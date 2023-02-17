https://crimea.ria.ru/20230217/v-krymu-otsenili-uroven-bezrabotitsy-1127057959.html

В Крыму оценили уровень безработицы

В Крыму оценили уровень безработицы - РИА Новости Крым, 17.02.2023

В Крыму оценили уровень безработицы

Регистрируемая безработица в Крыму снизилась в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом РИА Новости Крым сообщил заместитель министра труда и социальной... РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T21:06

2023-02-17T21:06

2023-02-17T21:06

крым

новости крыма

рынок труда

трудоустройство в крыму

трудоустройство

общество

леонид михалевский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0f/1119800876_0:8:2200:1246_1920x0_80_0_0_da310a462db16667edcbeb2c8b2de9d7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Регистрируемая безработица в Крыму снизилась в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом РИА Новости Крым сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Леонид Михалевский.При этом он отметил, что прошлогодний уровень безработицы стал самым низким за последние 8 лет.Численность занятого населения в регионе также имеет положительную динамику – 882,2 тыс. человек, что на 2,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.На 6 663 безработных в Крыму сейчас предлагается примерно 17 323 вакансии. Самый большой недостаток в специалистах испытывают сферы здравоохранения и образования. Также не хватает инженеров,квалифицированных рабочих, экспертов по информационной безопасности и специалистов по торговой логистике.Как сообщалось ранее, в январе президент России Владимир Путин оценил рынок в России труда как устойчивый. По данным Минтруда РФ, уровень безработицы в стране снизился на 3,8-3,9% по сравнению с пандемийным периодом.Читайте также на РИА Новости Крым:Как спецоперация повлияла на рынок труда в Крыму Безработица в Крыму снизилась почти вдвое по итогам годаКак новая методика расчета среднего заработка отразится на пособиях

https://crimea.ria.ru/20230130/rabota-dlya-studentov-v-krymu-ozhidaniya-i-realnost-1126557935.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, рынок труда, трудоустройство в крыму, трудоустройство, общество, леонид михалевский