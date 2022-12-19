https://crimea.ria.ru/20221219/putin-podpisal-zakon-o-povyshenii-mrot-1125983834.html
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Путин подписал закон о повышении МРОТ - РИА Новости Крым, 19.12.2022
Путин подписал закон о повышении МРОТ
С 1 января 2023 года в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) поднимется на 6,3%. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ... РИА Новости Крым, 19.12.2022
2022-12-19T13:57
2022-12-19T13:57
2022-12-19T13:57
россия
владимир путин (политик)
общество
экономика
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. С 1 января 2023 года в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) поднимется на 6,3%. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.Новый размер МРОТВ соответствии с ним, сумма МРОТ достигнет 16 242 рублей в месяц, ранее он составлял 15 279 рублей.По новому закону, следующие два года минимальный размер оплаты труда будет определяться, исходя из темпа роста среднероссийского прожиточного минимума трудоспособного населения, опережая его на три процентных пункта.Ранее российские парламентарии определили размер прожиточного минимума на 2023 год. Он составит 14 375 рублей. Размер прожиточного минимума для новых регионов страны – Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей в следующем году составит 11 213 рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция в 2023 году будет снижаться – ПутинКому повысят зарплату с нового годаКаким будет прожиточный минимум в новых регионах России
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россия, владимир путин (политик), общество, экономика, закон и право
Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент Путин подписал закон о повышении МРОТ в России до 16 242 рублей в 2023 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. С 1 января 2023 года в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) поднимется на 6,3%. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Новый размер МРОТ
В соответствии с ним, сумма МРОТ достигнет 16 242 рублей в месяц, ранее он составлял 15 279 рублей.
По новому закону, следующие два года минимальный размер оплаты труда будет определяться, исходя из темпа роста среднероссийского прожиточного минимума трудоспособного населения, опережая его на три процентных пункта.
Ранее российские парламентарии определили размер
прожиточного минимума на 2023 год. Он составит 14 375 рублей. Размер прожиточного минимума для новых регионов
страны – Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей в следующем году составит 11 213 рублей.
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