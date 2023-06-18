https://crimea.ria.ru/20230618/skolko-vrachey-priekhali-v-krym-po-programme-zemskiy-doktor-1129456663.html

Сколько врачей приехали в Крым по программе "Земский доктор"

Сколько врачей приехали в Крым по программе "Земский доктор" - РИА Новости Крым, 18.06.2023

Сколько врачей приехали в Крым по программе "Земский доктор"

В Крыму насчитывается больше 6,5 тысяч медицинских работников, в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в медучреждения региона привлечены 335... РИА Новости Крым, 18.06.2023

2023-06-18T11:47

2023-06-18T11:47

2023-06-18T11:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Крыму насчитывается больше 6,5 тысяч медицинских работников, в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в медучреждения региона привлечены 335 врачей и 97 специалистов со средним медицинским образованием. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в поздравлении по случаю Дня медицинского работника.По его информации, в республике сейчас успешно реализуются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", благодаря которым в медучреждения региона привлекли 335 врачей и 97 специалистов среднего звена."С 2014 года в Крыму построено более 155 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, проведено свыше 800 капитальных ремонтов, обновлен автопарк "скорой помощи", приобретено более 7 тысяч единиц оборудования, в том числе более 50 единиц "тяжелого" оборудования", - уточнил спикер Госсовета.Также он отметил, что с 2015 года высокотехнологичная помощь в медучреждениях региона оказана почти 84 тысячам пациентов.Ранее сообщалось, что в Крыму в настоящее время укомплектованность врачами скорой медицинской помощи, а также фельдшеров и водителей неотложек, находится на уровне 80%.По информации HR-специалиста и эксперта в области управления персоналом Оксаны Волкиной, на рынке труда растет спрос на профессиональных психологов и врачей.Читайте также на РИА Новости Крым:Выбрался из серой зоны: в Симферополе выходили малыша весом в 617 граммовКак пособия влияют на рождаемость в КрымуВрач назвал основную причину абортов в Крыму

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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