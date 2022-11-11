https://crimea.ria.ru/20221111/komu-povysyat-zarplatu-s-novogo-goda-1125328661.html

Кому повысят зарплату с нового года

Кому повысят зарплату с нового года - РИА Новости Крым, 11.11.2022

Кому повысят зарплату с нового года

Россияне, чьи заработные платы привязаны к минимальному размеру оплаты труда, в новом году будут получать больше, поскольку с 1 января МРОТ вырастет. Об этом... РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T21:19

2022-11-11T21:19

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общество

российская федерация (россия, рф)

соцзащита

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Россияне, чьи заработные платы привязаны к минимальному размеру оплаты труда, в новом году будут получать больше, поскольку с 1 января МРОТ вырастет. Об этом пишет "Прайм" со ссылкой на доцента кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.По словам Швец, в первую очередь это касается тех граждан, чья зарплата равна МРОТ. Кроме того, в начале года прибавку к зарплате получат служащие госсектора.Эксперт подчеркивает, что по закону ежегодную индексацию зарплат обязаны производить все без исключения работодатели. При этом коммерческие компании делают это в соответствии со своим внутренним регламентов и чаще всего не в начале года, а ближе к середине весны, после окончательного подсчета финансовых результатов предыдущего года. В некоторых случаях частные работодатели производят индексацию частями, несколько раз в год.Ранее психолог Ксения Аверс научила правильно просить прибавку к зарплате у руководства.

https://crimea.ria.ru/20221111/kak-protyanut-do-zarplaty---devyat-sovetov-analitika-1125313963.html

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общество, российская федерация (россия, рф), соцзащита