https://crimea.ria.ru/20240214/s-marta-mediki-v-malykh-gorodakh-budut-poluchat-doplaty-do-50-tysyach-rubley-1134947990.html

С марта медики в малых городах будут получать доплаты до 50 тысяч рублей

С марта медики в малых городах будут получать доплаты до 50 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 14.02.2024

С марта медики в малых городах будут получать доплаты до 50 тысяч рублей

С первого марта врачи и медицинский персонал в учреждениях здравоохранения малых городов и сел России должны получать доплаты до 50 тысяч рублей ежемесячно... РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T18:25

2024-02-14T18:25

2024-02-14T18:26

владимир путин (политик)

россия

здравоохранение в россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА новости Крым. С первого марта врачи и медицинский персонал в учреждениях здравоохранения малых городов и сел России должны получать доплаты до 50 тысяч рублей ежемесячно. Такое поручение дал президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии форума будущих технологий.Глава государства сообщил, что с этого года в стране будут выровнены тарифы на оказание медицинской помощи в городах и сельской местности. То есть существенно увеличится уровень финансовой поддержки фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и других организаций первичного звена в небольших населенных пунктах.Президент обратил внимание глав регионов, что эти средства в первую очередь "должны направляться на заработные платы медицинских работников в сельской местности". При этом "необходимо обратить внимание на поддержку врачей по наиболее востребованным направлениям и работников районных и участковых больниц"."В городах, где живет от 50 до 100 тысяч человек, врачи будут дополнительно, помимо заработной платы получать 29 тысяч рублей, средний медперсонал - 13 тысяч рублей", сказал Путин.А там, где живет меньше 50 тысяч человек, такие специальные выплаты будут существенно выше: 50 тысяч рублей ежемесячно в дополнение заработной плате будут получать врачи, а средний медперсонал – 30 000 рублей, уточнил президент.Начисление повышенных выплат президент предложил начислять уже с 1 марта текущего года.Как стать участником программЖелающие стать участником программ "Земский доктор" или "Земский фельдшер" должны обратиться в региональный орган здравоохранения и ознакомиться с перечнем существующих вакансий.После этого необходимо заключить трудовой договор с медучреждением и дать согласие отработать там не менее пяти лет. Далее – подать заявление на получение выплаты в региональный депздрав. К заявлению необходимо приложить реквизиты для перевода денежных средств, копии диплома об образовании и трудового договора. Подать заявление и документы также можно через отдел кадров по месту работы.При этом на выплату могут рассчитывать выпускники медицинских колледжей и вузов, которые завершили учебу и вернулись работать в свои населенные пункты, где зарегистрированы по месту жительства.Кроме того, выплаты на уровне медицинского персонала будут предоставляться водителям автомобилей скорой медицинской помощи в новых регионах. Об этом на встрече с участниками форума "Все для Победы!" заявил президент РФ Владимир Путин.Весной прошлого года правительство России выделило 190 млн рублей на единовременные компенсации для медработников Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На первом этапе компенсация составляла один миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров, акушеров и медсестер.Программа "Земский доктор" в КрымуВ Крыму успешно реализуются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", благодаря которым в медучреждения региона привлекли 335 врачей и 97 специалистов среднего звена, сообщал ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов.При этом работа по ликвидации проблемы кадрового дефицита продолжается. Для этого в Крыму действует ряд мер социальной поддержки медицинских работников.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрелы, роды и врачи: будни больницы в прифронтовой ВасильевкеКлятва Гиппократа и огонь ВСУ: как работает херсонская медицинаОсобый статус крымского доктора: чем привлечь молодых специалистов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, здравоохранение в россии, общество, экономика, пособия и выплаты, новости