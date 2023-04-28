https://crimea.ria.ru/20230428/lyudey-ne-khvataet-no-mashiny-novye-kak-rabotayut-skorye-v-krymu-1128427356.html

Людей не хватает, но машины новые: как работают скорые в Крыму

Людей не хватает, но машины новые: как работают скорые в Крыму - РИА Новости Крым, 28.04.2023

Людей не хватает, но машины новые: как работают скорые в Крыму

В настоящее время укомплектованность врачами скорой медицинской помощи, а также фельдшеров и водителей неотложек, находится на уровне 80%. С началом летнего... РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-28T21:13

2023-04-28T21:13

2023-04-28T21:13

радио "спутник в крыму"

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

скорая помощь

новости крыма

новые регионы россии

олег люлько

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121115226_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1362015e39008558d3557fe6de5852dd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В настоящее время укомплектованность врачами скорой медицинской помощи, а также фельдшеров и водителей неотложек, находится на уровне 80%. С началом летнего сезона, когда увеличится количество населения, которому, в том числе, может понадобиться медицинская помощь, эта нехватка будет особенно ощутимой. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал замдиректора по оперативной работе, медицины катастроф и гражданской защите населения - руководитель службы медицины катастроф аппарата управления Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медпомощи Олег Люлько.Врачей не хватаетНесмотря на нехватку кадров, медики стараются выполнять установленные нормативы.Так, при норме 345 вызовов на одну тысячу населения в 2021-м сотрудники скорой помощи в Крыму выполнили 330 вызовов, в 2022 году – 314, уточнил он."Но потребность в кадрах есть, мы постоянно нуждаемся во врачах скорой помощи. Особенно нехватка кадров ощущается в летний сезон", - сказал Люлько.По его информации, сейчас в штатном расписании 181 бригада скорой медпомощи, из которых одна – это специализированные анестезиологи и реанимация, две психиатрические бригады, 54 - общепрофильные врачебные и 124 общепрофильные фельдшерские бригады."В нашей структуре семь станций скорой медпомощи, в том числе 20 подстанций", - сказал он, уточнив, что, в принципе, этого хватает.Согласно нормативам, максимальное время ожидания бригады скорой помощи с момента вызова не должно превышать 20 минут.Скорых в достаткеКак отметил Люлько, "существующий автопарк скорой солидный", всего насчитывается 324 автомобиля. Машин со сроком эксплуатации свыше пяти лет всего лишь 35. Остальные – новые.В комплексе на базе ЛиАЗа шесть реанимационных столов для оказания помощи, а также рядом могут устанавливаться пневмокаркасные модули – перевязочная и эвакуационная.Взаимодействие и новые территорииСейчас медики скорой помощи не только обслуживают население Крыма, но и оказывают медпомощь жителям сопредельных территорий, в частности, Геническа, сообщил Лялько.По его словам, уже случались ситуации, когда крымские "скоряки" эвакуировали людей из Голой Пристани и Новой Каховки."Как-то нам поставили задачу - собрать определенно количество бригад вне тех, которые вышли на смену, а на смену в Крыму выходить порядка 100-150 тысяч человек круглосуточно, так вот дополнительно мы собрали не меньшее количество бригад. И Севастополь тогда выделял определенное количество бригад, которые мы формировали", - уточнил руководитель.Читайте также на РИА Новости Крым:В гололед и по горам: крымские медики получили 24 машины скорой помощиОбразование, медицина и ЖХК: как идет восстановление новых регионов РФСильный и послушный: в Крыму придумали робота - ассистента хирурга

https://crimea.ria.ru/20230428/tsentry-ambulatornoy-onkologicheskoy-pomoschi-razvernuli-v-pyati-gorodakh-kryma-1128403027.html

https://crimea.ria.ru/20230124/kak-virtualnaya-realnost-pomogaet-lechit-krymchan-1126537667.html

https://crimea.ria.ru/20230412/vybralsya-iz-seroy-zony-v-simferopole-vykhodili-malysha-vesom-v-617-grammov-1128128930.html

крым

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, скорая помощь, новости крыма, новые регионы россии, олег люлько