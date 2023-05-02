Рейтинг@Mail.ru
Куда обращаться в случае несчастного случая на производстве - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230502/kuda-obraschatsya-v-sluchae-neschastnogo-sluchaya-na-proizvodstve-1128459313.html
Куда обращаться в случае несчастного случая на производстве
Куда обращаться в случае несчастного случая на производстве - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Куда обращаться в случае несчастного случая на производстве
Обязанность сообщить о несчастном случае на производстве в инспекцию по труду в России возлагается на работодателя. В случае, если предприятие по каким-то... РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T07:55
2023-05-02T07:55
крым
общество
закон и право
профсоюз
надежда краденова
леонид михалевский
федерация независимых профсоюзов крыма
несчастный случай на производстве
несчастный случай
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/12/1119278297_0:163:961:703_1920x0_80_0_0_052d4a323f264c04897c40a751df6dff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Обязанность сообщить о несчастном случае на производстве в инспекцию по труду в России возлагается на работодателя. В случае, если предприятие по каким-то причинам не желает этого делать, получившему травму сотруднику необходимо заявить о произошедшем самостоятельно. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова.После этого формируется комиссия по расследованию несчастного случая, в которой в обязательном порядке должен присутствовать представитель профсоюзов. И это вне зависимости от того, есть ли на данном объекте профсоюзная организация или нет, подчеркнула она.Если же работодатель проигнорировал эту обязанность, получившему травму сотруднику необходимо обратиться за помощью в Федерацию независимых профсоюзов Крыма (в случае, если это произошло в регионе - ред.). Юристы организации помогут работнику отстоять его права и восстановить справедливость. Кроме того, жалоба от сотрудника может быть направлена в Трудовую инспекцию.В свою очередь замминистра труда и социальной защиты РК, координатор Республиканской комиссии Леонид Михалевский отметил, что в настоящее время проверки исполнения требований к соблюдению безопасных условий труда носят скорее профилактический характер."Сейчас работодателям оказывается всесторонняя помощь, в том числе разъяснительного характера, которая направлена на недопущение несчастных случаев на производстве. В том числе речь идет о проведении семинаров и обучении сотрудников, а также привлечении сторонних высококлассных специалистов по безопасности организации труда", – сказал Михалевский и отметил, что работодатели очень охотно идут на контакт и самостоятельно устраняют выявленные нарушения.Благодаря таким изменениям число несчастных случаев на предприятиях Крыма сократилось вдвое. Однако полностью избежать их пока не удается. По оценкам специалистов, самыми травматичными профессиями остаются связанные со строительством и транспортными перевозками.Ранее замминистра труда и социальной защиты РК подчеркнул актуальность борьбы с теневой занятостью в регионе. По предварительным оценкам, без надлежащего оформления трудовых отношений в Крыму работает более 200 тысяч человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму снизился уровень безработицыШум и закон: в Крыму оценили законопроект "о тишине и покое граждан""Кустарные" мастера: как защитить свои права при сделке с физлицомАксенов: надо создать закон для защиты прав работников фирм-банкротов
https://crimea.ria.ru/20230427/aksenov-nado-sozdat-zakon-dlya-zaschity-prav-rabotnikov-firm-bankrotov--1128405861.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/12/1119278297_0:0:937:703_1920x0_80_0_0_6bc186b034bdda234c4917eb988ca326.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, общество, закон и право, профсоюз, надежда краденова, леонид михалевский, федерация независимых профсоюзов крыма, несчастный случай на производстве, несчастный случай, новости
Куда обращаться в случае несчастного случая на производстве

Несчастный случай на производстве: инструкция от профсоюзов Крыма для пострадавшего

