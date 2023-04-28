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Людей не хватает, но машины новые: как работают скорые в Крыму
Людей не хватает, но машины новые: как работают скорые в Крыму - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Людей не хватает, но машины новые: как работают скорые в Крыму
В настоящее время укомплектованность врачами скорой медицинской помощи, а также фельдшеров и водителей неотложек, находится на уровне 80%. С началом летнего... РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T21:13
2023-04-28T21:13
2023-04-28T21:13
радио "спутник в крыму"
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
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олег люлько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В настоящее время укомплектованность врачами скорой медицинской помощи, а также фельдшеров и водителей неотложек, находится на уровне 80%. С началом летнего сезона, когда увеличится количество населения, которому, в том числе, может понадобиться медицинская помощь, эта нехватка будет особенно ощутимой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замдиректора по оперативной работе, медицины катастроф и гражданской защите населения - руководитель службы медицины катастроф аппарата управления Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медпомощи Олег Люлько.Врачей не хватаетНесмотря на нехватку кадров, медики стараются выполнять установленные нормативы.Так, при норме 345 вызовов на одну тысячу населения в 2021-м сотрудники скорой помощи в Крыму выполнили 330 вызовов, в 2022 году – 314, уточнил он."Но потребность в кадрах есть, мы постоянно нуждаемся во врачах скорой помощи. Особенно нехватка кадров ощущается в летний сезон", - сказал Люлько.По его информации, сейчас в штатном расписании 181 бригада скорой медпомощи, из которых одна – это специализированные анестезиологи и реанимация, две психиатрические бригады, 54 - общепрофильные врачебные и 124 общепрофильные фельдшерские бригады."В нашей структуре семь станций скорой медпомощи, в том числе 20 подстанций", - сказал он, уточнив, что, в принципе, этого хватает.Согласно нормативам, максимальное время ожидания бригады скорой помощи с момента вызова не должно превышать 20 минут.Скорых в достаткеКак отметил Люлько, "существующий автопарк скорой солидный", всего насчитывается 324 автомобиля. Машин со сроком эксплуатации свыше пяти лет всего лишь 35. Остальные – новые.В комплексе на базе ЛиАЗа шесть реанимационных столов для оказания помощи, а также рядом могут устанавливаться пневмокаркасные модули – перевязочная и эвакуационная.Взаимодействие и новые территорииСейчас медики скорой помощи не только обслуживают население Крыма, но и оказывают медпомощь жителям сопредельных территорий, в частности, Геническа, сообщил Лялько.По его словам, уже случались ситуации, когда крымские "скоряки" эвакуировали людей из Голой Пристани и Новой Каховки."Как-то нам поставили задачу - собрать определенно количество бригад вне тех, которые вышли на смену, а на смену в Крыму выходить порядка 100-150 тысяч человек круглосуточно, так вот дополнительно мы собрали не меньшее количество бригад. И Севастополь тогда выделял определенное количество бригад, которые мы формировали", - уточнил руководитель.Читайте также на РИА Новости Крым:В гололед и по горам: крымские медики получили 24 машины скорой помощиОбразование, медицина и ЖХК: как идет восстановление новых регионов РФСильный и послушный: в Крыму придумали робота - ассистента хирурга
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крым, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, скорая помощь, новости крыма, новые регионы россии, олег люлько
Людей не хватает, но машины новые: как работают скорые в Крыму
Руководитель службы медицины катастроф Крыма: скорая помощь укомплектована врачами на 80%
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым.
В настоящее время укомплектованность врачами скорой медицинской помощи, а также фельдшеров и водителей неотложек, находится на уровне 80%. С началом летнего сезона, когда увеличится количество населения, которому, в том числе, может понадобиться медицинская помощь, эта нехватка будет особенно ощутимой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал замдиректора по оперативной работе, медицины катастроф и гражданской защите населения - руководитель службы медицины катастроф аппарата управления Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медпомощи Олег Люлько.
Врачей не хватает
"Укомплектованность врачами скорой медицинской помощи в первом квартале этого года составила 80% (тогда как в прошлом году речь шла о 60%), укомплектованность средним медперсоналом – фельдшерами, медсестры и водителями также находится на уровне 80%", - рассказал он.
Несмотря на нехватку кадров, медики стараются выполнять установленные нормативы.
Так, при норме 345 вызовов на одну тысячу населения в 2021-м сотрудники скорой помощи в Крыму выполнили 330 вызовов, в 2022 году – 314, уточнил он.
"Но потребность в кадрах есть, мы постоянно нуждаемся во врачах скорой помощи. Особенно нехватка кадров ощущается в летний сезон", - сказал Люлько.
По его информации, сейчас в штатном расписании 181 бригада скорой медпомощи, из которых одна – это специализированные анестезиологи и реанимация, две психиатрические бригады, 54 - общепрофильные врачебные и 124 общепрофильные фельдшерские бригады.
"В нашей структуре семь станций скорой медпомощи, в том числе 20 подстанций", - сказал он, уточнив, что, в принципе, этого хватает.
Согласно нормативам, максимальное время ожидания бригады скорой помощи с момента вызова не должно превышать 20 минут.
Скорых в достатке
Как отметил Люлько, "существующий автопарк скорой солидный", всего насчитывается 324 автомобиля. Машин со сроком эксплуатации свыше пяти лет всего лишь 35. Остальные – новые.
"Техническое оснащение на достаточно высоком уровне. У нас даже имеется автомобиль ЛиАЗ, на базе которого работает мобильный медицинский комплекс – таких всего два в России – в Екатеринбурге и в Крыму", - сказал он. И уточнил, что этот спецавтомобиль задействуют на различных массовых спортивных и общественных мероприятиях.
В комплексе на базе ЛиАЗа шесть реанимационных столов для оказания помощи, а также рядом могут устанавливаться пневмокаркасные модули – перевязочная и эвакуационная.
Взаимодействие и новые территории
Сейчас медики скорой помощи не только обслуживают население Крыма, но и оказывают медпомощь жителям сопредельных территорий, в частности, Геническа, сообщил Лялько.
"Доезжаем до границы, до Армянска или Чонгара, а потом отвозим или в наши лечебные учреждения, или в Краснодарский край. Налажен также порядок взаимодействия, в том числе, и с севастопольским центром медицины катастроф, и с органами соцзащиты", - отметил он.
По его словам, уже случались ситуации, когда крымские "скоряки" эвакуировали людей из Голой Пристани и Новой Каховки.
"Как-то нам поставили задачу - собрать определенно количество бригад вне тех, которые вышли на смену, а на смену в Крыму выходить порядка 100-150 тысяч человек круглосуточно, так вот дополнительно мы собрали не меньшее количество бригад. И Севастополь тогда выделял определенное количество бригад, которые мы формировали", - уточнил руководитель.
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