https://crimea.ria.ru/20220811/kak-pobedit-voskresnyy-nevroz-i-podgotovitsya-k-rabochey-nedele--ekspert-1124125222.html

Как победить воскресный невроз и подготовиться к рабочей неделе – эксперт

Как победить воскресный невроз и подготовиться к рабочей неделе – эксперт - РИА Новости Крым, 10.08.2022

Как победить воскресный невроз и подготовиться к рабочей неделе – эксперт

Накопленная за неделю усталость и незавершенные задачи могут накрыть волной так называемых "страхов выходного дня" и испортить уикенд. Как справиться с ними и... РИА Новости Крым, 10.08.2022

2022-08-11T07:56

2022-08-11T07:56

2022-08-10T15:59

психология

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общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. Накопленная за неделю усталость и незавершенные задачи могут накрыть волной так называемых "страхов выходного дня" и испортить уикенд. Как справиться с ними и уменьшить влияние стресса, рассказала старший преподаватель Центра позитивной психологии королевской коллегии хирургов Ирландии Иоланта Берк. Ее статья опубликована в издании The Conversation.По словам Берк, чувство сильного беспокойства и страха, которое возникает у многих к вечеру воскресенья, зависит от того, как человек проводит выходные, от нерешенных в течение недели задач и излишней включенности в дела и заботы близких."Неудивительно, что "воскресные страхи" так распространены. В конце концов, как показывают исследования, воскресенье – самый несчастливый день недели, а суббота – пик", – пояснила специалист.Также она озвучила несколько способов, которые помогут справиться с таким состоянием.Кроме того, эксперт советует уделить время подведению итогов недели, например, проанализировать негативные события и подумать, как можно избежать их в будущем.Если же вы работаете над долгосрочным проектом, попробуйте выполнить ту часть задач, которая позволит закрыть хотя бы один из этапов работы и испытать чувство завершенности.Следующий совет, которым делится специалист – планирование событий на неделю. Это поможет справиться с беспокойством из-за той работы, которую предстоит выполнить в течение недели, особенно тех задач, которые вызывают раздражение."Планирование событий на неделю может сбалансировать негативные эмоции и чувствовать себя более позитивно в преддверии недели. Попробуйте создать новый распорядок дня в воскресенье, в котором вы планируете и хорошие дела, например, встречу с друзьями за обедом или поход в кино после работы", – предлагает Берк.Также она рекомендует обратиться к письменной практике, которая поможет осознать свои самые глубокие мыли и чувства и дать название страхам."Это простое упражнение может помочь вам выяснить, что вызывает ваши тревожные мысли, что в конечном итоге поможет вам справиться с ними", – заключила эксперт.Для эффективности практики попробуйте описать проблему с другой точки зрения, например, родителей или друзей, или же от их лица, словно вы были свидетелем переживания близкого человека. Записывайте свои мысли в разное время дня – на бумагу, в компьютере, на диктофон или видео.Ранее невролог рассказала о причинах психосоматики и как ее проявления влияют на качество жизни.

https://crimea.ria.ru/20220417/kak-sokhranit-rabotosposobnost-v-sostoyanii-stressa--psikhoterapevt-1122967997.html

https://crimea.ria.ru/20220512/ot-kakikh-zhenschin-ubegayut-muzhchiny--psikholog-1123203188.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология, здоровье, общество, совет эксперта