07:55 02.05.2023
 
© Фото: pixabay.comПерелом
Перелом
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Обязанность сообщить о несчастном случае на производстве в инспекцию по труду в России возлагается на работодателя. В случае, если предприятие по каким-то причинам не желает этого делать, получившему травму сотруднику необходимо заявить о произошедшем самостоятельно. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова.
"Законом Российской Федерации предусмотрено, что в поле ответственности работодателя входить информирование Трудовой инспекции о факте несчастного случая или получения сотрудником травмы на производстве. Кроме того, администрация такого предприятия должна уведомить о произошедшем сотрудников профсоюза", – отметила Краденова.
После этого формируется комиссия по расследованию несчастного случая, в которой в обязательном порядке должен присутствовать представитель профсоюзов. И это вне зависимости от того, есть ли на данном объекте профсоюзная организация или нет, подчеркнула она.
Если же работодатель проигнорировал эту обязанность, получившему травму сотруднику необходимо обратиться за помощью в Федерацию независимых профсоюзов Крыма (в случае, если это произошло в регионе - ред.). Юристы организации помогут работнику отстоять его права и восстановить справедливость. Кроме того, жалоба от сотрудника может быть направлена в Трудовую инспекцию.
В свою очередь замминистра труда и социальной защиты РК, координатор Республиканской комиссии Леонид Михалевский отметил, что в настоящее время проверки исполнения требований к соблюдению безопасных условий труда носят скорее профилактический характер.
Сергей Аксенов
27 апреля, 20:16
Аксенов: надо создать закон для защиты прав работников фирм-банкротов
"Сейчас работодателям оказывается всесторонняя помощь, в том числе разъяснительного характера, которая направлена на недопущение несчастных случаев на производстве. В том числе речь идет о проведении семинаров и обучении сотрудников, а также привлечении сторонних высококлассных специалистов по безопасности организации труда", – сказал Михалевский и отметил, что работодатели очень охотно идут на контакт и самостоятельно устраняют выявленные нарушения.
Благодаря таким изменениям число несчастных случаев на предприятиях Крыма сократилось вдвое. Однако полностью избежать их пока не удается. По оценкам специалистов, самыми травматичными профессиями остаются связанные со строительством и транспортными перевозками.
Ранее замминистра труда и социальной защиты РК подчеркнул актуальность борьбы с теневой занятостью в регионе. По предварительным оценкам, без надлежащего оформления трудовых отношений в Крыму работает более 200 тысяч человек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму снизился уровень безработицы
Шум и закон: в Крыму оценили законопроект "о тишине и покое граждан"
"Кустарные" мастера: как защитить свои права при сделке с физлицом
Аксенов: надо создать закон для защиты прав работников фирм-банкротов
 
КрымОбществоЗакон и правоПрофсоюзНадежда КраденоваЛеонид МихалевскийФедерация независимых профсоюзов КрымаНесчастный случай на производствеНесчастный случайНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:58Как работает Керченская паромная переправа 2 мая
09:50ВСУ обстреляли Токмак – есть жертвы
09:42Часть Крыма во вторник без воды – адреса и сроки подключения
09:14Новое землетрясение произошло в Киргизии
08:49В Брянской области восстановили движение поездов после ЧП
08:44Юпитер, Солнце и Уран в созвездии Тельца – прогноз для финансистов
08:22Трагедия 2 мая: кто заказал массовое убийство одесситов
07:55Куда обращаться в случае несчастного случая на производстве
07:28Как распознавать мошенников по телефонному номеру
07:03Девять лет трагедии в Одессе: рассказ горевших в Доме профсоюзов
00:01Дожди и туманы: прогноз погоды для Крыма на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 2 мая
21:15Где над Крымом сбили беспилотники
20:50Снова без света: три села под Симферополем обесточены
20:02Главные события и заявления дня: 1 мая
19:12СК завел дело о подрыве путей в Брянской области
18:48Зачем США и Британии были нужны украинские националисты – документы СМЕРШ
18:17Атака дронов на Севастополь - что происходит в городе
17:57Над Крымом сбили беспилотник
17:02Восемь ДРГ и полтысячи боевиков - ВСУ снова понесли огромные потери
Лента новостейМолния