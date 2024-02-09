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Больницам и поликлиникам Крыма не хватает 1500 медиков – Аксенов

Больницам и поликлиникам Крыма не хватает 1500 медиков – Аксенов - РИА Новости Крым, 09.02.2024

Больницам и поликлиникам Крыма не хватает 1500 медиков – Аксенов

Крымские объекты здравоохранения испытывают дефицит кадров. В общей сложности речь идет о порядка полутора тысячах специалистов, сообщил глава РК Сергей... РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T17:15

2024-02-09T17:15

2024-02-09T17:15

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Крымские объекты здравоохранения испытывают дефицит кадров. В общей сложности речь идет о порядка полутора тысячах специалистов, сообщил глава РК Сергей Аксенов.По словам главы республики, только за последние две недели на работу приняты такие узкие специалисты, как анестезиолог, ортопед, онколог, терапевт, челюстно-лицевой хирург и аллерголог. Но этого недостаточно. Подбором кадров необходимо заниматься системно, это задача главных врачей, так как только они знают проблемы конкретного медучреждения, подчеркнул Аксенов.Он напомнил, что предоставление квалифицированной медпомощи по месту жительства пациентов является главной целью, чтобы им не нужно было приезжать в другой город.Глава Крыма также отметил, что в ближайшее время в Ялте на базе Федерального медико-биологического агентства откроется отделение гемодиализа, и пациентам больше не придется ездить в Алушту.Как ранее сообщал министр здравоохранения региона Константин Скорупский, в текущем году в Крыму планируют достроить новые поликлиники и провести реконструкцию существующих объектов здравоохранения, также в планах покупка автомобилей скорой помощи и оборудования, в том числе высокотехнологичного.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацпроект "Здравоохранение" в Крыму: что сделано на 1,6 млрдНовые поликлиники и больницы откроют в Севастополе - где и когдаОсобый статус крымского доктора: чем привлечь молодых специалистов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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