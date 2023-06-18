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Сколько врачей приехали в Крым по программе "Земский доктор" - РИА Новости Крым, 18.06.2023
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Сколько врачей приехали в Крым по программе "Земский доктор"
Сколько врачей приехали в Крым по программе "Земский доктор" - РИА Новости Крым, 18.06.2023
Сколько врачей приехали в Крым по программе "Земский доктор"
В Крыму насчитывается больше 6,5 тысяч медицинских работников, в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в медучреждения региона привлечены 335... РИА Новости Крым, 18.06.2023
2023-06-18T11:47
2023-06-18T11:47
крым
новости крыма
владимир константинов
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Крыму насчитывается больше 6,5 тысяч медицинских работников, в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в медучреждения региона привлечены 335 врачей и 97 специалистов со средним медицинским образованием. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в поздравлении по случаю Дня медицинского работника.По его информации, в республике сейчас успешно реализуются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", благодаря которым в медучреждения региона привлекли 335 врачей и 97 специалистов среднего звена."С 2014 года в Крыму построено более 155 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, проведено свыше 800 капитальных ремонтов, обновлен автопарк "скорой помощи", приобретено более 7 тысяч единиц оборудования, в том числе более 50 единиц "тяжелого" оборудования", - уточнил спикер Госсовета.Также он отметил, что с 2015 года высокотехнологичная помощь в медучреждениях региона оказана почти 84 тысячам пациентов.Ранее сообщалось, что в Крыму в настоящее время укомплектованность врачами скорой медицинской помощи, а также фельдшеров и водителей неотложек, находится на уровне 80%.По информации HR-специалиста и эксперта в области управления персоналом Оксаны Волкиной, на рынке труда растет спрос на профессиональных психологов и врачей.Читайте также на РИА Новости Крым:Выбрался из серой зоны: в Симферополе выходили малыша весом в 617 граммовКак пособия влияют на рождаемость в КрымуВрач назвал основную причину абортов в Крыму
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, владимир константинов, здравоохранение в крыму и севастополе, общество
Сколько врачей приехали в Крым по программе "Земский доктор"

Константинов: в медучреждения Крыма привлекли 335 врачей и 97 специалистов среднего звена

11:47 18.06.2023
 
© Пресс-служба КФУ им. ВернадскогоВрачи в операционной
Врачи в операционной
© Пресс-служба КФУ им. Вернадского
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Крыму насчитывается больше 6,5 тысяч медицинских работников, в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в медучреждения региона привлечены 335 врачей и 97 специалистов со средним медицинским образованием. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в поздравлении по случаю Дня медицинского работника.
"Крымские медицинские работники — это семья высококлассных специалистов, состоящая из более чем 6,5 тысяч человек. Каждый из них в любую минуту готов прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Это касается не только крымчан: с начала СВО наши медики выезжали на прифронтовые территории, помогали в новых субъектах России", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его информации, в республике сейчас успешно реализуются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", благодаря которым в медучреждения региона привлекли 335 врачей и 97 специалистов среднего звена.
"С 2014 года в Крыму построено более 155 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, проведено свыше 800 капитальных ремонтов, обновлен автопарк "скорой помощи", приобретено более 7 тысяч единиц оборудования, в том числе более 50 единиц "тяжелого" оборудования", - уточнил спикер Госсовета.
Также он отметил, что с 2015 года высокотехнологичная помощь в медучреждениях региона оказана почти 84 тысячам пациентов.
Ранее сообщалось, что в Крыму в настоящее время укомплектованность врачами скорой медицинской помощи, а также фельдшеров и водителей неотложек, находится на уровне 80%.
По информации HR-специалиста и эксперта в области управления персоналом Оксаны Волкиной, на рынке труда растет спрос на профессиональных психологов и врачей.
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