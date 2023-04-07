https://crimea.ria.ru/20230407/v-gololed-i-po-goram-krymskie-mediki-poluchili-24-mashiny-skoroy-pomoschi-1128042591.html
В гололед и по горам: крымские медики получили 24 машины "скорой помощи"
В гололед и по горам: крымские медики получили 24 машины "скорой помощи" - РИА Новости Крым, 07.04.2023
В гололед и по горам: крымские медики получили 24 машины "скорой помощи"
", - объясняет, показывая новенький реанимобиль старший фельдшер отдела службы медицины катастроф с выездными бригадами экстренного реагирования Крымского... РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T16:23
2023-04-07T16:23
2023-04-07T16:23
здравоохранение в крыму и севастополе
скорая помощь
центр медицины катастроф в крыму
общество
крым
новости крыма
алексей кушнарев
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"Санитарные автомобили белого цвета – общепрофильные, класса "Б", у желтых машин – класс "С", в народе их называют "реанимобилями". В оснащении этой машины идет усиление объема по аппаратуре: здесь не один, а два ящика для растворов, увеличен объем кислородного оборудования, есть дефибриллятор с функцией кардиомонитора, чтобы в дороге можно было наблюдать за сердечным ритмом пациента, пульсом и гемодинамикой", - объясняет, показывая новенький реанимобиль старший фельдшер отдела службы медицины катастроф с выездными бригадами экстренного реагирования Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медпомощи Алексей Кушнарев.Для работы в сложных условияхКрымские медики получили 24 автомобиля "скорой помощи". Радостное для "скоряков" событие произошло по поручению правительства. Новые автомобили повышенной проходимости будут работать в селах и малых городах республики."Очень рад, что этот автомобиль поступил к нам на оснащение. Машины этого класса позволяют оперативно выезжать на экстренные и неотложные вызовы. Работа в службе катастроф связана, в том числе, с ситуациями, когда приходится ездить не только по асфальтированному организованному дорожному покрытию, но и по грунтовым дорогам. Этот полноприводный автомобиль удовлетворяет все наши потребности", - признается Кушнарев.И пока медики с гордостью показывают оснащение новеньких машин, водители экипажей усердно орудуют тряпками, приводят в порядок слегка запылившуюся технику. "Она ведь новенькая, сиять должна"."Старые "буханки" часто ломались и имели не те условия комфорта для выполнения задач, которые возложены на скорую медицинскую помощь. Эти машины нам необходимы, особенно в зимний период. В Ялте, сами знаете, в основном горки, ровных мест нет. Кроме того, есть такие поселки, в которые во время гололеда и снегопада на другой машине и не доедешь. Мы очень рады, что получаем в парк новые машины марки ВАЗ. Новая машина не должна лет пять ломаться и требовать к себе серьезного внимания, кроме планового ТО", - рассказывает водитель одного из ялтинских экипажей Александр Сенюто.Машин - хватает, медработников – нетПо ее словам, водителей в центре медицины катастроф достаточно. А вот медработников не хватает."Но мы делаем все возможное, чтобы привлечь медицинских работников. В этом году ожидаем выпуск фельдшеров, на них вся надежда. И готовимся уже к дополнительному обучению этих специалистов. Устроятся и будут работать и любить свою работу, - с улыбкой говорит руководитель. – У нас самая крупная медицинская организация в Крыму - сотрудников около 3,5 тысяч человек".В Крыму семь станций скорой медицинской помощи, которые расположены во всех крупных городах региона. И у каждой станции – свои подстанции, которые находятся в муниципалитетах и районах. В сезон, когда количество населения увеличивается в разы и большему количеству человек может понадобиться медицинская помощь, приходится разворачивать дополнительные подстанции. И делать все возможное, чтобы приехать к пациенту не позднее, чем через 20 минут после вызова, добавляет Буглак.Кроме того, по словам руководителя Центра медицины катастроф, на станциях скорой помощи планируется внедрить так называемые специализированные выездные бригады – психиатрические, реанимационной-анестезиологические, педиатрические."Очень долгое время все разваливалось. Но сейчас появилась возможность нам состояться как крепкая, надежная и перспективная медицинская организация", - резюмирует она.Читайте также на РИА Новости Крым:Образование, медицина и ЖХК: как идет восстановление новых регионов РФСильный и послушный: в Крыму придумали робота - ассистента хирургаВрач назвал основную причину абортов в Крыму
https://crimea.ria.ru/20220909/uspet-do-priezda-skoroy-sovety-krymskikh-vrachey-meditsiny-katastrof-1124456744.html
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Ирина Мезенцева
