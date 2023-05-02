https://crimea.ria.ru/20230502/kuda-obraschatsya-v-sluchae-neschastnogo-sluchaya-na-proizvodstve-1128459313.html

Куда обращаться в случае несчастного случая на производстве

Куда обращаться в случае несчастного случая на производстве - РИА Новости Крым, 02.05.2023

Куда обращаться в случае несчастного случая на производстве

Обязанность сообщить о несчастном случае на производстве в инспекцию по труду в России возлагается на работодателя. В случае, если предприятие по каким-то... РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T07:55

2023-05-02T07:55

2023-05-02T07:55

крым

общество

закон и право

профсоюз

надежда краденова

леонид михалевский

федерация независимых профсоюзов крыма

несчастный случай на производстве

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Обязанность сообщить о несчастном случае на производстве в инспекцию по труду в России возлагается на работодателя. В случае, если предприятие по каким-то причинам не желает этого делать, получившему травму сотруднику необходимо заявить о произошедшем самостоятельно. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова.После этого формируется комиссия по расследованию несчастного случая, в которой в обязательном порядке должен присутствовать представитель профсоюзов. И это вне зависимости от того, есть ли на данном объекте профсоюзная организация или нет, подчеркнула она.Если же работодатель проигнорировал эту обязанность, получившему травму сотруднику необходимо обратиться за помощью в Федерацию независимых профсоюзов Крыма (в случае, если это произошло в регионе - ред.). Юристы организации помогут работнику отстоять его права и восстановить справедливость. Кроме того, жалоба от сотрудника может быть направлена в Трудовую инспекцию.В свою очередь замминистра труда и социальной защиты РК, координатор Республиканской комиссии Леонид Михалевский отметил, что в настоящее время проверки исполнения требований к соблюдению безопасных условий труда носят скорее профилактический характер."Сейчас работодателям оказывается всесторонняя помощь, в том числе разъяснительного характера, которая направлена на недопущение несчастных случаев на производстве. В том числе речь идет о проведении семинаров и обучении сотрудников, а также привлечении сторонних высококлассных специалистов по безопасности организации труда", – сказал Михалевский и отметил, что работодатели очень охотно идут на контакт и самостоятельно устраняют выявленные нарушения.Благодаря таким изменениям число несчастных случаев на предприятиях Крыма сократилось вдвое. Однако полностью избежать их пока не удается. По оценкам специалистов, самыми травматичными профессиями остаются связанные со строительством и транспортными перевозками.Ранее замминистра труда и социальной защиты РК подчеркнул актуальность борьбы с теневой занятостью в регионе. По предварительным оценкам, без надлежащего оформления трудовых отношений в Крыму работает более 200 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму снизился уровень безработицыШум и закон: в Крыму оценили законопроект "о тишине и покое граждан""Кустарные" мастера: как защитить свои права при сделке с физлицомАксенов: надо создать закон для защиты прав работников фирм-банкротов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, закон и право, профсоюз, надежда краденова, леонид михалевский, федерация независимых профсоюзов крыма, несчастный случай на производстве, несчастный случай, новости