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Ищут днем с огнем: какие специалисты нужны в Крыму - РИА Новости Крым, 15.05.2023
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Ищут днем с огнем: какие специалисты нужны в Крыму
Ищут днем с огнем: какие специалисты нужны в Крыму - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Ищут днем с огнем: какие специалисты нужны в Крыму
На рынке труда растет спрос на электрогазосварщиков, инженеров и агрономов. Кроме того, существует спрос на профессиональных психологов и врачей. Об этом на... РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T19:46
2023-05-15T19:17
крым
рынок труда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. На рынке труда растет спрос на электрогазосварщиков, инженеров и агрономов. Кроме того, существует спрос на профессиональных психологов и врачей. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказала HR-специалист, эксперт в области управления персоналом Оксана Волкина.Работа в полях и на производствеПо словам Волкиной, по-прежнему востребованы медики, которые в современных условиях должны обладать не только чисто медицинскими знаниями, ведь в медицине "есть перспективные направления, связанные с искусственным интеллектом"."Трендовыми" направлениями специалист назвала IT-направление и психологию."Психология сейчас вообще в тренде. Развивается сфера управления персоналом. Компании сейчас задумываются не просто о том, чтобы зарплату платить и так удерживать людей, но и о том, чтобы обеспечивать внутри компании заботу о счастье и благополучии, чтобы сотрудникам было морально и психологически комфортно. Для этого нанимают в штат психологов или же обращаются к сторонним специалистам", - объяснила эксперт.HR-специалист обозначила, что на рынке труда стали популярны удаленные формы занятости. Появляются "так называемые параллельные карьеры, когда, работая в одной сфере люди начинают икать варианты, где бы еще чем заняться, или переобучаются в зрелом возрасте на новые направления"."Грань между мужскими и женскими профессиями стирается. Еще 10-15 лет назад женщин-водителей было не так много, а сегодня каждый второй автомобиль управляется женщиной. Сейчас даже в такой традиционно мужской сфере как хирургия, стало немало женщин", - сказала она.В то же время эксперт убеждена, что скоро в некоторых сферах роботы заменят людей."Возможно, что со временем мы увидим, что автотранспорт будет управляться искусственным интеллектом. И такие профессии, как водитель такси или водитель спецтехники, постепенно отойдут на задний план, искусственный интеллект успешно справляются с этими задачами", - сказала она. И уточнила, что в сфере коммуникаций роботы не смогут заменить человеку живого специалиста.Кто зарабатывает большеВ плане заработка очень многое зависит от личностных характеристик, отметила эксперт, "есть очень много посредственных агрономов и посредственных юристов, которые довольствуются малым".По словам Волкиной, в Крыму электрогазосварщик с опытом работы от двух лет зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц. Токарь 5-го разряда, имеет зарплату от 80 тысяч рублей."Эти специалисты сегодня очень востребованы на рынке, их не хватает", - уточнила она.Не хватает рабочих рукПо информации Волкиной, сегодня в Крыму, как и в целом по России, ощущается нехватка работоспособного населения.Как отметила специалист, не самым лучшим образом отразились на рынке труда СВО и частичная мобилизация."Что скрывать, были люди, которые выехали из Российской Федерации, некоторое выехали навсегда. Также отток интеллектуалов был и в 90-х годах, это те специалисты, которые могли бы сейчас передавать какие-то свои знания и навыки, в том числе, и инженерные", - отметила она.В то же время, Волкина уточнила, что сегодня поиск работы – это тоже работа."Несмотря на дефицит кадров, требования к кандидатам, их отбор, ужесточился. Кампании стараются более тщательно привлекать в свою команду людей, оценивать их правильно. И, несмотря на дефицит, не готовы сейчас всех, кто придет, брать в компанию сразу", - сказала она.Читайте также на РИА Новости Крым:Участников спецоперации бесплатно научат новым профессиямКуда обращаться в случае несчастного случая на производствеЗаконопроект о студентах-целевиках не решит проблему нехватки учителей
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Ищут днем с огнем: какие специалисты нужны в Крыму

HR-специалист Волкина: в Крыму остро не хватает врачей, сварщиков и агрономов

19:46 15.05.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТокарь
Токарь - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. На рынке труда растет спрос на электрогазосварщиков, инженеров и агрономов. Кроме того, существует спрос на профессиональных психологов и врачей. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказала HR-специалист, эксперт в области управления персоналом Оксана Волкина.

