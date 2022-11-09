https://crimea.ria.ru/20221109/kak-pravilno-prosit-pribavku-k-zarplate---sovet-psikhologa-1125279084.html

Как правильно просить прибавку к зарплате - совет психолога

Как правильно просить прибавку к зарплате - совет психолога - РИА Новости Крым, 09.11.2022

Как правильно просить прибавку к зарплате - совет психолога

Если менять работу не хочется, но зарплата устраивать перестала, самое время обратиться к начальнику с просьбой о прибавке, при этом важно подобрать правильные... РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T07:42

2022-11-09T07:42

2022-11-09T07:42

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Если менять работу не хочется, но зарплата устраивать перестала, самое время обратиться к начальнику с просьбой о прибавке, при этом важно подобрать правильные аргументы. С чего начинать такие переговоры - рассказала психолог Ксения Аверс, пишет "Правда. ру".Главным аргументом в переговорах, по мнению Аверс, должна стать статистика вашей работы: руководителю нужно довести цифры о регулярном выполнении и перевыполнении вами поставленных задач, о ваших успешных инициативах и вашей полезности для компании. Кроме того, полезно озвучить новые идеи, которые могли бы улучшить эффективность предприятия.Еще один важный нюанс - выбор правильного времени для такого разговора."Если в вашей компании аврал, финансовые сложности или регулярное невыполнение планов, практически гарантированно руководитель ответит отказом на просьбу о росте зарплаты", - поясняет Аверс.Если же начальник отказывается повышать зарплату, подумайте о том, какие еще бонусы вы могли бы запросить. Это могут быть увеличение продолжительности отпуска, дополнительные выходные или даже оплата абонемента в спортзал.Ранее врач общей практики Елена Горина рассказала, чем можно заболеть из-за профессионального выгорания.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, совет эксперта