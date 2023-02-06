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Как новая методика расчета среднего заработка отразится на пособиях

Как новая методика расчета среднего заработка отразится на пособиях - РИА Новости Крым, 06.02.2023

Как новая методика расчета среднего заработка отразится на пособиях

В Минтруде РФ предложили учитывать только полностью отработанные месяцы при расчете средней заработной платы сотрудника. Проект соответствующего постановления... РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T07:45

2023-02-06T07:45

2023-02-06T07:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Минтруде РФ предложили учитывать только полностью отработанные месяцы при расчете средней заработной платы сотрудника. Проект соответствующего постановления правительства РФ опубликовано на портале проектов нормативных актов.По мнению инициаторов документа, новая редакция позволит существенно увеличить размер пособий по безработице. Также положительно отразится на размере других социальных выплат, которые рассчитываются на основе средней заработной платы.Без половинок и больничныхВ Министерстве подчеркнули, что человек может устроиться на работу не с первого числа месяца, однако этот период все равно учитывается при расчетах. В качестве примера приведена ситуация, когда сотрудник приступил к обязанностям 15 числа и заработал 30 тысяч рублей, в последующие два месяца получал полный оклад – 60 тысяч рублей. В случае увольнения или сокращения размер среднего заработка составит 50 тысяч рублей. В то время как если в расчет брать только полностью отработанные месяцы его составит 60 тысяч рублей, подчеркнули в министерстве.Кроме не полностью отработанных месяцев, на размер средний заработок влияют отпуска по болезни. Такие месяцы в Минтруда также предлагают не учитывать при расчете среднего заработка.При этом, если работник отработал меньше трех полных месяцев и часть одного из них провел на больничной, рекомендуется делать расчет на основе среднего заработка по фактически отработанному времени.Отпуск и больничныйПри этом пособия родителям, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, рассчитываются иначе. Зарплату за предыдущие два календарных года суммируют, делят на 730 дней и умножают на 30,4 (среднемесячное количество календарных дней). Полученную сумму умножают на 40 процентов.Пособие по беременности и родам выплачивают в размере ста процентов. То есть средний заработок умножают на число декретных дней. Чаще всего продолжительность дектрета составляет 140 дней.При этом размер пособия по беременности и родам не может превышать 383 178,6 рублей за весь период, а пособия по уходу за ребенком превышать 33 282 рубля в месяц.При расчете выплат по больничному листу среднюю зарплату умножают на количество дней больничного и коэффициент страхового стажа. Последний рассчитывается как 100 процентов среднего заработка при сроке 8 лет и более, 80 процентов – от пяти до восьми лет и 60 процентов до 5 летДля расчета отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск используют другую формулу. Начисленную за последний год зарплату делят на 12 и среднемесячное количество дней за вычетом праздничных (29,3 дня). Получившуюся сумму умножают на количество дней отпуска.С 1 января 2023 года в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составил 16 242 рубля в месяц. Следующие два года минимальный размер оплаты труда будет определяться исходя из темпа роста среднероссийского прожиточного минимума трудоспособного населения, опережая его на три процентных пункта.Размер прожиточного минимума составил 14 375 рублей для России. Его размер для новых регионов страны – Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей – установлен на уровне 11 213 рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Материнский капитал в 2023 году: на сколько вырастет сумма с 1 февраляИнфляция в 2023 году будет снижаться – ПутинКому повысят зарплату с нового года

https://crimea.ria.ru/20230131/rost-posobiy-i-dlinnye-vykhodnye-novoe-v-zakonakh-s-fevralya-1126679223.html

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