Работа в полях и на производстве

"Сейчас очень активно развивается российская экономика в плане сельскохозяйственного направления, и не хватает этих специалистов. Также сейчас не хватает работников технических направлений - квалифицированных инженеров и даже электрогазосварщиков. И мы их днем с огнем ищем по рынку труда", - сказала она.
По словам Волкиной, по-прежнему востребованы медики, которые в современных условиях должны обладать не только чисто медицинскими знаниями, ведь в медицине "есть перспективные направления, связанные с искусственным интеллектом".
"Трендовыми" направлениями специалист назвала IT-направление и психологию.
"Психология сейчас вообще в тренде. Развивается сфера управления персоналом. Компании сейчас задумываются не просто о том, чтобы зарплату платить и так удерживать людей, но и о том, чтобы обеспечивать внутри компании заботу о счастье и благополучии, чтобы сотрудникам было морально и психологически комфортно. Для этого нанимают в штат психологов или же обращаются к сторонним специалистам", - объяснила эксперт.
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HR-специалист обозначила, что на рынке труда стали популярны удаленные формы занятости. Появляются "так называемые параллельные карьеры, когда, работая в одной сфере люди начинают икать варианты, где бы еще чем заняться, или переобучаются в зрелом возрасте на новые направления".
"Грань между мужскими и женскими профессиями стирается. Еще 10-15 лет назад женщин-водителей было не так много, а сегодня каждый второй автомобиль управляется женщиной. Сейчас даже в такой традиционно мужской сфере как хирургия, стало немало женщин", - сказала она.
В то же время эксперт убеждена, что скоро в некоторых сферах роботы заменят людей.
"Возможно, что со временем мы увидим, что автотранспорт будет управляться искусственным интеллектом. И такие профессии, как водитель такси или водитель спецтехники, постепенно отойдут на задний план, искусственный интеллект успешно справляются с этими задачами", - сказала она. И уточнила, что в сфере коммуникаций роботы не смогут заменить человеку живого специалиста.
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Кто зарабатывает больше

В плане заработка очень многое зависит от личностных характеристик, отметила эксперт, "есть очень много посредственных агрономов и посредственных юристов, которые довольствуются малым".
"Агроном средней специализации зарабатывает сегодня от 60 тысяч рублей, агроном с опытом работы 2-3 года уже может зарабатывать от 80 до 120 тысяч рублей. Это крымские заработные платы", - сказала она.
По словам Волкиной, в Крыму электрогазосварщик с опытом работы от двух лет зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц. Токарь 5-го разряда, имеет зарплату от 80 тысяч рублей.
"Эти специалисты сегодня очень востребованы на рынке, их не хватает", - уточнила она.
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Не хватает рабочих рук

По информации Волкиной, сегодня в Крыму, как и в целом по России, ощущается нехватка работоспособного населения.
"Населения, которое может физически работать, не так много. Такая тенденция сложилась и в целом по Российской Федерации. Демографическая яма, когда на стыке 90-х был очень серьезный спад рождаемости, порождает дефицит кадров практически во всех сферах и отраслях. Компенсировать в количественном плане рынок труда получится только через ближайшие 15 лет", - считает она.
Как отметила специалист, не самым лучшим образом отразились на рынке труда СВО и частичная мобилизация.
"Что скрывать, были люди, которые выехали из Российской Федерации, некоторое выехали навсегда. Также отток интеллектуалов был и в 90-х годах, это те специалисты, которые могли бы сейчас передавать какие-то свои знания и навыки, в том числе, и инженерные", - отметила она.
В то же время, Волкина уточнила, что сегодня поиск работы – это тоже работа.
"Несмотря на дефицит кадров, требования к кандидатам, их отбор, ужесточился. Кампании стараются более тщательно привлекать в свою команду людей, оценивать их правильно. И, несмотря на дефицит, не готовы сейчас всех, кто придет, брать в компанию сразу", - сказала она.
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