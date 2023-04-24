Рейтинг@Mail.ru
Ущерб от теневой занятости в Крыму оценили в миллиард рублей - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230424/uscherb-ot-tenevoy-zanyatosti-v-krymu-otsenili-v-milliard-rubley-1128334189.html
Ущерб от теневой занятости в Крыму оценили в миллиард рублей
Ущерб от теневой занятости в Крыму оценили в миллиард рублей - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Ущерб от теневой занятости в Крыму оценили в миллиард рублей
Ущерб бюджету Республики Крым от теневой занятости оценивается в миллиард рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замминистра труда и социальной РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T18:30
2023-04-24T18:30
крымский бюджет
самозанятость
работа
крым
новости крыма
леонид михалевский
налоги
доходы крымчан
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/03/1127950710_0:231:1600:1131_1920x0_80_0_0_960ddfe04b6218ab0b31bcb7a33b6c08.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Ущерб бюджету Республики Крым от теневой занятости оценивается в миллиард рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замминистра труда и социальной защиты РК, координатор республиканской комиссии Леонид Михалевский.Спикер отметил, что основную роль в структуре доходов бюджета играют налоговые поступления от аренды недвижимости, предпринимательской деятельности и заработной платы."По последним оценкам, в Крыму более 200 тысяч сотрудников предприятий работают без заключения трудовых отношений. В результате потери бюджета составляют около одного миллиарда рублей", – сказал Михалевский.Что касается разрыва между уровнем доходов жителей Крыма и Краснодарского края, на это влияют не только заработные платы сотрудников, отметил он."Когда мы говорим о снижении разрыва доходов, мы должны понимать, что не только работодатели должны повышать зарплаты, но и граждане должны ответственно подходить к декларированию своих доходов. То есть неоформленные трудовые отношения оказывают непосредственное влияние на уровень показателей доходов граждан в регионе", – пояснил замминистра.Также Михалевский заметил, что на уровень заработной платы в регионе влияет степень квалификации работников. В частности, одними из наиболее востребованных сейчас являются рабочие специальности. Однако речь идет не о чернорабочих, а о квалифицированных сотрудниках, имеющих необходимые компетенции и навыки."Около 55-60% вакансий рынка труда занимают рабочие специальности. При этом предприятиям требуются не подсобные работники, а высоко квалифицированные специалисты", – сказал Михалевский.Ранее на базе ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" более 35 крупнейших предприятий Крыма заявили о 2800 открытых вакансиях.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму снизился уровень безработицыВ Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем годуВ Крыму оценили уровень безработицы
https://crimea.ria.ru/20230411/kogda-povysyatsya-zarplaty-zhiteley-kryma-posle-porucheniya-putina-1128121197.html
https://crimea.ria.ru/20230130/rabota-dlya-studentov-v-krymu-ozhidaniya-i-realnost-1126557935.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Ущерб от теневой занятости в Крыму оценили в миллиард рублей
Ущерб от теневой занятости в Крыму оценили в миллиард рублей
2023-04-24T18:30
true
PT2M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/03/1127950710_0:0:1508:1131_1920x0_80_0_0_352ef54f45241b0fa774dca4fab6c547.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский бюджет, самозанятость, работа, крым, новости крыма, леонид михалевский, налоги, доходы крымчан, общество, экономика
Ущерб от теневой занятости в Крыму оценили в миллиард рублей

Минтруд: ущерб от теневой занятости бюджету Крыма составляет миллиард рублей

18:30 24.04.2023
 
© РИА Новости КрымБюджет
Бюджет - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Ущерб бюджету Республики Крым от теневой занятости оценивается в миллиард рублей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил замминистра труда и социальной защиты РК, координатор республиканской комиссии Леонид Михалевский.
Спикер отметил, что основную роль в структуре доходов бюджета играют налоговые поступления от аренды недвижимости, предпринимательской деятельности и заработной платы.
"По последним оценкам, в Крыму более 200 тысяч сотрудников предприятий работают без заключения трудовых отношений. В результате потери бюджета составляют около одного миллиарда рублей", – сказал Михалевский.
Он уточнил, что в регионе доход в бюджет от заработной платы составляет чуть более 47%, при этом по среднероссийским меркам этот показатель составляет 57%. Отставание от средних по стране показателей указывает на достаточно высокую теневую занятость. Еще одна причина – незадекларированные доходы от сдачи недвижимости в аренду. По словам Михалевского, в Крыму они в три раза ниже, чем в среднем по стране, что указывает на сокрытие доходов от сдачи недвижимости в наем.
Что касается разрыва между уровнем доходов жителей Крыма и Краснодарского края, на это влияют не только заработные платы сотрудников, отметил он.
"Когда мы говорим о снижении разрыва доходов, мы должны понимать, что не только работодатели должны повышать зарплаты, но и граждане должны ответственно подходить к декларированию своих доходов. То есть неоформленные трудовые отношения оказывают непосредственное влияние на уровень показателей доходов граждан в регионе", – пояснил замминистра.
Также Михалевский заметил, что на уровень заработной платы в регионе влияет степень квалификации работников. В частности, одними из наиболее востребованных сейчас являются рабочие специальности. Однако речь идет не о чернорабочих, а о квалифицированных сотрудниках, имеющих необходимые компетенции и навыки.
Покупатель достает деньги из кошелька у прилавка с мясом - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
11 апреля, 18:02Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как в Крыму будут увеличивать доходы населения до средних по стране
"Около 55-60% вакансий рынка труда занимают рабочие специальности. При этом предприятиям требуются не подсобные работники, а высоко квалифицированные специалисты", – сказал Михалевский.
Ранее на базе ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" более 35 крупнейших предприятий Крыма заявили о 2800 открытых вакансиях.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму снизился уровень безработицы
В Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем году
В Крыму оценили уровень безработицы
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 07:28
Работа для студентов в Крыму: ожидания и реальность
Крымский бюджетСамозанятостьработаКрымНовости КрымаЛеонид МихалевскийНалогиДоходы крымчанОбществоЭкономика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:52В Крыму оценили инициативу исключить английский из школьной программы
18:30Ущерб от теневой занятости в Крыму оценили в миллиард рублей
18:11В Симферополе за взятки будут судить экс-главу управления молодежи
17:52Жилье через эскроу-счет, ремонт вузов и школ: как развивается Мариуполь
17:28Покупали автоматы у военных – ФСБ задержала двух белгородцев
17:21В Крым из Москвы перед майскими запустят дополнительный поезд
16:53Ялтинское кольцо в Севастополе закрыто – ограничения продлены
16:27Второй раз под огнем: ВСУ обстреляли села в Белгородской области
16:05Признать, чтобы не повторилось: в Крыму вспоминают жертв геноцида армян 2:45
15:45Системы ПВО сбили 38 украинских беспилотников
15:34Сотни людей и десятки машин: в Минобороны рассказали о потерях ВСУ
15:00Шесть групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО
14:45Почти три тысячи абонентов в Симферополе остались без электричества
14:31Денежное довольствие участников СВО уравняют
14:16Бизнесу упростят условия для строительства жилья в Крыму
13:59Атака на пункт базирования ЧФ: подробности об инциденте с беспилотниками
13:43"Искандер" ударом возмездия уничтожил 60 боевиков "Грузинского легиона"
13:25Вступился за женщину и избил пенсионера – в Крыму задержан хабаровчанин
13:00Китайское посольство во Франции удалило интервью посла о Крыме
12:41Перевозки, торговля и медицина: как Крым сотрудничает с новыми регионами
Лента новостейМолния