он разместил в своем Telegram-канале.Глава республики отметил, что в его адрес вновь поступают жалобы в связи с нарушением поставок лекарств для льготных категорий граждан. В первую очередь это люди с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.Он потребовал решить проблему в кратчайший срок. А все поступившие от граждан обращения отработать индивидуально.Контроль данного направления будет еженедельным, работа должна быть системной и без сбоев, добавил он.Ранее глава РК Сергей Аксенов указал на дефицит врачей, сотрудников среднего и младшего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения республики. В общей сложности в регионе не хватает 1500 специалистов.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия сама производит три четверти жизненно важных лекарств – ПутинЕсли в селе нет аптеки: лекарства будут продавать в сельских больницахЛекарство от рака и робот-хирург: что изобретают крымские ученые

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости крыма, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, константин скорупский, минздрав крыма, лекарства