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Больницам и поликлиникам Крыма не хватает 1500 медиков – Аксенов - РИА Новости Крым, 09.02.2024
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Больницам и поликлиникам Крыма не хватает 1500 медиков – Аксенов
Больницам и поликлиникам Крыма не хватает 1500 медиков – Аксенов - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Больницам и поликлиникам Крыма не хватает 1500 медиков – Аксенов
Крымские объекты здравоохранения испытывают дефицит кадров. В общей сложности речь идет о порядка полутора тысячах специалистов, сообщил глава РК Сергей... РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T17:15
2024-02-09T17:15
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Крымские объекты здравоохранения испытывают дефицит кадров. В общей сложности речь идет о порядка полутора тысячах специалистов, сообщил глава РК Сергей Аксенов.По словам главы республики, только за последние две недели на работу приняты такие узкие специалисты, как анестезиолог, ортопед, онколог, терапевт, челюстно-лицевой хирург и аллерголог. Но этого недостаточно. Подбором кадров необходимо заниматься системно, это задача главных врачей, так как только они знают проблемы конкретного медучреждения, подчеркнул Аксенов.Он напомнил, что предоставление квалифицированной медпомощи по месту жительства пациентов является главной целью, чтобы им не нужно было приезжать в другой город.Глава Крыма также отметил, что в ближайшее время в Ялте на базе Федерального медико-биологического агентства откроется отделение гемодиализа, и пациентам больше не придется ездить в Алушту.Как ранее сообщал министр здравоохранения региона Константин Скорупский, в текущем году в Крыму планируют достроить новые поликлиники и провести реконструкцию существующих объектов здравоохранения, также в планах покупка автомобилей скорой помощи и оборудования, в том числе высокотехнологичного.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацпроект "Здравоохранение" в Крыму: что сделано на 1,6 млрдНовые поликлиники и больницы откроют в Севастополе - где и когдаОсобый статус крымского доктора: чем привлечь молодых специалистов
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РИА Новости Крым
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4.7
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сергей аксенов, новости крыма, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, крым, россия, общество
Больницам и поликлиникам Крыма не хватает 1500 медиков – Аксенов

Крыму не хватает 500 врачей и до 1000 медицинских работников младшего и среднего звена

17:15 09.02.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов
Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Крымские объекты здравоохранения испытывают дефицит кадров. В общей сложности речь идет о порядка полутора тысячах специалистов, сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"Продолжаем работу по комплектации кадрами наших медицинских учреждений. На сегодняшний день есть дефицит в 500 врачей и около тысячи человек младшего и среднего медперсонала", – написал в своем Telegram-канале Аксенов.
По словам главы республики, только за последние две недели на работу приняты такие узкие специалисты, как анестезиолог, ортопед, онколог, терапевт, челюстно-лицевой хирург и аллерголог. Но этого недостаточно. Подбором кадров необходимо заниматься системно, это задача главных врачей, так как только они знают проблемы конкретного медучреждения, подчеркнул Аксенов.

"Руководители должны лично держать ситуацию на контроле: контактировать с учебными заведениями и организациями по подбору кадров. Также необходимо определить, каких мер поддержки медработников не хватает в нашем регионе по сравнению с другими", – уточнил Аксенов.

Он напомнил, что предоставление квалифицированной медпомощи по месту жительства пациентов является главной целью, чтобы им не нужно было приезжать в другой город.
Глава Крыма также отметил, что в ближайшее время в Ялте на базе Федерального медико-биологического агентства откроется отделение гемодиализа, и пациентам больше не придется ездить в Алушту.
Как ранее сообщал министр здравоохранения региона Константин Скорупский, в текущем году в Крыму планируют достроить новые поликлиники и провести реконструкцию существующих объектов здравоохранения, также в планах покупка автомобилей скорой помощи и оборудования, в том числе высокотехнологичного.
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Сергей АксеновНовости КрымаЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииКрымРоссияОбщество
 
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