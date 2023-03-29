https://crimea.ria.ru/20230329/v-krymu-snizilsya-uroven-bezrabotitsy-1127822757.html

В Крыму снизился уровень безработицы

В Крыму снизился уровень безработицы - РИА Новости Крым, 29.03.2023

В Крыму снизился уровень безработицы

Вопреки всем пессимистическим прогнозам, уровень безработицы в России и в Республике Крым снижается, заявила эксперт в области рынка труда, HR-специалист Оксана РИА Новости Крым, 29.03.2023

2023-03-29T07:46

2023-03-29T07:46

2023-03-29T07:46

радио "спутник в крыму"

безработица

крым

оксана волкина

новости крыма

общество

работа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Вопреки всем пессимистическим прогнозам, уровень безработицы в России и в Республике Крым снижается, заявила эксперт в области рынка труда, HR-специалист Оксана Волкина в эфире радио "Спутник в Крыму". "Здесь ряд факторов играет в плюс. Дело в том, что сейчас и в России, и в Республике Крым наблюдается демографическая яма. То есть в 90-е годы рождаемость была крайне низкая, а сейчас эти люди выходят на рынки труда, их мало, их не хватает. И в ближайшие 10-15 лет нас ожидает дефицит кадров, связанный с демографическими проблемами," - объяснила Оксана Волкина.Опытные специалисты выходят на пенсию, а заменить их некем – молодых кадров не хватает, говорит специалист. Особенно остро ощущается нехватка так называемых "синих воротничков" - людей рабочих специальностей: токарей, монтажников, сварщиков и т. д. Это при том, что уровень зарплат таких работников достаточно высок.На статистику по уровню безработицы влияют и так называемые "мнимые безработные" - люди, которые становятся на учет в службу занятости, имея при этом неофициальную работу. "Они даже просят работодателя не трудоустраивать их де-юре, чтобы не терять пособие", - отметила специалист.То есть на самом деле безработных у нас меньше, чем указано в статистических отчетах.При этом уровень безработицы в Крыму в настоящее время составляет не более 4,1%, сообщил РИА Новости Крым заместитель министра труда и социальной защиты Леонид Михалевский .Это в полтора раза меньше по сравнению с прошлым годом, а прошлогодний уровень безработицы был самым низким за последние 8 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Как спецоперация повлияла на рынок труда в КрымуКак новая методика расчета среднего заработка отразится на пособияхРоссиян будут бесплатно обучать для трудоустройства в оборонной сфере

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безработица, крым, оксана волкина, новости крыма, общество, работа