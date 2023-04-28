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Шум и закон: в Крыму оценили законопроект "о тишине и покое граждан"
Шум и закон: в Крыму оценили законопроект "о тишине и покое граждан" - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Шум и закон: в Крыму оценили законопроект "о тишине и покое граждан"
Федеральный закон о тишине и покое граждан, который унифицирует все лучшие практики региональных законов очень нужен. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T12:35
2023-04-28T12:35
2023-04-28T12:35
радио "спутник в крыму"
закон о тишине
закон и право
надежда анельчук
мнения
защита прав потребителей
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. Федеральный закон о тишине и покое граждан, который унифицирует все лучшие практики региональных законов очень нужен. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Крыму Надежда Анельчук.Совет Федерации поддержал проект федерального закона "О соблюдении тишины и покоя граждан в Российской Федерации". Документ предполагает установку для всех регионов времени запрета на шум с 22 часов до 7 утра. Громкий ремонт хотят разрешить только в будни с 9-00 до 19-00 (с перерывом с 13-00 до 15-00 часов). Согласно документу, право привлекать нарушителей к ответственности и проводить с гражданами профилактические беседы получат управляющие компании.По словам Анельчук, в Республике Крым "закон о тишине" был принят еще в 2017 году. В отличие от федерального закона, в этом документе отдельно не конкретизировано время, когда можно производить строительные работы – есть только общие запреты на нарушение тишины.И то, что теперь полный запрет на это сможет быть введен на федеральном уровне, – "это очень правильно", считает Анельчук.В целом, по ее мнению, федеральный закон, которым будут унифицированы все положительные практики региональных законов о тишине в разных субъектах России, необходим. В том числе потому, что шум является одной из главных причин возникновения конфликтов между соседями."Очень актуально принятие этого закона. Действительно, должны быть нормы унифицированы, должны быть выработаны единые подходы ко времени, в котором необходимо обеспечивать тишину и покой граждан. Конечно, должны быть и единые подходы к нарушителям. Дом – место силы, и дома человек должен иметь возможность полноценно отдохнуть после рабочего дня или в выходной", – сказала Анельчук.Важным в новом законопроекте является и то, что там четко прописаны действия, которые можно считать нарушением тишины и покоя, то есть шумом, отметила она.Она добавила, что с появлением федерального закона о тишине будет переходный период, чтобы все, включая управляющие компании, подготовились выполнять его требования."Одновременно предусмотрено внесение изменений в Кодекс об административных нарушениях, где устанавливается отдельная статья. Статьи на сегодняшний день нет, потому что закона такого нет. Есть отдельная группа статей, которая касается нарушения общественного порядка, нарушения санитарно-эпидемиологических норм", – отметила эксперт.Анельчук уточнила, что управляющие компании не получат права выписывать штрафы шумным жильцам. Им только предоставят возможность составлять акты о нарушении тишины и передавать их в соответствующие органы для возбуждения дел в порядке административного разбирательства.Ранее юрист рассказал, в каких случаях закон о тишине не работает.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе разрешили шумное строительство по выходным: принят закон В Феодосии мужчина застрелил соседку из-за шумной собаки Куда жаловаться на неубранные лестницы и придворовые проезды – эксперт
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закон о тишине, закон и право, надежда анельчук, мнения, защита прав потребителей, общество, новости, крым
Шум и закон: в Крыму оценили законопроект "о тишине и покое граждан"
Анельчук: "закон о тишине" с едиными для всей страны нормами очень нужен
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым.
Федеральный закон о тишине и покое граждан, который унифицирует все лучшие практики региональных законов очень нужен. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Крыму Надежда Анельчук.
Совет Федерации поддержал проект федерального закона "О соблюдении тишины и покоя граждан в Российской Федерации". Документ предполагает установку для всех регионов времени запрета на шум с 22 часов до 7 утра. Громкий ремонт хотят разрешить только в будни с 9-00 до 19-00 (с перерывом с 13-00 до 15-00 часов). Согласно документу, право привлекать нарушителей к ответственности и проводить с гражданами профилактические беседы получат управляющие компании.
По словам Анельчук, в Республике Крым "закон о тишине" был принят еще в 2017 году. В отличие от федерального закона, в этом документе отдельно не конкретизировано время, когда можно производить строительные работы – есть только общие запреты на нарушение тишины.
В частности, в будние дни региональный закон запрещает нарушать покой граждан с 23 часов до 7 утра, а в выходные установленное "время для шума" – с 10 утра до 19 вечера. Нет и запрета на проведение строительных работ днем, в выходные дни.
И то, что теперь полный запрет на это сможет быть введен на федеральном уровне, – "это очень правильно", считает Анельчук.
В целом, по ее мнению, федеральный закон, которым будут унифицированы все положительные практики региональных законов о тишине в разных субъектах России, необходим. В том числе потому, что шум является одной из главных причин возникновения конфликтов между соседями.
"Очень актуально принятие этого закона. Действительно, должны быть нормы унифицированы, должны быть выработаны единые подходы ко времени, в котором необходимо обеспечивать тишину и покой граждан. Конечно, должны быть и единые подходы к нарушителям. Дом – место силы, и дома человек должен иметь возможность полноценно отдохнуть после рабочего дня или в выходной", – сказала Анельчук.
Важным в новом законопроекте является и то, что там четко прописаны действия, которые можно считать нарушением тишины и покоя, то есть шумом, отметила она.
"Это громкое пение, игра на музыкальных инструментах, звук телевизора, звук различной воспроизводящей аппаратуры – магнитофона или аудиосредства. Причем звук может как доноситься из квартиры, так из автомобиля, который стоит под окнами и в котором играет магнитола. Закон о тишине охраняет не только помещение самой квартиры многоквартирного дома, но и прилегающую территорию", – подчеркнула Анельчук.
Она добавила, что с появлением федерального закона о тишине будет переходный период, чтобы все, включая управляющие компании, подготовились выполнять его требования.
"Одновременно предусмотрено внесение изменений в Кодекс об административных нарушениях, где устанавливается отдельная статья. Статьи на сегодняшний день нет, потому что закона такого нет. Есть отдельная группа статей, которая касается нарушения общественного порядка, нарушения санитарно-эпидемиологических норм", – отметила эксперт.
Анельчук уточнила, что управляющие компании не получат права выписывать штрафы шумным жильцам. Им только предоставят возможность составлять акты о нарушении тишины и передавать их в соответствующие органы для возбуждения дел в порядке административного разбирательства.
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