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Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/07/1128045405_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1436f6de9ae503145e8006a516f10a1f.jpg
Центр медицины катастроф в Крыму получил 24 новые машины "скорой" повышенной проходимости
Центр медицины катастроф в Крыму получил 24 новые машины "скорой" повышенной проходимости
2023-04-07T16:23
true
PT2M05S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
здравоохранение в крыму и севастополе, скорая помощь, центр медицины катастроф в крыму, общество, крым, новости крыма, алексей кушнарев
В гололед и по горам: крымские медики получили 24 машины "скорой помощи"
Центр медицины катастроф в Крыму получил 24 новые машины "скорой" повышенной проходимости
Собственный корреспондент
"Санитарные автомобили белого цвета – общепрофильные, класса "Б", у желтых машин – класс "С", в народе их называют "реанимобилями". В оснащении этой машины идет усиление объема по аппаратуре: здесь не один, а два ящика для растворов, увеличен объем кислородного оборудования, есть дефибриллятор с функцией кардиомонитора, чтобы в дороге можно было наблюдать за сердечным ритмом пациента, пульсом и гемодинамикой", - объясняет, показывая новенький реанимобиль старший фельдшер отдела службы медицины катастроф с выездными бригадами экстренного реагирования Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медпомощи Алексей Кушнарев.
Для работы в сложных условиях
Крымские медики получили 24 автомобиля "скорой помощи". Радостное для "скоряков" событие произошло по поручению правительства. Новые автомобили повышенной проходимости будут работать в селах и малых городах республики.
"Очень рад, что этот автомобиль поступил к нам на оснащение. Машины этого класса позволяют оперативно выезжать на экстренные и неотложные вызовы. Работа в службе катастроф связана, в том числе, с ситуациями, когда приходится ездить не только по асфальтированному организованному дорожному покрытию, но и по грунтовым дорогам. Этот полноприводный автомобиль удовлетворяет все наши потребности", - признается Кушнарев.
И пока медики с гордостью показывают оснащение новеньких машин, водители экипажей усердно орудуют тряпками, приводят в порядок слегка запылившуюся технику. "Она ведь новенькая, сиять должна".
"Старые "буханки" часто ломались и имели не те условия комфорта для выполнения задач, которые возложены на скорую медицинскую помощь. Эти машины нам необходимы, особенно в зимний период. В Ялте, сами знаете, в основном горки, ровных мест нет. Кроме того, есть такие поселки, в которые во время гололеда и снегопада на другой машине и не доедешь. Мы очень рады, что получаем в парк новые машины марки ВАЗ. Новая машина не должна лет пять ломаться и требовать к себе серьезного внимания, кроме планового ТО", - рассказывает водитель одного из ялтинских экипажей Александр Сенюто.
Машин - хватает, медработников – нет
"Потребности автотранспорта у нас в регионе покрываются на 200%. Но мы поставили перед собой задачу – обеспечить двойной автопарк, чтобы была возможность проходить техосмотры, а в случае поломки бригаду можно было бы сразу пересадить на другой автомобиль и продолжить работу, что в условиях большого количества вызовов в настоящее время необходимо", - рассказывает и.о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак.
По ее словам, водителей в центре медицины катастроф достаточно. А вот медработников не хватает.
"Но мы делаем все возможное, чтобы привлечь медицинских работников. В этом году ожидаем выпуск фельдшеров, на них вся надежда. И готовимся уже к дополнительному обучению этих специалистов. Устроятся и будут работать и любить свою работу, - с улыбкой говорит руководитель. – У нас самая крупная медицинская организация в Крыму - сотрудников около 3,5 тысяч человек".
В Крыму семь станций скорой медицинской помощи, которые расположены во всех крупных городах региона. И у каждой станции – свои подстанции, которые находятся в муниципалитетах и районах. В сезон, когда количество населения увеличивается в разы и большему количеству человек может понадобиться медицинская помощь, приходится разворачивать дополнительные подстанции. И делать все возможное, чтобы приехать к пациенту не позднее, чем через 20 минут после вызова, добавляет Буглак.
Кроме того, по словам руководителя Центра медицины катастроф, на станциях скорой помощи планируется внедрить так называемые специализированные выездные бригады – психиатрические, реанимационной-анестезиологические, педиатрические.
"Очень долгое время все разваливалось. Но сейчас появилась возможность нам состояться как крепкая, надежная и перспективная медицинская организация", - резюмирует она.
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