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Как правильно просить прибавку к зарплате - совет психолога - РИА Новости Крым, 09.11.2022
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Как правильно просить прибавку к зарплате - совет психолога
Как правильно просить прибавку к зарплате - совет психолога - РИА Новости Крым, 09.11.2022
Как правильно просить прибавку к зарплате - совет психолога
Если менять работу не хочется, но зарплата устраивать перестала, самое время обратиться к начальнику с просьбой о прибавке, при этом важно подобрать правильные... РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T07:42
2022-11-09T07:42
общество
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Если менять работу не хочется, но зарплата устраивать перестала, самое время обратиться к начальнику с просьбой о прибавке, при этом важно подобрать правильные аргументы. С чего начинать такие переговоры - рассказала психолог Ксения Аверс, пишет "Правда. ру".Главным аргументом в переговорах, по мнению Аверс, должна стать статистика вашей работы: руководителю нужно довести цифры о регулярном выполнении и перевыполнении вами поставленных задач, о ваших успешных инициативах и вашей полезности для компании. Кроме того, полезно озвучить новые идеи, которые могли бы улучшить эффективность предприятия.Еще один важный нюанс - выбор правильного времени для такого разговора."Если в вашей компании аврал, финансовые сложности или регулярное невыполнение планов, практически гарантированно руководитель ответит отказом на просьбу о росте зарплаты", - поясняет Аверс.Если же начальник отказывается повышать зарплату, подумайте о том, какие еще бонусы вы могли бы запросить. Это могут быть увеличение продолжительности отпуска, дополнительные выходные или даже оплата абонемента в спортзал.Ранее врач общей практики Елена Горина рассказала, чем можно заболеть из-за профессионального выгорания.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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общество, совет эксперта
Как правильно просить прибавку к зарплате - совет психолога

Психолог Аверс назвала аргументы для начальства в разговоре о повышении зарплаты

07:42 09.11.2022
 
© Depositphotos.com VaDrobotBOЛюди в очереди
Люди в очереди - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
© Depositphotos.com VaDrobotBO
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Если менять работу не хочется, но зарплата устраивать перестала, самое время обратиться к начальнику с просьбой о прибавке, при этом важно подобрать правильные аргументы. С чего начинать такие переговоры - рассказала психолог Ксения Аверс, пишет "Правда. ру".
Главным аргументом в переговорах, по мнению Аверс, должна стать статистика вашей работы: руководителю нужно довести цифры о регулярном выполнении и перевыполнении вами поставленных задач, о ваших успешных инициативах и вашей полезности для компании. Кроме того, полезно озвучить новые идеи, которые могли бы улучшить эффективность предприятия.
Также психолог советует выяснить статистику о среднем региональном размере оплаты труда специалистов вашего профиля. Если ваш заработок существенно ниже - это станет дополнительным аргументом. При этом следует четко определить для себя сумму, которую хотите получить в качестве прибавки.
Еще один важный нюанс - выбор правильного времени для такого разговора.
"Если в вашей компании аврал, финансовые сложности или регулярное невыполнение планов, практически гарантированно руководитель ответит отказом на просьбу о росте зарплаты", - поясняет Аверс.
Если же начальник отказывается повышать зарплату, подумайте о том, какие еще бонусы вы могли бы запросить. Это могут быть увеличение продолжительности отпуска, дополнительные выходные или даже оплата абонемента в спортзал.
Ранее врач общей практики Елена Горина рассказала, чем можно заболеть из-за профессионального выгорания.
 
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