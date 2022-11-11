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Кому повысят зарплату с нового года - РИА Новости Крым, 11.11.2022
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Кому повысят зарплату с нового года
Кому повысят зарплату с нового года - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Кому повысят зарплату с нового года
Россияне, чьи заработные платы привязаны к минимальному размеру оплаты труда, в новом году будут получать больше, поскольку с 1 января МРОТ вырастет. Об этом... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T21:19
2022-11-11T21:19
общество
российская федерация (россия, рф)
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Россияне, чьи заработные платы привязаны к минимальному размеру оплаты труда, в новом году будут получать больше, поскольку с 1 января МРОТ вырастет. Об этом пишет "Прайм" со ссылкой на доцента кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.По словам Швец, в первую очередь это касается тех граждан, чья зарплата равна МРОТ. Кроме того, в начале года прибавку к зарплате получат служащие госсектора.Эксперт подчеркивает, что по закону ежегодную индексацию зарплат обязаны производить все без исключения работодатели. При этом коммерческие компании делают это в соответствии со своим внутренним регламентов и чаще всего не в начале года, а ближе к середине весны, после окончательного подсчета финансовых результатов предыдущего года. В некоторых случаях частные работодатели производят индексацию частями, несколько раз в год.Ранее психолог Ксения Аверс научила правильно просить прибавку к зарплате у руководства.
https://crimea.ria.ru/20221111/kak-protyanut-do-zarplaty---devyat-sovetov-analitika-1125313963.html
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общество, российская федерация (россия, рф), соцзащита
Кому повысят зарплату с нового года

Эксперт Иванова-Щвец: с 1 января некоторые россияне станут получать больше

21:19 11.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Россияне, чьи заработные платы привязаны к минимальному размеру оплаты труда, в новом году будут получать больше, поскольку с 1 января МРОТ вырастет. Об этом пишет "Прайм" со ссылкой на доцента кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
По словам Швец, в первую очередь это касается тех граждан, чья зарплата равна МРОТ. Кроме того, в начале года прибавку к зарплате получат служащие госсектора.
Эксперт подчеркивает, что по закону ежегодную индексацию зарплат обязаны производить все без исключения работодатели. При этом коммерческие компании делают это в соответствии со своим внутренним регламентов и чаще всего не в начале года, а ближе к середине весны, после окончательного подсчета финансовых результатов предыдущего года. В некоторых случаях частные работодатели производят индексацию частями, несколько раз в год.
Ранее психолог Ксения Аверс научила правильно просить прибавку к зарплате у руководства.
Деньги - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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Как протянуть до зарплаты - девять советов аналитика
 
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