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В Крыму оценили уровень безработицы
В Крыму оценили уровень безработицы - РИА Новости Крым, 17.02.2023
В Крыму оценили уровень безработицы
Регистрируемая безработица в Крыму снизилась в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом РИА Новости Крым сообщил заместитель министра труда и социальной... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T21:06
2023-02-17T21:06
2023-02-17T21:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Регистрируемая безработица в Крыму снизилась в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом РИА Новости Крым сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Леонид Михалевский.При этом он отметил, что прошлогодний уровень безработицы стал самым низким за последние 8 лет.Численность занятого населения в регионе также имеет положительную динамику – 882,2 тыс. человек, что на 2,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.На 6 663 безработных в Крыму сейчас предлагается примерно 17 323 вакансии. Самый большой недостаток в специалистах испытывают сферы здравоохранения и образования. Также не хватает инженеров,квалифицированных рабочих, экспертов по информационной безопасности и специалистов по торговой логистике.Как сообщалось ранее, в январе президент России Владимир Путин оценил рынок в России труда как устойчивый. По данным Минтруда РФ, уровень безработицы в стране снизился на 3,8-3,9% по сравнению с пандемийным периодом.Читайте также на РИА Новости Крым:Как спецоперация повлияла на рынок труда в Крыму Безработица в Крыму снизилась почти вдвое по итогам годаКак новая методика расчета среднего заработка отразится на пособиях
https://crimea.ria.ru/20230130/rabota-dlya-studentov-v-krymu-ozhidaniya-i-realnost-1126557935.html
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крым, новости крыма, рынок труда, трудоустройство в крыму, трудоустройство, общество, леонид михалевский
В Крыму оценили уровень безработицы
Минтруд: уровень безработицы в Крыму стал самым низким за последние 8 лет