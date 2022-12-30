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Безработица в Крыму снизилась почти вдвое по итогам года

Безработица в Крыму снизилась почти вдвое по итогам года - РИА Новости Крым, 30.12.2022

Безработица в Крыму снизилась почти вдвое по итогам года

Уровень безработицы в Крыму по итогам уходящего года снизился в 1,7 раза, количество актуальных вакансий почти втрое превышает численность безработных, сообщил... РИА Новости Крым, 30.12.2022

2022-12-30T11:20

2022-12-30T11:20

2022-12-30T11:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Уровень безработицы в Крыму по итогам уходящего года снизился в 1,7 раза, количество актуальных вакансий почти втрое превышает численность безработных, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Подводя итоги года, Аксенов отметил, что Крыму удалось не допустить серьезного спада экономики. Так, годовое снижение объема валового регионального продукта составит лишь 0,5%. Это в пять раз меньше, чем в целом по стране.Кроме того, в экономику республики за девять месяцев вложено 123 миллиарда рублей инвестиций, что почти на 20% больше, чем в 2021 году. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Крым занял седьмое место.Ранее Аксенов сообщил, что социальные обязательства инвесторов по проектам, которые реализуются в Крыму, превысили 1,2 млрд рублей. В рамках этих обязательств региону передано 122 квартиры, из них 33 - в текущем году.

https://crimea.ria.ru/20221025/bezrabotitsa-na-ukraine--grustnyy-prognoz-v-tsifrakh-1125074756.html

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сергей аксенов, крым, республика крым, общество, соцзащита, новости крыма, новости