https://crimea.ria.ru/20230618/skolko-vrachey-priekhali-v-krym-po-programme-zemskiy-doktor-1129456663.html
Сколько врачей приехали в Крым по программе "Земский доктор"
Сколько врачей приехали в Крым по программе "Земский доктор" - РИА Новости Крым, 18.06.2023
Сколько врачей приехали в Крым по программе "Земский доктор"
В Крыму насчитывается больше 6,5 тысяч медицинских работников, в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в медучреждения региона привлечены 335... РИА Новости Крым, 18.06.2023
2023-06-18T11:47
2023-06-18T11:47
2023-06-18T11:47
крым
новости крыма
владимир константинов
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0d/1129356292_0:70:3071:1797_1920x0_80_0_0_0d704abc040261019a9167403d3dfdc9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Крыму насчитывается больше 6,5 тысяч медицинских работников, в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в медучреждения региона привлечены 335 врачей и 97 специалистов со средним медицинским образованием. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в поздравлении по случаю Дня медицинского работника.По его информации, в республике сейчас успешно реализуются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", благодаря которым в медучреждения региона привлекли 335 врачей и 97 специалистов среднего звена."С 2014 года в Крыму построено более 155 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, проведено свыше 800 капитальных ремонтов, обновлен автопарк "скорой помощи", приобретено более 7 тысяч единиц оборудования, в том числе более 50 единиц "тяжелого" оборудования", - уточнил спикер Госсовета.Также он отметил, что с 2015 года высокотехнологичная помощь в медучреждениях региона оказана почти 84 тысячам пациентов.Ранее сообщалось, что в Крыму в настоящее время укомплектованность врачами скорой медицинской помощи, а также фельдшеров и водителей неотложек, находится на уровне 80%.По информации HR-специалиста и эксперта в области управления персоналом Оксаны Волкиной, на рынке труда растет спрос на профессиональных психологов и врачей.Читайте также на РИА Новости Крым:Выбрался из серой зоны: в Симферополе выходили малыша весом в 617 граммовКак пособия влияют на рождаемость в КрымуВрач назвал основную причину абортов в Крыму
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0d/1129356292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c5c55556624977bbaf3a3ba92f7ad325.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, владимир константинов, здравоохранение в крыму и севастополе, общество
Сколько врачей приехали в Крым по программе "Земский доктор"
Константинов: в медучреждения Крыма привлекли 335 врачей и 97 специалистов среднего звена
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Крыму насчитывается больше 6,5 тысяч медицинских работников, в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в медучреждения региона привлечены 335 врачей и 97 специалистов со средним медицинским образованием. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в поздравлении по случаю Дня медицинского работника.
"Крымские медицинские работники — это семья высококлассных специалистов, состоящая из более чем 6,5 тысяч человек. Каждый из них в любую минуту готов прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Это касается не только крымчан: с начала СВО наши медики выезжали на прифронтовые территории, помогали в новых субъектах России", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
По его информации, в республике сейчас успешно реализуются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", благодаря которым в медучреждения региона привлекли 335 врачей и 97 специалистов среднего звена.
"С 2014 года в Крыму построено более 155 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, проведено свыше 800 капитальных ремонтов, обновлен автопарк "скорой помощи", приобретено более 7 тысяч единиц оборудования, в том числе более 50 единиц "тяжелого" оборудования", - уточнил спикер Госсовета.
Также он отметил, что с 2015 года высокотехнологичная помощь в медучреждениях региона оказана почти 84 тысячам пациентов.
Ранее сообщалось
, что в Крыму в настоящее время укомплектованность врачами скорой медицинской помощи, а также фельдшеров и водителей неотложек, находится на уровне 80%.
По информации HR-специалиста и эксперта в области управления персоналом Оксаны Волкиной, на рынке труда растет спрос
на профессиональных психологов и врачей.
Читайте также на РИА Новости Крым: