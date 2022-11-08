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Профессиональное выгорание: чем можно заболеть от усталости - РИА Новости Крым, 08.11.2022
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Профессиональное выгорание: чем можно заболеть от усталости
Профессиональное выгорание: чем можно заболеть от усталости - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Профессиональное выгорание: чем можно заболеть от усталости
Проблему профессионального выгорания нельзя игнорировать, поскольку такое состояние может привести к целому ряду расстройств, и не только психологического... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T07:39
2022-11-08T07:39
общество
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Проблему профессионального выгорания нельзя игнорировать, поскольку такое состояние может привести к целому ряду расстройств, и не только психологического спектра. Об этом предупредила врач общей практики Елена Горина, передает RT.По словам Гориной, из-за постоянного перенапряжения на работе человек испытывает стресс: портится сон, возникает чувство постоянной усталости, снижается аппетит, появляются головные боли. Следующей стадией становится депрессия, которая в целом подрывает иммунитет. В итоге можно получить заболевание любого спектра. Часто это бывают серьезные патологии ЖКТ.Первый признак выгорания - отсутствие интереса к работе, которая раньше казалась интересной, снижение профессиональной эффективности. Далее люди начинают проявлять цинизм и негативизм по отношению ко всем процессам, пытаются "расслабиться" с помощью алкоголя и курения. При наличии всех этих признаков необходимо взять продолжительный отпуск, а в некоторых случаях и вовсе задуматься о смене профессии.Как победить воскресный невроз и подготовиться к рабочей неделе – эксперт &gt;&gt;Ранее кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии ТА КФУ им. Вернадского Юлия Евдокимова научила побеждать стресс и тревогу.
https://crimea.ria.ru/20211218/effekt-ustalogo-putnika-kak-pobedit-emotsionalnoe-vygoranie-1121781654.html
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общество, здоровье, совет эксперта
Профессиональное выгорание: чем можно заболеть от усталости

Врач Горина пояснила, к каким болезням приводит профессиональное выгорание

07:39 08.11.2022
 
© Depositphotos / DmitryPochУсталость. Архивное фото
Усталость. Архивное фото
© Depositphotos / DmitryPoch
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Проблему профессионального выгорания нельзя игнорировать, поскольку такое состояние может привести к целому ряду расстройств, и не только психологического спектра. Об этом предупредила врач общей практики Елена Горина, передает RT.
По словам Гориной, из-за постоянного перенапряжения на работе человек испытывает стресс: портится сон, возникает чувство постоянной усталости, снижается аппетит, появляются головные боли. Следующей стадией становится депрессия, которая в целом подрывает иммунитет. В итоге можно получить заболевание любого спектра. Часто это бывают серьезные патологии ЖКТ.
Усталость
18 декабря 2021, 20:06Радио "Спутник в Крыму"
"Эффект усталого путника": как победить эмоциональное выгорание
Первый признак выгорания - отсутствие интереса к работе, которая раньше казалась интересной, снижение профессиональной эффективности. Далее люди начинают проявлять цинизм и негативизм по отношению ко всем процессам, пытаются "расслабиться" с помощью алкоголя и курения. При наличии всех этих признаков необходимо взять продолжительный отпуск, а в некоторых случаях и вовсе задуматься о смене профессии.
Как победить воскресный невроз и подготовиться к рабочей неделе – эксперт >>
Ранее кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии ТА КФУ им. Вернадского Юлия Евдокимова научила побеждать стресс и тревогу.
 
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