https://crimea.ria.ru/20221108/professionalnoe-vygoranie-chem-mozhno-zabolet-ot-ustalosti-1125267329.html
Профессиональное выгорание: чем можно заболеть от усталости
Профессиональное выгорание: чем можно заболеть от усталости - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Профессиональное выгорание: чем можно заболеть от усталости
Проблему профессионального выгорания нельзя игнорировать, поскольку такое состояние может привести к целому ряду расстройств, и не только психологического... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T07:39
2022-11-08T07:39
2022-11-08T07:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Проблему профессионального выгорания нельзя игнорировать, поскольку такое состояние может привести к целому ряду расстройств, и не только психологического спектра. Об этом предупредила врач общей практики Елена Горина, передает RT.По словам Гориной, из-за постоянного перенапряжения на работе человек испытывает стресс: портится сон, возникает чувство постоянной усталости, снижается аппетит, появляются головные боли. Следующей стадией становится депрессия, которая в целом подрывает иммунитет. В итоге можно получить заболевание любого спектра. Часто это бывают серьезные патологии ЖКТ.Первый признак выгорания - отсутствие интереса к работе, которая раньше казалась интересной, снижение профессиональной эффективности. Далее люди начинают проявлять цинизм и негативизм по отношению ко всем процессам, пытаются "расслабиться" с помощью алкоголя и курения. При наличии всех этих признаков необходимо взять продолжительный отпуск, а в некоторых случаях и вовсе задуматься о смене профессии.Как победить воскресный невроз и подготовиться к рабочей неделе – эксперт >>Ранее кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии ТА КФУ им. Вернадского Юлия Евдокимова научила побеждать стресс и тревогу.
https://crimea.ria.ru/20211218/effekt-ustalogo-putnika-kak-pobedit-emotsionalnoe-vygoranie-1121781654.html
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общество, здоровье, совет эксперта
Профессиональное выгорание: чем можно заболеть от усталости
Врач Горина пояснила, к каким болезням приводит профессиональное выгорание