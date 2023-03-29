Рейтинг@Mail.ru
В Крыму снизился уровень безработицы - РИА Новости Крым, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230329/v-krymu-snizilsya-uroven-bezrabotitsy-1127822757.html
В Крыму снизился уровень безработицы
В Крыму снизился уровень безработицы - РИА Новости Крым, 29.03.2023
В Крыму снизился уровень безработицы
Вопреки всем пессимистическим прогнозам, уровень безработицы в России и в Республике Крым снижается, заявила эксперт в области рынка труда, HR-специалист Оксана РИА Новости Крым, 29.03.2023
2023-03-29T07:46
2023-03-29T07:46
радио "спутник в крыму"
безработица
крым
оксана волкина
новости крыма
общество
работа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110089/75/1100897505_0:176:3016:1873_1920x0_80_0_0_ca000c48044e2516aabdb6faa85dd6cb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Вопреки всем пессимистическим прогнозам, уровень безработицы в России и в Республике Крым снижается, заявила эксперт в области рынка труда, HR-специалист Оксана Волкина в эфире радио "Спутник в Крыму". "Здесь ряд факторов играет в плюс. Дело в том, что сейчас и в России, и в Республике Крым наблюдается демографическая яма. То есть в 90-е годы рождаемость была крайне низкая, а сейчас эти люди выходят на рынки труда, их мало, их не хватает. И в ближайшие 10-15 лет нас ожидает дефицит кадров, связанный с демографическими проблемами," - объяснила Оксана Волкина.Опытные специалисты выходят на пенсию, а заменить их некем – молодых кадров не хватает, говорит специалист. Особенно остро ощущается нехватка так называемых "синих воротничков" - людей рабочих специальностей: токарей, монтажников, сварщиков и т. д. Это при том, что уровень зарплат таких работников достаточно высок.На статистику по уровню безработицы влияют и так называемые "мнимые безработные" - люди, которые становятся на учет в службу занятости, имея при этом неофициальную работу. "Они даже просят работодателя не трудоустраивать их де-юре, чтобы не терять пособие", - отметила специалист.То есть на самом деле безработных у нас меньше, чем указано в статистических отчетах.При этом уровень безработицы в Крыму в настоящее время составляет не более 4,1%, сообщил РИА Новости Крым заместитель министра труда и социальной защиты Леонид Михалевский .Это в полтора раза меньше по сравнению с прошлым годом, а прошлогодний уровень безработицы был самым низким за последние 8 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Как спецоперация повлияла на рынок труда в КрымуКак новая методика расчета среднего заработка отразится на пособияхРоссиян будут бесплатно обучать для трудоустройства в оборонной сфере
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110089/75/1100897505_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_71b69a60cded372293e7dfd3eb7bddfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безработица, крым, оксана волкина, новости крыма, общество, работа
В Крыму снизился уровень безработицы

В Крыму много управленцев и мало сварщиков: мнение HR-специалиста

07:46 29.03.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанк"Московский день занятости" в ЦВЗ "Манеж"
Московский день занятости в ЦВЗ Манеж - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Вопреки всем пессимистическим прогнозам, уровень безработицы в России и в Республике Крым снижается, заявила эксперт в области рынка труда, HR-специалист Оксана Волкина в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Здесь ряд факторов играет в плюс. Дело в том, что сейчас и в России, и в Республике Крым наблюдается демографическая яма. То есть в 90-е годы рождаемость была крайне низкая, а сейчас эти люди выходят на рынки труда, их мало, их не хватает. И в ближайшие 10-15 лет нас ожидает дефицит кадров, связанный с демографическими проблемами," - объяснила Оксана Волкина.
Опытные специалисты выходят на пенсию, а заменить их некем – молодых кадров не хватает, говорит специалист. Особенно остро ощущается нехватка так называемых "синих воротничков" - людей рабочих специальностей: токарей, монтажников, сварщиков и т. д. Это при том, что уровень зарплат таких работников достаточно высок.
"Например, газоэлектросварщик сейчас легко зарабатывает в пределах 80-120 тысяч рублей. Но людей, которые могут делать эту работу на хорошем уровне, крайне мало. Это такая работа, которой не научишься, просто окончив какой-то техникум. Здесь нужно набить руку, наработать опыт, в идеале нужен какой-то наставник. То есть 2-3 года нужно где-то поработать, чтобы освоить эту профессию", - пояснила Волкина.
На статистику по уровню безработицы влияют и так называемые "мнимые безработные" - люди, которые становятся на учет в службу занятости, имея при этом неофициальную работу.
"Они даже просят работодателя не трудоустраивать их де-юре, чтобы не терять пособие", - отметила специалист.
То есть на самом деле безработных у нас меньше, чем указано в статистических отчетах.
При этом уровень безработицы в Крыму в настоящее время составляет не более 4,1%, сообщил РИА Новости Крым заместитель министра труда и социальной защиты Леонид Михалевский .Это в полтора раза меньше по сравнению с прошлым годом, а прошлогодний уровень безработицы был самым низким за последние 8 лет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как спецоперация повлияла на рынок труда в Крыму
Как новая методика расчета среднего заработка отразится на пособиях
Россиян будут бесплатно обучать для трудоустройства в оборонной сфере
 
Радио "Спутник в Крыму"БезработицаКрымОксана ВолкинаНовости КрымаОбществоработа
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:12Метровые волны и штормовой ветер: обстановка на Керченской переправе
09:59Зеленский: потеря Артемовска обернется поражением для Украины
09:31Обелиск на мысе Хрустальном в Севастополе реставрируют за 731 млн
09:09Страшное ДТП с поездом и легковушкой в Крыму – делом занялась прокуратура
08:57Пешеход попал под колеса легкового авто в Симферополе
08:47Семьям с паллиативными детьми положена компенсация за арендованное жилье
08:31Как идет строительство туристического кластера "Черноморский"
08:07ВСУ обстреляли депо в Мелитополе – город обесточен
07:59В Керчи стоят паромы, в Севастополе не ходят катера
07:46В Крыму снизился уровень безработицы
07:31Другая сторона раскопок: ученый назвал три проблемы крымских археологов
07:01Газификация в Севастополе: что тормозит процесс
00:01Дыхание зимы в марте: прогноз погоды на среду
00:00Какой сегодня праздник: 29 марта
23:29Движение поездов после ДТП на ж/д переезде в Крыму частично восстановлено
23:00Погибли мама с детьми и таксист - подробности ДТП с поездом в Крыму
22:30Движение поездов в Крыму приостановлено из-за ДТП на переезде
22:02Главные события Крыма: 28 марта
21:55Главные события и заявления дня: 28 марта
21:54Жуткое ДТП в Крыму с поездом и авто - погибли двое взрослых и двое детей
Лента новостейМолния