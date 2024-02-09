https://crimea.ria.ru/20240209/kuda-obraschatsya-bolnym-diabetom-i-onkologiey-za-lekarstvami-v-krymu-1134833162.html
Куда обращаться больным диабетом и онкологией за лекарствами в Крыму
Куда обращаться больным диабетом и онкологией за лекарствами в Крыму - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Куда обращаться больным диабетом и онкологией за лекарствами в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников в регионе. Соответствующее заявление он разместил в своем... РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T18:24
2024-02-09T18:24
2024-02-09T18:25
сергей аксенов
новости крыма
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
константин скорупский
минздрав крыма
лекарства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110610/28/1106102860_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_34b2879e8de265cbc8e8b6e340a6ee92.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников в регионе. Соответствующее заявление он разместил в своем Telegram-канале.Глава республики отметил, что в его адрес вновь поступают жалобы в связи с нарушением поставок лекарств для льготных категорий граждан. В первую очередь это люди с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.Он потребовал решить проблему в кратчайший срок. А все поступившие от граждан обращения отработать индивидуально.Контроль данного направления будет еженедельным, работа должна быть системной и без сбоев, добавил он.Ранее глава РК Сергей Аксенов указал на дефицит врачей, сотрудников среднего и младшего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения республики. В общей сложности в регионе не хватает 1500 специалистов.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия сама производит три четверти жизненно важных лекарств – ПутинЕсли в селе нет аптеки: лекарства будут продавать в сельских больницахЛекарство от рака и робот-хирург: что изобретают крымские ученые
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110610/28/1106102860_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_66520472db5a715253f9e92b3b16c168.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, новости крыма, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, константин скорупский, минздрав крыма, лекарства
Куда обращаться больным диабетом и онкологией за лекарствами в Крыму
Диабетиков и онкобольных необходимо обеспечить льготными лекарствами – Аксенов
18:24 09.02.2024 (обновлено: 18:25 09.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников в регионе. Соответствующее заявление он разместил в своем Telegram-канале.
Глава республики отметил, что в его адрес вновь поступают жалобы в связи с нарушением поставок лекарств для льготных категорий граждан. В первую очередь это люди с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.
"Такая ситуация недопустима. Тем более, что по поручению Президента предусмотрены все необходимые меры и бюджетное финансирование, – подчеркнул Аксенов. – Помощь льготникам должна быть адресной, доходить до всех больных".
Он потребовал решить проблему в кратчайший срок. А все поступившие от граждан обращения отработать индивидуально.
"Вопросами обеспечения лекарственными препаратами занимается непосредственно Министерство здравоохранения Республики Крым. Граждане могут обращаться в Telegram-приемную министра здравоохранения Константина Викторовича Скорупского по номеру +7 (978) 402-90-90 или на электронную почту lgota@mzdrav.rk.gov.ru"
, – добавил Аксенов.
Контроль данного направления будет еженедельным, работа должна быть системной и без сбоев, добавил он.
Ранее глава РК Сергей Аксенов указал
на дефицит врачей, сотрудников среднего и младшего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения республики. В общей сложности в регионе не хватает 1500 специалистов.
Читайте также на РИА Новости Крым: