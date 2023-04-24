https://crimea.ria.ru/20230424/uscherb-ot-tenevoy-zanyatosti-v-krymu-otsenili-v-milliard-rubley-1128334189.html

Ущерб от теневой занятости в Крыму оценили в миллиард рублей

Ущерб от теневой занятости в Крыму оценили в миллиард рублей - РИА Новости Крым, 24.04.2023

Ущерб от теневой занятости в Крыму оценили в миллиард рублей

Ущерб бюджету Республики Крым от теневой занятости оценивается в миллиард рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замминистра труда и социальной РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T18:30

2023-04-24T18:30

2023-04-24T18:30

крымский бюджет

самозанятость

работа

крым

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экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Ущерб бюджету Республики Крым от теневой занятости оценивается в миллиард рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замминистра труда и социальной защиты РК, координатор республиканской комиссии Леонид Михалевский.Спикер отметил, что основную роль в структуре доходов бюджета играют налоговые поступления от аренды недвижимости, предпринимательской деятельности и заработной платы."По последним оценкам, в Крыму более 200 тысяч сотрудников предприятий работают без заключения трудовых отношений. В результате потери бюджета составляют около одного миллиарда рублей", – сказал Михалевский.Что касается разрыва между уровнем доходов жителей Крыма и Краснодарского края, на это влияют не только заработные платы сотрудников, отметил он."Когда мы говорим о снижении разрыва доходов, мы должны понимать, что не только работодатели должны повышать зарплаты, но и граждане должны ответственно подходить к декларированию своих доходов. То есть неоформленные трудовые отношения оказывают непосредственное влияние на уровень показателей доходов граждан в регионе", – пояснил замминистра.Также Михалевский заметил, что на уровень заработной платы в регионе влияет степень квалификации работников. В частности, одними из наиболее востребованных сейчас являются рабочие специальности. Однако речь идет не о чернорабочих, а о квалифицированных сотрудниках, имеющих необходимые компетенции и навыки."Около 55-60% вакансий рынка труда занимают рабочие специальности. При этом предприятиям требуются не подсобные работники, а высоко квалифицированные специалисты", – сказал Михалевский.Ранее на базе ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" более 35 крупнейших предприятий Крыма заявили о 2800 открытых вакансиях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму снизился уровень безработицыВ Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем годуВ Крыму оценили уровень безработицы

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Ущерб от теневой занятости в Крыму оценили в миллиард рублей Ущерб от теневой занятости в Крыму оценили в миллиард рублей 2023-04-24T18:30 true PT2M14S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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крымский бюджет, самозанятость, работа, крым, новости крыма, леонид михалевский, налоги, доходы крымчан, общество, экономика