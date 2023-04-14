Какую работу ищут крымчане и что предлагают работодатели
Время возможностей: более 2800 вакансий ждут соискателей на ярмарке вакансий в Крыму
17:27 14.04.2023 (обновлено: 17:47 14.04.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВсероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Более 35 крупнейших предприятий Крыма планируют найти соискателей для 2800 открытых вакансий. Об этом в ходе открытия ярмарки по трудоустройству "Работа России. Время возможностей" заявила зампредседателя Совмина РК – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.
Мероприятие проводится в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина о повышении уровня доходов жителей республики до среднероссийских, отметила вице-премьер Крыма.
"Информацию о существующих вакансиях уже предоставили 37 работодателей, в том числе пять предприятий, которые предоставляют рабочие места людям с инвалидностью. Всего более 2800 вакансий", – сказала Романовская.
В целом в службе занятости зарегистрировано более 16,5 тысяч вакансий. При этом официально зарегистрированных безработных в регионе чуть более 6 тысяч человек, добавила министр труда и соцзащиты.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВсероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Всероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей".
Электрики очень нужны!
Как пояснили сотрудники отделов кадров крымских предприятий, подходящим по квалификации соискателям предоставляют испытательный срок, по результатам которого происходит прием на работу. На производствах отдают предпочтение людям с опытом, но приветствуют и направляют работников на различные курсы повышения и обручения.
"Подходящих соискателей сначала направляем на медобследование – за счет предприятия. Испытательный срок также оплачивается. Если все устраивает – принимаем человека на работу", – сообщила сотрудник кадрового отдела предприятия по производству хлебобулочных изделий.
Все по трудовому кодексу – больничные, отпуск, также можно повышать квалификацию также за счет работодателя. Руководство Хлебокомбината заинтересовано во взращивании своих специалистов, добавила собеседница. При этом оклады предлагаются невысокие – от 19-20 тысяч рублей, но если доплаты, надбавки и регулярные премии.
"Сейчас заводу требуются сотрудники в цех, операторы погрузчиков, но больше всего – электрики. "Электриков очень не хватает, такая ситуация не только у нас, на других предприятиях тоже", – делится собеседница. Нужны специалисты с образованием и опытом, совсем "зеленых" выпускников училищ к сложному оборудованию не подпустят.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВсероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Всероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей".
На промышленные предприятия также требуются слесари и сварщики 4 разряда и выше. Заработные платы выше средних по региону и стартуют от 50 тысяч рублей, в основном – 70 тысяч рублей и выше. Плюс к этому компания регулярно повышает уровень сотрудников, направляет их на различные конкурсы профмастерства.
"Молодых специалистов также принимаем на работу. Обучаем, повышаем квалификацию, растим профессионалов", – говорит представитель завода.
Главное – желание работать
Больше всего сотрудников набирают торговые сети. Здесь нужны уборщики, сотрудники торгового зала, кассиры, а также бухгалтера, управляющие, работники на собственное производство. Работа в основном по графику, официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается дважды в месяц, больничные и отпуска – оплачиваются.
"Требования к соискателям, зарплата и график работы зависят от конкретной позиции", – поясняет представительница торговой сети. Работа материально ответственная, поэтому очень важны личные качества сотрудников – внимательность, ответственность, грамотность, желание работать. Зарплаты по наиболее массовым позициям от 20 до 40 тысяч рублей в месяц при графике 2/2 или 3/3.
Уровень требования к образованию также разный, но предпочтение отдадут соискателю с профильным высшим или средним образованием. Они стремятся продвинуться по карьерной лестнице, лучше работают и реже нарушают трудовую дисциплину, поясняет собеседница. В компании есть примеры, когда люди начинали работать в тигровом зале, но смогли себя зарекомендовать и доросли до руководителей, поэтому нужно не бояться, а приходить и пробовать свои силы, резюмировала собеседница.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВсероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей".
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Всероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей".
Возраст и зарплаты
На открытие ярмарки вакансий соискателей младше 40 лет совсем немного, в основном пришли люди старшего возраста. Они аккуратно интересуются существующими вакансиями, зарплатами, оставляют свои данные для дальнейшей связи.
"Искала вакансию оператора котельной. Но есть только сезонная, а он уже на исходе", – делится 30-летняя девушка из пригорода Симферополя. Рядом с ней аккуратно складывает в сумку листок с номером телефона женщина лет пятидесяти. "Искала работу продавцом на (железнодорожной, – ред.) станции. Вот – нашла. Поеду думать", – говорит она. На вопрос об условиях и зарплате отвечает уклончиво, "не много, но и то хорошо".
"Что вам сказать, девушка, мне два года до пенсии – работу найти очень сложно. Я никому не нужен. В 50 лет работу непросто найти, а в 61 – почти невозможно", – рассказал еще один посетитель ярмарки, водитель с многолетним стажем.
В основном люди интересуются вакансиями в секторе торговли – кассиры, продавца, грузчики, водители. Здесь относительно удобный график работы, зарплаты не очень высокие, но трудоустройство официальное и есть возможность выйти на работу почти сразу. А вот к представителям медицинских и учебных организаций почти никто не подходит. Ответственность большая, а зарплаты не выше 40-50 тысяч со всеми надбавками и при наличии стажа и категории. Слишком мало. Тем временем на их столах лежат листы с внушительные списками специалистов, которые так нужны крымским больницам и школам.
Ранее министр труда и социальной защиты Елена Романовская сообщила, что на повышение благосостояние граждан до уровня средних по стране потребуется около двух лет.
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