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Шум и закон: в Крыму оценили законопроект "о тишине и покое граждан"

Шум и закон: в Крыму оценили законопроект "о тишине и покое граждан" - РИА Новости Крым, 28.04.2023

Шум и закон: в Крыму оценили законопроект "о тишине и покое граждан"

Федеральный закон о тишине и покое граждан, который унифицирует все лучшие практики региональных законов очень нужен. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-28T12:35

2023-04-28T12:35

2023-04-28T12:35

радио "спутник в крыму"

закон о тишине

закон и право

надежда анельчук

мнения

защита прав потребителей

общество

новости

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Федеральный закон о тишине и покое граждан, который унифицирует все лучшие практики региональных законов очень нужен. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Крыму Надежда Анельчук.Совет Федерации поддержал проект федерального закона "О соблюдении тишины и покоя граждан в Российской Федерации". Документ предполагает установку для всех регионов времени запрета на шум с 22 часов до 7 утра. Громкий ремонт хотят разрешить только в будни с 9-00 до 19-00 (с перерывом с 13-00 до 15-00 часов). Согласно документу, право привлекать нарушителей к ответственности и проводить с гражданами профилактические беседы получат управляющие компании.По словам Анельчук, в Республике Крым "закон о тишине" был принят еще в 2017 году. В отличие от федерального закона, в этом документе отдельно не конкретизировано время, когда можно производить строительные работы – есть только общие запреты на нарушение тишины.И то, что теперь полный запрет на это сможет быть введен на федеральном уровне, – "это очень правильно", считает Анельчук.В целом, по ее мнению, федеральный закон, которым будут унифицированы все положительные практики региональных законов о тишине в разных субъектах России, необходим. В том числе потому, что шум является одной из главных причин возникновения конфликтов между соседями."Очень актуально принятие этого закона. Действительно, должны быть нормы унифицированы, должны быть выработаны единые подходы ко времени, в котором необходимо обеспечивать тишину и покой граждан. Конечно, должны быть и единые подходы к нарушителям. Дом – место силы, и дома человек должен иметь возможность полноценно отдохнуть после рабочего дня или в выходной", – сказала Анельчук.Важным в новом законопроекте является и то, что там четко прописаны действия, которые можно считать нарушением тишины и покоя, то есть шумом, отметила она.Она добавила, что с появлением федерального закона о тишине будет переходный период, чтобы все, включая управляющие компании, подготовились выполнять его требования."Одновременно предусмотрено внесение изменений в Кодекс об административных нарушениях, где устанавливается отдельная статья. Статьи на сегодняшний день нет, потому что закона такого нет. Есть отдельная группа статей, которая касается нарушения общественного порядка, нарушения санитарно-эпидемиологических норм", – отметила эксперт.Анельчук уточнила, что управляющие компании не получат права выписывать штрафы шумным жильцам. Им только предоставят возможность составлять акты о нарушении тишины и передавать их в соответствующие органы для возбуждения дел в порядке административного разбирательства.Ранее юрист рассказал, в каких случаях закон о тишине не работает.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе разрешили шумное строительство по выходным: принят закон В Феодосии мужчина застрелил соседку из-за шумной собаки Куда жаловаться на неубранные лестницы и придворовые проезды – эксперт

https://crimea.ria.ru/20220620/kak-sosedi-mogut-vliyat-na-psikhiku-1123587923.html

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закон о тишине, закон и право, надежда анельчук, мнения, защита прав потребителей, общество, новости, крым