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Какую работу ищут крымчане и что предлагают работодатели

Какую работу ищут крымчане и что предлагают работодатели - РИА Новости Крым, 14.04.2023

Какую работу ищут крымчане и что предлагают работодатели

Более 35 крупнейших предприятий Крыма планируют найти соискателей для 2800 открытых вакансий. Об этом в ходе открытия ярмарки по трудоустройству "Работа России. РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T17:27

2023-04-14T17:27

2023-04-14T17:47

елена романовская

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Более 35 крупнейших предприятий Крыма планируют найти соискателей для 2800 открытых вакансий. Об этом в ходе открытия ярмарки по трудоустройству "Работа России. Время возможностей" заявила зампредседателя Совмина РК – министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.Мероприятие проводится в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина о повышении уровня доходов жителей республики до среднероссийских, отметила вице-премьер Крыма.В целом в службе занятости зарегистрировано более 16,5 тысяч вакансий. При этом официально зарегистрированных безработных в регионе чуть более 6 тысяч человек, добавила министр труда и соцзащиты.Электрики очень нужны!Как пояснили сотрудники отделов кадров крымских предприятий, подходящим по квалификации соискателям предоставляют испытательный срок, по результатам которого происходит прием на работу. На производствах отдают предпочтение людям с опытом, но приветствуют и направляют работников на различные курсы повышения и обручения.Все по трудовому кодексу – больничные, отпуск, также можно повышать квалификацию также за счет работодателя. Руководство Хлебокомбината заинтересовано во взращивании своих специалистов, добавила собеседница. При этом оклады предлагаются невысокие – от 19-20 тысяч рублей, но если доплаты, надбавки и регулярные премии."Сейчас заводу требуются сотрудники в цех, операторы погрузчиков, но больше всего – электрики. "Электриков очень не хватает, такая ситуация не только у нас, на других предприятиях тоже", – делится собеседница. Нужны специалисты с образованием и опытом, совсем "зеленых" выпускников училищ к сложному оборудованию не подпустят.На промышленные предприятия также требуются слесари и сварщики 4 разряда и выше. Заработные платы выше средних по региону и стартуют от 50 тысяч рублей, в основном – 70 тысяч рублей и выше. Плюс к этому компания регулярно повышает уровень сотрудников, направляет их на различные конкурсы профмастерства."Молодых специалистов также принимаем на работу. Обучаем, повышаем квалификацию, растим профессионалов", – говорит представитель завода.Главное – желание работатьБольше всего сотрудников набирают торговые сети. Здесь нужны уборщики, сотрудники торгового зала, кассиры, а также бухгалтера, управляющие, работники на собственное производство. Работа в основном по графику, официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается дважды в месяц, больничные и отпуска – оплачиваются.Уровень требования к образованию также разный, но предпочтение отдадут соискателю с профильным высшим или средним образованием. Они стремятся продвинуться по карьерной лестнице, лучше работают и реже нарушают трудовую дисциплину, поясняет собеседница. В компании есть примеры, когда люди начинали работать в тигровом зале, но смогли себя зарекомендовать и доросли до руководителей, поэтому нужно не бояться, а приходить и пробовать свои силы, резюмировала собеседница.Возраст и зарплатыНа открытие ярмарки вакансий соискателей младше 40 лет совсем немного, в основном пришли люди старшего возраста. Они аккуратно интересуются существующими вакансиями, зарплатами, оставляют свои данные для дальнейшей связи."Что вам сказать, девушка, мне два года до пенсии – работу найти очень сложно. Я никому не нужен. В 50 лет работу непросто найти, а в 61 – почти невозможно", – рассказал еще один посетитель ярмарки, водитель с многолетним стажем.В основном люди интересуются вакансиями в секторе торговли – кассиры, продавца, грузчики, водители. Здесь относительно удобный график работы, зарплаты не очень высокие, но трудоустройство официальное и есть возможность выйти на работу почти сразу. А вот к представителям медицинских и учебных организаций почти никто не подходит. Ответственность большая, а зарплаты не выше 40-50 тысяч со всеми надбавками и при наличии стажа и категории. Слишком мало. Тем временем на их столах лежат листы с внушительные списками специалистов, которые так нужны крымским больницам и школам.Ранее министр труда и социальной защиты Елена Романовская сообщила, что на повышение благосостояние граждан до уровня средних по стране потребуется около двух лет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму снизился уровень безработицыВ Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем годуВ Крыму оценили уровень безработицы

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2023

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

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